"Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством, которое отмечают христиане восточного обряда по юлианскому календарю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЕС.

В поздравлении Порошенко отмечается: "Братья и сестры!

В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.

Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.

Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, которые испытывают ответственность за людей и страну.

Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом.

А ровно два года назад предрождественской день Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за это исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви.

Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизнь - счастливой и долгой! И здорового. Берегите себя и своих близких".







