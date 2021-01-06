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"Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством, которое отмечают христиане восточного обряда по юлианскому календарю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЕС.

В поздравлении Порошенко отмечается: "Братья и сестры!

В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.

Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.

Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, которые испытывают ответственность за людей и страну.

Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом.

А ровно два года назад предрождественской день Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за это исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви.

Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизнь - счастливой и долгой! И здорового. Берегите себя и своих близких".

Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом, - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю 01
Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом, - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю 02

Автор: 

поздравление (1062) Порошенко Петр (19617) Рождество (381)


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Топ комментарии
+56
"Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю - Цензор.НЕТ 7585
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06.01.2021 19:48 Ответить
+44
Дякую Пороху за Томос та безвіз! Навідь , якщо я є атеістою і ковід не дає мені наразі вільно пересуватися Європою. Зеля, тікай з села! Ти стратіл!
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06.01.2021 19:57 Ответить
+42
Дякую,Гетьман! Для більшості українців,отих так званих 73%, армія,мова,віра - сміття на фоні жерти,іржати,срати. Але завжди,в любій країні є люди,на котрих тримається нація :патріоти та по-справжньому свідомі члени суспільства. Дякую вам від себе та своєї родини!
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06.01.2021 19:58 Ответить
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"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 3071
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06.01.2021 20:50 Ответить
Выглянула суть.....
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06.01.2021 20:55 Ответить
Петру Олексійовичу Порошенку вітання від мене та моєї родини! Щастя,здоров'я та наснаги,вам,Гетьмане! Стережіться ворогів,у Вас їх забагато,як у всякого патріота України. Ми ще вип'ємо по чарці за Україну,та не чокаючісь за упокій душі ворожих сил!
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06.01.2021 20:54 Ответить
Могли бы с Порохом эти два года в Европу идти......Эх
ГрЁбаный цЫрк.
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06.01.2021 20:55 Ответить
И гребаное зебаранье стадо.
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06.01.2021 20:56 Ответить
у вас явний недотрах
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07.01.2021 01:13 Ответить
ну продукувала освіта зелених 30 років, тепер ось вони.
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06.01.2021 20:57 Ответить
На Мальдивы ! Нее на Мальдивах все -все 16% правоверных не поместятся .Они не резиновые .
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06.01.2021 21:15 Ответить
Ви, шановний, трохи не праві: є ті, хто голосував на виборах за Порошенко і є адепти церкви святого Петра - їх набагато менше.
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06.01.2021 21:18 Ответить
А рпц-казляндия уже собралась признавать Вселенского Патриарха еретиком.
Может назначить гундяя вселенским фсбрхатом?🙂
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06.01.2021 20:55 Ответить
"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 9696"
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06.01.2021 20:56 Ответить
звичайний пропагандонський фотомонтаж-плагіат
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07.01.2021 09:24 Ответить
укр. золото - грецьке χρυσός.
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06.01.2021 20:59 Ответить
згинь, нечиста. Виліз під Різдво..
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06.01.2021 22:01 Ответить
что у них так все мрачно? как будто похороны.
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06.01.2021 21:04 Ответить
Зато у тебя весело, бояра,ягель, перзидент *****! Гуляй рванина
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06.01.2021 21:28 Ответить
Ты что тут накарябало убогое
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06.01.2021 21:59 Ответить
на місті Його мав народитися Він...Тому й сумує
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07.01.2021 01:15 Ответить
Прошу підтримати петицію про присвоєння звання Героя України людині, багаторічна праця якої заклала фундамент для існування Української Православної Церкви, незалежної від росії:
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc
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06.01.2021 21:18 Ответить
Натискайте НЕ копіювати, а ВИРІЗАТИ. Посилання буде активним. Так зручніше.
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc

"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 3302
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06.01.2021 21:48 Ответить
Понятно, чмо
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06.01.2021 22:00 Ответить
Админ, бан этому говну
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06.01.2021 22:15 Ответить
Всі ці в минулому комуністи ка комсомольці такі набожні, що не приведи господи. У нас не церковна держава, чому цей мужлан змішує церкву та державу.
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06.01.2021 21:44 Ответить
П.Порлшегко ніколи не був комуністом, а в комсомол до 1988 автоматично заганяли всіх, відмова від комсомолу автоматично означала відрахування з середньої школи як мінімум
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06.01.2021 21:51 Ответить
брехня
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07.01.2021 01:17 Ответить
Доведіть протилежне.
Скан партійного квитка Порошенка буде?
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07.01.2021 11:02 Ответить
брехня в тому, що "відмова від комсомолу автоматично означала відрахування з середньої школи як мінімум". У четвертому чи п*ятому еласі нас з покійним другом виключили з піонерів за те, що у кабінеті директора у вікні скло побили дроб*ю. Це були не ми, але "повісили собак" на нас. Тому, не будучи віонерами, нас не приняли у комсомол. І школу ми закінчили як усі. - та ще й видали атестати "хорошистов" (четвірки/п*ятірки).

