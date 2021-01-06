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Высший антикоррупционный суд отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", - ЦПК

Высший антикоррупционный суд отказался продлевать срок следствия по делу о

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать сроки расследования по делу о создании преступной организации и захвату власти судьями Окружного админсуда Киева, в частности, его главой Павлом Волком.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, срок следствия заканчивается 17 января, и детективы просили продлить его еще на 2 месяца. Раньше этот же судья без проблем продлевал сроки следствия, но в этот раз отказал. Причины такого решения неизвестны.

"Это серьезная угроза делу. Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят, или закончат досудебное расследование ранее, оставив его неготовым", - сказано в сообщении.

Этот же судья ранее отказался применить по отношению к Вовку принудительный привод.

Также на Цензор.НЕТ: Главу ОАСК Вовка не стали доставлять в суд принудительно, и ему вновь не избрали меру пресечения

"Интересно, что недавно на Бицюка открыл дисциплинарное производство Высший совет правосудия, члены которого фигурируют на печально известных пленках Вовка. Связаны ли эти вещи? Остается только догадываться", - добавили в ЦПК.

Автор: 

Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1218) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+10
Путін всю ту чухню із Кримом і Донбасом даремно почав. Заніс би просто грошей до КСУ і Печерського суду і вони б просто скасували незалежність.
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06.01.2021 19:56 Ответить
+8
АВ названии "Высший антикоррупционный суд" приставка анти явно лишняя
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06.01.2021 19:31 Ответить
+5
Кто то удивился?
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06.01.2021 19:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
внимание!.. для тех, кто голосовал за Зеленского, вводится новый налог в размере 15% от размера мозга!.. заранее сообщаем, что налог высоким не будет!
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06.01.2021 19:30 Ответить
Вот дурень, причем здесь Зеленский?
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06.01.2021 19:58 Ответить
если судья Вовок даст показания на экс-голову Офиса перЗедента Богдана, на зам Офиса перЗедента Смирнова, на контакты с Портновым, на контакты Шефира с Каломойским, то будет большой мировой пипец, а Зеленский все это покрывает..
ты дурень, или прикинулся тупым валенком?!
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06.01.2021 20:09 Ответить
я вважаю, що цей чи то алег, чи то алень, хотів сказати, що його бох бубочка насті нікчемна особа, що не в курсі що роблять завхози його охфісу, чи судьї перших інстанцій країни, в яких воно препіздент
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06.01.2021 20:30 Ответить
це ж зебіли зовсім нічого платити не будуть!
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06.01.2021 20:32 Ответить
АВ названии "Высший антикоррупционный суд" приставка анти явно лишняя
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06.01.2021 19:31 Ответить
Это первый зашквар судей ВАКС... Тень падает на всех.
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06.01.2021 20:48 Ответить
Кто то удивился?
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06.01.2021 19:33 Ответить
Важкі часи настали для Шабуніна...))))
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06.01.2021 19:41 Ответить
Да?А шо такое?Он хочет,щоб его просто повесили?Бо он был классным пионером.
-Вот поэтому куме..За то,що он был классным пионером..Ему чесь!Быть повешенным на галстуке
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06.01.2021 19:50 Ответить
Значит члены антикоррупционного суда тоже замазаны, т.е.рыло в пуху, что и следовало ожидать, в ссср все поголовно были воры, тем более руководящие работники, эти же пришли оттуда.
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06.01.2021 19:51 Ответить
Путін всю ту чухню із Кримом і Донбасом даремно почав. Заніс би просто грошей до КСУ і Печерського суду і вони б просто скасували незалежність.
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06.01.2021 19:56 Ответить
а як же ж ходіння туди-сюди з палками ділдів?
як жеж празднування крадіжки майна у людей, яким, до цього, розписувався в родстві?
московська шваль потребувала парадів і "перемоги" у війні
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06.01.2021 20:36 Ответить
Ну тепер вже можно! Політична ситуація змінилася...
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07.01.2021 10:08 Ответить
На мой взгляд есть только две возможные реформы судебной власти, а именно:
- внешнешние высшие судебные органы
- децимация судей
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06.01.2021 20:23 Ответить
Кастрація ні?
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06.01.2021 20:37 Ответить
это после децимации
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15.01.2021 19:47 Ответить
Да подкупили того судью, что здесь не ясного???
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06.01.2021 23:28 Ответить
Судді вже зовсім знахабніли, повний "безпредел" і безкарність!!! Вони вже себе бачать ледь не Богами!!! Може вже час виносити цих зажравшихся виродків??? Тільки на це сподівання, тому що Зе-повний нуль, це було зрозуміло людям не до виборів, але нажаль не всім.
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07.01.2021 00:03 Ответить
Україну врятує тільки суд Лінча.
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07.01.2021 07:00 Ответить
 
 