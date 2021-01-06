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Во время митинга сторонники Трампа ворвались в Капитолий - здание Конгресса США, где должны объявить результаты выборов

Во время митинга сторонники Трампа ворвались в Капитолий - здание Конгресса США, где должны объявить результаты выборов

В США демонстранты, поддерживающие действующего президента Трампа, ворвались в здание Конгресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

 Возле здания проходит масштабный протест сторонников президента Дональда Трампа.

Сначала несколько сот сторонников президента Дональда Трампа в ходе протеста в США смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Несколько протестующих попытались добраться до ступенек Капитолия.

Потом они ворвались в здание Конгресса США.

Также читайте: Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27101) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+55
Ну у тебя в Челябе пока тишина)))
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06.01.2021 21:38 Ответить
+48
не знаю, как кому, а мне рашкой опять завоняло
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06.01.2021 21:42 Ответить
+45
В толпе раздавались крики:
- Ваня, вали забор! Капитолий наш!
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06.01.2021 21:41 Ответить
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Страница 3 из 3
Там уже не выдыхать, а вычихивать придется
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06.01.2021 22:37 Ответить
Republican congressman says China is "sitting back and laughing" at the US right now
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06.01.2021 22:31 Ответить
республиканец говорит -- китайцы под столом от смеха
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06.01.2021 22:32 Ответить
Это ж сколько дерьма придётся Байдену, на старости лет, разгребать.
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06.01.2021 22:32 Ответить
женщину ранили в грудь с огнестрельного оружия
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06.01.2021 22:33 Ответить
Woman treated for gunshot wounds on Capitol grounds
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06.01.2021 22:34 Ответить
*********?))
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06.01.2021 22:57 Ответить
Руда мавпа накручує собі новий вирок. Яке ж воно гидке та бидке, тьху!
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06.01.2021 22:34 Ответить
так уже накрутил
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06.01.2021 22:35 Ответить
рыжему поцу надо до ..проффесора .. в растов --- он бы его научил как накаруселить 3 000 000 000 голосов и ваши не пляшут ---- а теперь может быть МАЙДАН . А ОНО ИМ НАДО
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07.01.2021 06:06 Ответить
Ему нужно было как в кацапстане делать выборы - на пеньках,в сортирах, в багажниках авто, вот тогда бы выиграл однозначно😁
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06.01.2021 22:34 Ответить
Как все похоже на российское политическое решение, так называемых проплаченных титушек. Во Франции их называют желтые жилеты, которые до всирачки запугали Макрона. На ЧМ по футболу чудили под видом российских "мирных фанатов". Теперь и до Штатов добрались. Если перешерстить этих так называемых протестующих то думаю половина будет выходцы и бывшего СССР, любителей Путина и всего русского.
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06.01.2021 22:38 Ответить
Після цього їх ще в ЦРУ всіх перевірять. Все що сталося, це тільки початок гучних скандалів з рашкою.
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07.01.2021 16:09 Ответить
Чмо риже хоче в тюрму?
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06.01.2021 22:43 Ответить
и прямо на электрический стул...
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06.01.2021 23:59 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ........
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07.01.2021 06:09 Ответить
Всё. Шакалов положили рылами вниз. Шоу окончено!))))
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06.01.2021 22:44 Ответить
-

