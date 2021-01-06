Заседание Конгресса США прервано на фоне протестов, в Вашингтоне введен комендантский час

В США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Также из Капитолия эвакуировали вице-президента США Майкла Пенса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер на своей странице в Twitter. объявила о введении комендантского часа в столице Соединенных Штатов Америки. Причиной такого решения стала акция протеста сторонников Дональда Трампа возле Капитолия.

Как заявила руководительница Вашингтона, комендантский час начнет действовать в 18:00 среды, 6 января, и будет действовать до 6:00 утра четверга, 7 января.

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