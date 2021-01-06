"Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю
Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством, которое отмечают христиане восточного обряда по юлианскому календарю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЕС.
В поздравлении Порошенко отмечается: "Братья и сестры!
В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.
Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.
Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, которые испытывают ответственность за людей и страну.
Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом.
А ровно два года назад предрождественской день Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за это исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви.
Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизнь - счастливой и долгой! И здорового. Берегите себя и своих близких".
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ГрЁбаный цЫрк.
Может назначить гундяя вселенским фсбрхатом?🙂
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc
Скан партійного квитка Порошенка буде?
Так Фаріонша теж навід думку відкидала, що вона могла бути комунякою...Але...Була навіть не "рядовою" комунякою, а головою!!! "кружка" "Марксістко - Ленінской єстетики"!!!
Коляд-коляд-колядець,
А я хлопець-молодець
Я прийшов до вас додому
Хай не в царськії хороми.
Я ходив, колядував,
Усе думав та гадав,
Чи дадуть мені грошину
Хоч маленьку копійчину?
Чи дадуть цукерки "Ро́шен" ?
Хіба я багато прошу?…
Коляду я гарну знаю :
Хай вам Бог допомогає !!!
Всі, хто є у вашій хаті,
Най будуть дужі і багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Не скупіться, господарю!
Винесіть ковбасок пару!
То дякуй своїй родині, дякуй Господу і моли Бога за здоров"я своїх близьких!
П.С. хто цілодобово "дякує" олігархам за 30-літня "благодєнствіє", той... не буду ********** в Святий вечір. Спи, чоколяде, тринікова. Господь воздась...не петро.
Йди вже беби, убоге.
Не звертайте уваги. То "иліта". Навіть в святий вечір не Богу дякує, а деві святому петру. Що тут ще додати?
Одна перебіранка не знати з якого дива мене в "донєцкіє" шахтьори приписала,, хоча і разу не був в Донецьку. Тепер це чудо і повторює. Секта. А валити вони нікуди не будуть. Тільки привалили. Хто з кримнашу, хто з ордло.... тепер маємо илітних...
Веселих свят!
теж можеш собі дозволити, чоколядне дякуло
Створи і ти щось своє, вклади гроші, налаштуй роботу підприємства, зроби якісний продукт, то і ти на Галапагоси поїдеш.. Та тільки ти "працюєш" на Цензорі, а тут стільки не заробиш.
Ведь, согласно верованием наших далеких предков, в день зимнего солнцестояния (21 декабря), или, проще, Корочун, светило рождалось как Коляда - солнечный младенец. В день весеннего равноденствия (21 марта) и «зимоизгоняющей» Масленицы превращалось в крепнущего молодца Ярило. Пик его силы как Хорса (др.-рус. Хърсъ) приходился на 21 июня - в праздник, который когда-то назывался Сонцекрес (от др.-рус. Кресъ) и Купайло, а теперь известен как «Ивана Купала». Ну а в день осеннего равноденствия (21 сентября), аккурат к наступлению нового года, в небе воцарялся Овсень. А дальше символическое угасание - и новое рождение Коляды.
Собственно, после принятия Русью в качестве государственной религии христианства трансформация общественного сознания происходила в формате постепенного «перехода полномочий» от прежних божеств к новому, единому. Соответственно, основные черты достались последнему от самых светлых, добрых и справедливых представителей древнеславянского пантеона. На наиболее глубоко укоренившиеся традиции народных празднований новые пасторы, как ранее в Древних Греции и Риме, тоже посягать не стали. Таким образом, ритуальная кутя (заодно с колядками и т.д.) естественным образом «сменила вероисповедание», став одним из важных атрибутов торжеств, ежегодно проводимых в честь Рождества, Крещения и Воскрешения Божьего сына, чье имя с благоговением произносит треть населения Земли.
Более того, ингредиенты блюда обрели новый символизм. Зерно стало обозначать воскрешение и вечную жизнь, мед и маковое молочко - небесное блаженство, орехи - здоровое долголетие, изюм и прочие сухофрукты - любовь и признание, а все яство в целом - благополучие, плодородие, успешное продолжение рода.
https://www.dsnews.ua/istoriia-so-vkusom/nesu-kutyu-do-pokuttya-pochemu-glavnoe-yastvo-svyatogo-vechera-starshe-samogo-rozhdestva-06012021-411325
Христос народився!
Згадалося Шевченкове:
"Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України
Широка, глибока...
Отто церква Богданова:
Там-то він молився
От-так-то, Богдане!
За те ж тобі така й дяка:
Церкву-домовину
Нема кому полагодить!
На тій Україні,
Так сміються з України
Сторонії люди!...
Не смійтеся, чужі люди:
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
України діти."
Пророчі слова!Встала Україна,тьма розсіюється
І як би не старалися ЗЕтої сторони-Петро-то є СКЕЛЯ!
Христос народився!Славімо його!