Так Фаріонша теж навід думку відкидала, що вона могла бути комунякою...Але...Була навіть не "рядовою" комунякою, а головою!!! "кружка" "Марксістко - Ленінской єстетики"!!!
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07.01.2021 12:14 Ответить
Нікого не відраховували з середніх школ за відмову від комсомолу. Тут ти вже збрехав так збрехав.
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07.01.2021 11:23 Ответить
также никому в голову не приходило отказыватся, т.к. последующий пипец от совецкой власти был суров и неумолим
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07.01.2021 17:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/481086, ты позор кацапской нации! судя по твоей писанине-ты олигофрен с лишней хромосомой
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06.01.2021 22:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/159151 вот потому тебе и невезет что тупой!
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06.01.2021 22:19 Ответить
Свої вологі кацапські мрії залиш в своїй кацапії.
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06.01.2021 23:24 Ответить
Томос.....
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06.01.2021 21:50 Ответить
***
Коляд-коляд-колядець,
А я хлопець-молодець
Я прийшов до вас додому
Хай не в царськії хороми.
Я ходив, колядував,
Усе думав та гадав,
Чи дадуть мені грошину
Хоч маленьку копійчину?
Чи дадуть цукерки "Ро́шен" ?
Хіба я багато прошу?…
Коляду я гарну знаю :
Хай вам Бог допомогає !!!
Всі, хто є у вашій хаті,
Най будуть дужі і багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Не скупіться, господарю!
Винесіть ковбасок пару!
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06.01.2021 21:55 Ответить
Дякую, пане Президент !
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06.01.2021 21:58 Ответить
повечеряло? помолилось?
То дякуй своїй родині, дякуй Господу і моли Бога за здоров"я своїх близьких!
П.С. хто цілодобово "дякує" олігархам за 30-літня "благодєнствіє", той... не буду ********** в Святий вечір. Спи, чоколяде, тринікова. Господь воздась...не петро.
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06.01.2021 22:56 Ответить
Взагалі то я подякувала Пану Президенту за привітання з Різдвом (сподіваюсь ти, убоге, пам"ятаєш, що президент це пожиттєве звання). Хоча, кому я це пишу!)) Зайді та приблуді..
Йди вже беби, убоге.
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07.01.2021 01:09 Ответить
З Різдвом Христовим!
Не звертайте уваги. То "иліта". Навіть в святий вечір не Богу дякує, а деві святому петру. Що тут ще додати?
Одна перебіранка не знати з якого дива мене в "донєцкіє" шахтьори приписала,, хоча і разу не був в Донецьку. Тепер це чудо і повторює. Секта. А валити вони нікуди не будуть. Тільки привалили. Хто з кримнашу, хто з ордло.... тепер маємо илітних...

Веселих свят!
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07.01.2021 09:15 Ответить
убоге, от я наприклад народилась, вирісла і все життя живу в Дніпрі.. То ти напевно про себе писало)). То ти з диниерів чи з еленерів пришвеняло до мирної України?
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07.01.2021 13:25 Ответить
Бывший президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в этом году проводит свой отпуск на Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора. Политик улетел на экзотический отдых еще до наступления Нового года.

теж можеш собі дозволити, чоколядне дякуло
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07.01.2021 16:59 Ответить
ага, пан президент там зараз лежить і за иліту 5% дуже переймається. дякує не надякується за те що дали йому "думати" за вас

"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 6270 "Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 5361
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07.01.2021 17:03 Ответить
заздриш, зайдо?
Створи і ти щось своє, вклади гроші, налаштуй роботу підприємства, зроби якісний продукт, то і ти на Галапагоси поїдеш.. Та тільки ти "працюєш" на Цензорі, а тут стільки не заробиш.
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07.01.2021 19:31 Ответить
"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 2124
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07.01.2021 19:53 Ответить
я в курсі. Міг би і не звітувати.
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07.01.2021 20:03 Ответить
як ти??? )) "Звалив" прочь, і базікаєш з-за кордонів ))
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07.01.2021 13:24 Ответить
вас, зелень плюгаву, прямо як нечисту силу в різдвяну ніч ковбасить ))))))
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07.01.2021 01:14 Ответить
В дохристианские времена славяне Киевской Руси использовали кутю практически по-древнегречески - то есть готовили на «большие события». Например, для проводов усопшего, в которых обычно участвовало все поселение. Или, наоборот, на праздники, особенно посвященные богу дневного света и плодородия Даждьбогу во всех ипостасях.

