РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9423 посетителя онлайн
Новости
23 751 320

Заседание Конгресса США прервано на фоне протестов, в Вашингтоне введен комендантский час

Заседание Конгресса США прервано на фоне протестов, в Вашингтоне введен комендантский час

В США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Также из Капитолия эвакуировали вице-президента США Майкла Пенса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер на своей странице в Twitter. объявила о введении комендантского часа в столице Соединенных Штатов Америки. Причиной такого решения стала акция протеста сторонников Дональда Трампа возле Капитолия.

Как заявила руководительница Вашингтона, комендантский час начнет действовать в 18:00 среды, 6 января, и будет действовать до 6:00 утра четверга, 7 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время митинга сторонники Трампа ворвались в Капитолий - здание Конгресса США, где должны объявить результаты выборов

Автор: 

комендантский час (168) Конгресс США (1242) Вашингтон (92) Трамп Дональд (5627) Пенс Майк (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Вибрав кловуна президентом - втратив країну. І це навіть не Україна
показать весь комментарий
06.01.2021 22:05 Ответить
+35
после ухода от власти все его финансовые дела станут достоянием общественности. Будут опубликованы все транзакции
показать весь комментарий
06.01.2021 22:07 Ответить
+33
американскому клоуну - конец !

статья - госпереворот и реанимация поддержки рашей на выборах
показать весь комментарий
06.01.2021 22:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
ну да, для тебя это ж китайский)))
показать весь комментарий
06.01.2021 23:08 Ответить
А ты попугай, говорящий на иди... инглиш ? Потому немецкий быстро зашёл ?
показать весь комментарий
06.01.2021 23:14 Ответить
лучше быть попугаем говорящем на немецком, чем жопой, пердящей только на русском)))
показать весь комментарий
06.01.2021 23:24 Ответить
Бла-бла-бла - много себе мните, Эйнштейны с купленными нобелевскими премиями.
Мой английский лучше чем твой идиш.
А благодаря украинскому я могу общаться со словаком,сербом, чехом, болгарином, поляком,
а ты панимаешь толька па-кремлёвски.
показать весь комментарий
06.01.2021 23:58 Ответить
ну как вам объяснить, жопе- всё равно на каком языке она пукает, главное, чтобы англичане, словаки ,сербы, чехи, болгары, поляки смогли вас понять...без противогаза)
показать весь комментарий
07.01.2021 00:26 Ответить
Аргументы на уровне "жопы" - вот ваше лицо.
показать весь комментарий
07.01.2021 01:22 Ответить
мои аргументы -ссылка на немецкий новостной сайт, а ваши на Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину - Цензор.НЕТ 481 https://censor.net/ru/user/475076

Ну и читай, педалькин, пока не далькин....или я что то перепутал? ...да, кстати, это был риторический вопрос, на который разрешается не отвечать)
показать весь комментарий
07.01.2021 04:11 Ответить
Паходу, рыжему клоуну эта херня просто так с рук не сойдёт...

Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину - Цензор.НЕТ 6642
показать весь комментарий
06.01.2021 23:14 Ответить
непонятно чему радуются свинособаки)

Чем бы дело там не кончилось - виновата будет расеюшка. Со всеми вытекающими
показать весь комментарий
06.01.2021 23:19 Ответить
всё логично, сначала, как янык, воруют выборы, затем протесты.
и этим не кончится.
показать весь комментарий
06.01.2021 23:50 Ответить
Пил уже?😂🌷
показать весь комментарий
06.01.2021 23:58 Ответить
В Америке система поставит их на место: протестуй-то протестуй, только помни, что ты
буй.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:05 Ответить
Валерка,а чего самоудалился?😂🌷
показать весь комментарий
07.01.2021 00:26 Ответить
соевые нового господина не дождутся Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину - Цензор.НЕТ 1478
показать весь комментарий
07.01.2021 04:16 Ответить
Нормальная ситуация. Американский народ сомневается в честности выборов. Он ещё ( по американской Конституции,в отличии от украинской) имеет ПРАВО на защиту своей позиции с оружием в руках. Мне не понятны мнения когда НЕ законное с точки зрения Конституции восстание украинского народа хорошо,а ЗАКОННОЕ с точки зрения американской Конституции восстание американского народа плохо? Это нормально,если народ не доволен. Пусть проведут ПЕРЕВЫБОРЫ,как мы в 2004. Зачем накалять?
показать весь комментарий
07.01.2021 09:45 Ответить
О! Ольгино проснулось! С добрым утречком, тролляка! Тебе бы пивка холодного да в ларек за бутылкой, а ты тут впахиваешь. Вам же на ботофермах бухать нельзя? Мучайся, гад.
показать весь комментарий
07.01.2021 11:12 Ответить
Так накалили добре, аж в північній нігерії пердаки рве. Скажи можуть?!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:54 Ответить
У вас на расії взагалі нема легітимної влади після того як обрали Думу з використанням голосів кримчан, а потім цією Думою оголосили про вибори президента
показать весь комментарий
08.01.2021 18:56 Ответить
Интересно ,кто спонсировать эту массовку.🤔.. .Некоторые (революционеры )👿 выглядят как русские бомжи 👺и безработные с Брайтон-Бич .😊
показать весь комментарий
07.01.2021 22:02 Ответить
Страница 4 из 4
 
 