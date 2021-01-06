Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Следователями СБУ в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года внесены сведения о совершении преступления при ввозе средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины.

Сейчас проверяется информация относительно ее применения".

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.

Такое же поручение о проверке этой информации дал и президент Зеленский.