Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Нацгвардию удалить протестующих из здания Капитолия

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство USA Today со ссылкой на собственные источники.

Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

.Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.