Ведь, согласно верованием наших далеких предков, в день зимнего солнцестояния (21 декабря), или, проще, Корочун, светило рождалось как Коляда - солнечный младенец. В день весеннего равноденствия (21 марта) и «зимоизгоняющей» Масленицы превращалось в крепнущего молодца Ярило. Пик его силы как Хорса (др.-рус. Хърсъ) приходился на 21 июня - в праздник, который когда-то назывался Сонцекрес (от др.-рус. Кресъ) и Купайло, а теперь известен как «Ивана Купала». Ну а в день осеннего равноденствия (21 сентября), аккурат к наступлению нового года, в небе воцарялся Овсень. А дальше символическое угасание - и новое рождение Коляды.

Собственно, после принятия Русью в качестве государственной религии христианства трансформация общественного сознания происходила в формате постепенного «перехода полномочий» от прежних божеств к новому, единому. Соответственно, основные черты достались последнему от самых светлых, добрых и справедливых представителей древнеславянского пантеона. На наиболее глубоко укоренившиеся традиции народных празднований новые пасторы, как ранее в Древних Греции и Риме, тоже посягать не стали. Таким образом, ритуальная кутя (заодно с колядками и т.д.) естественным образом «сменила вероисповедание», став одним из важных атрибутов торжеств, ежегодно проводимых в честь Рождества, Крещения и Воскрешения Божьего сына, чье имя с благоговением произносит треть населения Земли.

Более того, ингредиенты блюда обрели новый символизм. Зерно стало обозначать воскрешение и вечную жизнь, мед и маковое молочко - небесное блаженство, орехи - здоровое долголетие, изюм и прочие сухофрукты - любовь и признание, а все яство в целом - благополучие, плодородие, успешное продолжение рода.

https://www.dsnews.ua/istoriia-so-vkusom/nesu-kutyu-do-pokuttya-pochemu-glavnoe-yastvo-svyatogo-vechera-starshe-samogo-rozhdestva-06012021-411325
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06.01.2021 22:09 Ответить
как служил? ходил в московскую церковь? ну и я ходил. а куда еще можно, какой выбор???
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06.01.2021 23:51 Ответить
депка https://censor.net/ru/user/121323 безугла, морда якої так і просить кірпіча, тут шастає, але носа не показує.
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06.01.2021 23:42 Ответить
ну и... Харе Кришна.
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06.01.2021 23:43 Ответить
Ну да! Ото було б класно, якби Томос яєшню зранку смажив! І в хаті прибирав! А так - ніякої практичної цінності!
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07.01.2021 00:42 Ответить
С Рождеством вас, православные...!
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07.01.2021 00:27 Ответить
Безмежно дякую, справжній український Президент!
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07.01.2021 09:22 Ответить
Вот это точно, был украинским президентом как и все украинские президенты до и после, вот только если бы он также боролся хотя бы за реальную судебную реформу как за томос, то второй срок у него никто бы не забрал, но дружбаны олигархи видать другого просили.
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07.01.2021 17:22 Ответить
Вы бы всё равно вибрали того, за кого агетировали на каналах принадлежащих олигархам.
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07.01.2021 20:20 Ответить
Шануймося українці!
Христос народився!
Згадалося Шевченкове:
"Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України
Широка, глибока...
Отто церква Богданова:
Там-то він молився
От-так-то, Богдане!
За те ж тобі така й дяка:
Церкву-домовину
Нема кому полагодить!
На тій Україні,
Так сміються з України
Сторонії люди!...
Не смійтеся, чужі люди:
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
України діти."
Пророчі слова!Встала Україна,тьма розсіюється
І як би не старалися ЗЕтої сторони-Петро-то є СКЕЛЯ!
Христос народився!Славімо його!
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07.01.2021 15:39 Ответить
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