Заседание Конгресса США прервано на фоне протестов, в Вашингтоне введен комендантский час
В США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Также из Капитолия эвакуировали вице-президента США Майкла Пенса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер на своей странице в Twitter. объявила о введении комендантского часа в столице Соединенных Штатов Америки. Причиной такого решения стала акция протеста сторонников Дональда Трампа возле Капитолия.
Как заявила руководительница Вашингтона, комендантский час начнет действовать в 18:00 среды, 6 января, и будет действовать до 6:00 утра четверга, 7 января.
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иди... инглиш ? Потому немецкий быстро зашёл ?
Мой английский лучше чем твой идиш.
А благодаря украинскому я могу общаться со словаком,сербом, чехом, болгарином, поляком,
а ты панимаешь толька па-кремлёвски.
Ну и читай, педалькин, пока не далькин....или я что то перепутал? ...да, кстати, это был риторический вопрос, на который разрешается не отвечать)
Чем бы дело там не кончилось - виновата будет расеюшка. Со всеми вытекающими
и этим не кончится.
буй.