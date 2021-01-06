Высший антикоррупционный суд отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", - ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать сроки расследования по делу о создании преступной организации и захвату власти судьями Окружного админсуда Киева, в частности, его главой Павлом Волком.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, срок следствия заканчивается 17 января, и детективы просили продлить его еще на 2 месяца. Раньше этот же судья без проблем продлевал сроки следствия, но в этот раз отказал. Причины такого решения неизвестны.

"Это серьезная угроза делу. Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят, или закончат досудебное расследование ранее, оставив его неготовым", - сказано в сообщении.

Этот же судья ранее отказался применить по отношению к Вовку принудительный привод.

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"Интересно, что недавно на Бицюка открыл дисциплинарное производство Высший совет правосудия, члены которого фигурируют на печально известных пленках Вовка. Связаны ли эти вещи? Остается только догадываться", - добавили в ЦПК.