"Мы наш, мы новый,.. ля построим,
Потом споём исче не раз!"..
А кто не верит - тех затролим!
И будет он -" *********** "!
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06.01.2021 22:47 Ответить
это тебе не корумпированная Украина, там ты огребешь на раз-два
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07.01.2021 08:29 Ответить
А тепер треба перевірити всіх.Бо сильно РЮССЬким духом смирдить.
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06.01.2021 22:48 Ответить
https://www.cnn.com/politics/live-news/congress-electoral-college-vote-count-2021/index.html White House Press Secretary tweeted that President Trump has directed the National Guard and other "federal protective services" to assist with responding to the rioters at the US Capitol.
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06.01.2021 22:48 Ответить
Трамп послал подмогу чтобы подавить бунт
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06.01.2021 22:50 Ответить
опомнился что ему статья светит
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06.01.2021 22:50 Ответить
не певен... може спробувати надзвичайний стан...
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06.01.2021 22:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nWgwgkCdMnQ LIVE: Protesters storm US Capitol as Congress debates Electoral College objections | ABC News
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06.01.2021 22:50 Ответить
а Васька слушает , да ест
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06.01.2021 22:54 Ответить
Помилилсь надавши можливість х#йлу заробити грошей, тепер він їх витрачає на терор та безлад по планеті.
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06.01.2021 22:53 Ответить
Ой, скоко там тех денег, на мешок печенья надо то всего?
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06.01.2021 23:06 Ответить
щас их успокоят - Virginia is sending 200 state troopers and mobilizing a unit of the Guard to quell the situation at the US Capitol
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06.01.2021 22:57 Ответить
и кому хуже сделал Трамп ?
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06.01.2021 22:59 Ответить
Это ГКЧП?
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06.01.2021 23:04 Ответить
просто ЧП
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06.01.2021 23:07 Ответить
Это рыжая обезьяна, цепляющаяся за власть.
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06.01.2021 23:08 Ответить
Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів - Цензор.НЕТ 7018
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06.01.2021 23:14 Ответить
Залдостанов - это ты ?
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06.01.2021 23:23 Ответить
Чувак сьогодні на весь світ прославився)))
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06.01.2021 23:59 Ответить
Будет прикольно,если шапку снимет а рога останутся. Родные,с годовыми кольцами
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07.01.2021 03:08 Ответить
Это Оленевод из Бурятии.
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07.01.2021 17:25 Ответить
Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів - Цензор.НЕТ 5521
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06.01.2021 23:14 Ответить
Американский флаг валяется как кухонная тряпка. Нехорошо.
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07.01.2021 03:11 Ответить
Это новый ЗЕ-Сенатор.
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07.01.2021 11:36 Ответить
Здається Трамп бажає залишитися в історії США "значною" фігурою. Ну, що ж, флаг йому в руки. Але, результати виборів більше ніж переконливі. Тому, Трамп в історії США, найскоріше залишиться, як президент, який не підкорився найголовнішому принципу демократичного укладу країни - результатам виборів де більшість завжди законно домінує над результатом меншості. Рано, чи пізно Трамп буде відповідати у суді США за посягання на головний прицип демократії своєї країни. Якщо не трапиться таке, що відповідати не буде кому.
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06.01.2021 23:42 Ответить
"Вы голосуете мы считаем". При такой системе можно нарисовать любой результат выборов. В США слишком много людей сомневается в результатах подсчета выборов президента. А дыма без огня не бывает. Впрочем гражданам США виднее чем нам из Украины. Нам что скажут тому мы и верим.
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07.01.2021 02:49 Ответить
а дим звідки?
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07.01.2021 02:59 Ответить
Из кремля
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07.01.2021 03:09 Ответить
Якщо одна з 2-х рівнозначних політичних сил (до того ж - та сама, що перебуває при владі) не може довести в законному порядку нібито "числені факти" порушень під час виборів політичними конкурентами (які НЕ перебувають при владі), то ламаний цент ціна тій політичній силі й усій хваленій американскій демократії.
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07.01.2021 08:02 Ответить
Так Трамп не главный .Главный тот кто доллары печает Станок надо захватывать.
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07.01.2021 01:22 Ответить
Выборы украли и я за Трампа я живу в штатах и меня прикалывает люди которые дальше хацапетовки небыли говорят нам про Трампа демократ Обама ни копейки не дал Украине мешал привозить даже медикаменты сейчас такоеже пришло плюс чёрные рассисты и коммунисты вроде сандерса и оказии кортес
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07.01.2021 01:50 Ответить
Все шагают не в ногу, один Трамп в ногу...
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07.01.2021 02:17 Ответить
живучи в штатах і так переймаючись долею свого любого трампа, ти знаходиш час переконувати у власній правоті українців на українському ж ресурсі?
гм... а чому ти не переконуєш своїх співгромадян? яким чином вплине на ситуацію в штатах твоя діяльність тут?
щодо ефективності допомоги США Україні... ні трамп, ні обама (за президенства якого виділялось і значно більші за обсягом кошти) з власних кишень не вишкрібали, насамперед ці кошти передбачались в оборонному бюджеті, який формували... ану, політолог, розкажи як формується оборонний бюджет США?
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07.01.2021 03:11 Ответить
