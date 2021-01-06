Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Нацгвардию удалить протестующих из здания Капитолия
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство USA Today со ссылкой на собственные источники.
Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.
.Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
Топ комментарии
+40 Василий Чапаев #230387
показать весь комментарий06.01.2021 22:28 Ответить Ссылка
+25 oleg1966
показать весь комментарий06.01.2021 22:35 Ответить Ссылка
+20 oleg1966
показать весь комментарий06.01.2021 22:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ніщо не каже свобода, як авторитарний недофашистський переворот. Доречі, воно здало назад і навіть його віцепрез Пенс вже відхрещується від нього
https://twitter.com/Marmfarm Марусичка https://twitter.com/Marmfarm @Marmfarm https://twitter.com/Marmfarm/status/1346915178789687296 24 мин
Интересно, как скоро над Капитолием водрузится аквафреш?
Вы знаете, что в этот раз ЗА Трампа проголосовало на несколько миллионов избирателей больше, чем на прошлых выборах?
Вы знаете, что Трамп создал условия и из Китая в США вернулось более 30 000 компаний?
Вы знаете, что при Трампе, до Ковид, была самая минимальная безработица за последние полвека?
Вы знаете, что он поддерживал отечественного производителя в торговой войне против демпинга китайских товаров?
Вы не помните, откуда пошёл по миру Ковид?
Вы не помните, что именно решения Трампа заблокировали строительство Северного потока-2?
Вы слышали о нескольких кацапских кибератаках, на правительственные сервера при трампе?
Вы знаете. что при Трампе Москва утратила своих главных союзников на Ближнем Востоке - Ирак, Сирию и Египет? Да, не Трамп начинал этот процесс, но он его закончил.
А теперь подумайте, КАК, почему и КТО стоит за идеей голосовать по почте? И почему Байден победил именно за счёт голосов отправленных по почте..
Ты или слабоумный - или гебнявый.
Я уде устал слушать за последнее время из каждого утюга:
"Если не трамп, путин, лукашенка (нужное подчеркнуть)
то США, расии, беларусси (нужное подчеркнуть) смерть"
Да, санкции против России, с очень большой вероятностью, будут вводиться, по сравнению с Трампом, и позиция Америки будет более про Украинская, что нам и выгодно, а с другой стороны, отмена ограничений миграции исламистов и ущемление белых путем введения привелегий для черных - это хуже для Америки прежде всего, а она задаёт тренды. Сперва этот перекос будет в Америке, потом перекинется на Европу, а потом Европа будет требовать и от других стран, которые имеют с ней отношения, чтобы были различные привелегии для рас, ЛГБТ сообществ, исламистов и незаконных мигрантов. Польше уже впаивали штраф за то, что та отказывалась принимать на свою территорию мигрантов, даже не смотря на то, что та решила заменить их украинцами из-за более лучшей интеграции в общество.
Во вторых, лично я вижу связь между BLM и демократами, поскольку, BLM выступали в основном в штатах демократов и демократы всегда были на стороне афроамериканцев, поскольку те исправно голосовали за них. Кроме того, во время предвыборной компании, было выгодно сеять беспорядки под предлогом "Посмотрите, что творится при президентстве Трампа. Если бы не он, не было бы такого!"
Почему не вышли защищать? Я без понятия. У них спроси. Наверное потому, что демократам не выгодно выпускать их на улицу, поскольку и без них Байдена сделают президентом, а то если выпустят, придется еще тратиться на ликвидацию последствий в виде компенсаций и прочего.
***** руководит антифа и BLM? У тебя там всё норм в голове? Он может подогревать эти движения, но никак не руководить ими. Если бы он руководил, он бы давно уже выпустил их на улицы именно для того, чтобы не допустить победы Байдена. Но те, кто штурмуют не являются BLM и антифа, так ведь? Значит, это либо недовольные граждане США, либо, как ты выражаешься, прихвостни *****. Но пока я не увидел доказательств, что это именно его прихвостни.
И вообще, забавно наблюдать, как любую точку зрения, которая не нравится, сразу относят в ранг пропаганды от руссо-тв. В отличии от тебя, я задаюсь вопросом, а не тупо иду со стадом, которому удобна только одна позиция.
To my American friends: I told you this would happen. So did everyone else who truly understands Russia's invasion of Ukraine. Ignorance is punished with humiliation. Chaos in the Capitol in D.C. today repeats violence at the regional parliament in Simferopol in February 2014.
Моїм американським друзям: я казав вам, що це станеться.
Так само як і всі інші, хто справді розуміє вторгнення Росії в Україну.
Невігластво карається приниженням. Сьогодні Хаос у Капітолії округу Колумбія повторює насильство в обласному парламенті в Сімферополі в лютому 2014 року.
https://twitter.com/_dopeless
https://twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://twitter.com/_dopeless @_dopeless https://twitter.com/_dopeless/status/1346911576113102852 46 мин
Прихильники Трампа бігають по Капітолію з ганчіркою "новоросії".
Ну майже. Зміст той самий. Трам - чудовий президент.
И всё ???
А морды им, што, бить не будут ???
Не, ну я так не играю !!!
Иванс Бобровс точно такой же. только заброшен в Германию.
И будет стыдно и мучительно больно за 4 бесцельных года.