Во время митинга сторонники Трампа ворвались в Капитолий - здание Конгресса США, где должны объявить результаты выборов

В США демонстранты, поддерживающие действующего президента Трампа, ворвались в здание Конгресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Возле здания проходит масштабный протест сторонников президента Дональда Трампа.

Сначала несколько сот сторонников президента Дональда Трампа в ходе протеста в США смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Несколько протестующих попытались добраться до ступенек Капитолия.

Потом они ворвались в здание Конгресса США.

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