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07.01.2021 04:23 Ответить
Московит завжди буде московитом , навіть в Америці.
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07.01.2021 06:13 Ответить
Це просто диво, як колишні совки можуть бачити в шахраї та нарцисі "Робіна Гуда" та "борця із системою".
Утім такі ж самі совки бачать в путлері "царя-батюшку".
А дивно це тому, що після викріттів числених злочинів комуністичного совка у його колишніх мешканців мав би бути імунітет до пропаганди та розуміння того, що картинка в телевізорі дуже віддалена від реальності.
Утім на критичне мисленне здатні далеко не всі, нажаль.
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07.01.2021 08:15 Ответить
Нужно усиливать контроль за результатами выборов. Система опускания бюллетеней в урны изжила себя и открывает широкие возможности для фальсификаций. Нужно переходить к электронной системе фиксации голоса каждого избирателя. В США люди не верят в честность прошедшей избирательной компании и это может плохо кончится в супердержаве США.
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07.01.2021 02:42 Ответить
Ламаний цент ціна республіканцям, якщо, перебуваючи при владі, вони не змогли забезпечити чесність і прозорість виборів.
Де всі їхні спецслужби?
А якби справа йшла не про вибори, а про теракти?
А стосовно електронної фіксації голосів, то не факт, що вона не спростить фальсифікацію. Достатньо зламати систему на будь-якому етапі і результати будуть спотворені, а перерахунок не можливий. До того ж такий злам може бути і зовнішнім втручанням.
До речі, я не виключаю припушення, що числені факти порушень демократів були значною мірою імітовані хакерами ззовні. рф та Китай вкрай зацікавлені в тому, щоб посіяти в США хаос і таким чином послабити Америку.
Тож якщо в 2016 році хакери рф зламували пошту конкурента Трампа Клінтон, а тролі рф в соцмережах агітували проти Клінтон за Трампа, то чому зараз ті ж самі хакери кремлі не могли зламати сервери для імітації "порушень" під час підрахунку голосів???
Тим більше, що вони вже це робили раніше із серверами ЦВК України.
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07.01.2021 08:32 Ответить
Система свободных выборов становится бессмысленной, особенно в такой стране как Украина. Я живу на Лесном массиве. У нас был хорошие депутаты от "Свободы" Они активно работали и к ним был свободный доступ избирателей. За них всегда голосовали с подавляющим преимуществом. И сейчас на выборах в Раду и недавних в Киевсовет голосовали. Но каково было удивление когда нам объявили имена победителей, которых никто не знал и соответственно не голосовал. Т е депутатов не выбирают, а назначают. Так назначайте, если нужно, но зачем обманывать людей
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07.01.2021 02:59 Ответить
Тоді буде не по феншую
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07.01.2021 09:59 Ответить
Не дивуйтесь. Зараз в Україну прийшла епоха "Бездарності і Какоразніци". Ну це щось середнє між анархієй та сепаратизмом. Втратились всі цінності,що пов'язані з такими поняттями,як Вірність,Порядність, Патріотизм всіх форм, Милосердність, Взаємодопомога,Честь. Все це нищиться навіть у цей час з екранів наших сімейних телевізорів,ноутбуків та смартфонів. Будемо відвертими: Лайнр Оволоділо Нашимм Буттям.
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07.01.2021 11:53 Ответить
все кто говорят про фальсификации, умалчивают про то что когда пересчитывали голоса сверяли каждую подпись с подписью из базы данных выборщиков, и нарушений не нашли. так что про массовые фальсификации чес чистой воды накрученный по технологиям парашки
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07.01.2021 05:43 Ответить
Вадим , чушь гонишь. Сверка подписей подтверждает только, что данный избиратель проголосовал. И только. А вот как проголосовал не показывает. Потому возможны вбросы и подмена бюллетеней. Что в Украине, да и в России доведено до совершенства. И возможно начали использовать в США
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07.01.2021 10:38 Ответить
то есть ты хочешь сказать что кто-то подкупил кучу избирателей? или ластиком стер галочки и переставил
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07.01.2021 10:40 Ответить
как можно подменить и вбросить если подпись настоящая
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07.01.2021 10:41 Ответить
Мацкалі , вам песта, хорошим хороша , а поганим погана.
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07.01.2021 06:06 Ответить
Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів - Цензор.НЕТ 6563
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07.01.2021 06:36 Ответить
Ватаны, пользуйтесь моментом! Бегом Аляску отжимать, а Трампа в Ростов эвакуировать.
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07.01.2021 07:45 Ответить
На знімку визначається бородатий екзорцист Джері Полін ( встан.по тайм-стоп),який є предтавником лівацького руху,що по суті сповідують анархо-соціалістичні підходи устрою життєвого простору громад. Ну,по простому... Анархоесери (не підтримують державницьке патріотичне відношення до країни). Ось таких і можуть використовувати спецслужби Росії та всіляки контори лівацького толку. Думається,що ось такі і могли провокувати заворушення в США ,повязані з чорними бандитами,яких при затрманнях поліцейські пристрелювали. Наші патріоти є державниками по своїй суті,а це ....АНАРХІСТИ,що як проститутки виконують роботу по заявці. Хоча яка ріщниця для тих,що живуть в окремому від країни просторі.
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07.01.2021 08:13 Ответить
"Это сладкое слово -ВЛАСТЬ".
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07.01.2021 09:33 Ответить
Демократически настроенный народ против Байдена.
Нужны санкции как к Лукашенко.
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07.01.2021 10:05 Ответить
Быдло оно и в Америке быдло.
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07.01.2021 11:00 Ответить
Пока американские БОМЖИ там все разносили, РЕБЯТИШКИ Х#ЙЛА из ГРУ понатыкали там везде "жучков" - вот и вся суть операции.
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07.01.2021 18:27 Ответить
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