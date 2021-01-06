Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Следователями СБУ в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года внесены сведения о совершении преступления при ввозе средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины.
Сейчас проверяется информация относительно ее применения".
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
Такое же поручение о проверке этой информации дал и президент Зеленский.
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-78 - це -78, а не весь довгий ланцюжок про який ти кажеш, що "кажуть" буцім-то його в україні немає...
однак: побільше протиріч, хай мислять собі
не получилось втихаря...))))
многоходовочка, однако
++++
У Конан Дойла Ватсона называют по имени трижды. В «Человеке с рассечённой губой» жена называет его Джеймсом.
Когда наоборот, под видом дорогой вакцины ввозят дешёвый аспирин, то как вообще можно поверить в эту новость? На чём прибыль-то можно получить? Бред какой-то.
Через пару дней об этом все забудут.
https://ukranews.com/news/733972-venediktovu-mogut-uvolit-esli-do-2021-ne-poyavitsya-rezultatov-ee-raboty
Ну и где результат ??? Где увольнение???
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, автор которой просит не допустить регистрации харьковской компанией АО "Биолек" вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Автор петиции считает, что это вакцина "Sputnik V" российского производства.
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
https://youtu.be/rG2xe0X3i_Q
https://censor.net/ru/comments/locate/3240521/0192148c-4aed-724a-8832-1d8ac3dafcf2 Бродский--проросийская гнида Ему выгодно набросать говна на вентилятор.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240521/0192148c-4aed-724a-8832-1d8ac3dafcf2Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3240581
Больше всего умиляет оборот: под видом вакцины от коронавируса.
Это как в школе танцев Соломона Каца "шаг вперёд и два назад.
Производство покажет (в зависимости от конъюнктуры)
1. Нет не ввозили.
2. Ввозили, но это не вакцина. Неустановленные жулики под видом вакцины .......
3. Да, ввозили, но не кололи.
4. Да,ввозили, да кололи, но ....
На каждый случай свой прейскурант.
Я так розумію, що вся ця заваруха через те, що ТОП чиновникам та політикам вкололи вітамінку замість вакцини за 3000 €?