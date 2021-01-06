Сторонники Трампа врываются в Капитолий, чтобы помешать объявить результаты выборов президента США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа провели массовую акцию в Вашингтоне, во время которой ворвались в Конгресс США.
В сети появились кадры захвата задния одной из палат американского парламента - Конгресса США, который размещается в Капитолии.
How is this a means to an end? These are Trump supporters. By the end of the day, they will be BLM and ANTIFA pic.twitter.com/MZjRt0WxIf— Defund the #TrumpCrimeFamily (@GodsSecretWpn) January 6, 2021
Вашингтон. Капитолий.— Kavkaz Center (@newkc14) January 6, 2021
Штурм Зимнего дворца, американский вариант. Прямо по большевистской методичке pic.twitter.com/Y63oABb7TU
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+72 Mykola Vovk
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Не поверишь, ни одно обещание не выполнено. В некоторых вопросах все осталось, как было, в некоторых - хуже, но ни в одном моменте лучше не стало. Где-то так
Все на Майдан! Злочинну панду геть!
Бэтмен за демократию!
правоохоронці заарештували Адама Джонсона - чоловіка, який носив трибуну спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час заворушень у Капітолії.
Джонсон - батько, який сидить удома і живе з дружиною та п'ятьма дітьми. Його попередня кримінальна історія включала зберігання марихуани.
За даними ЗМІ, згодом трибуну та молоток знайшли неушкодженими.
Очень схоже на бунт 1917 года - вломились и ходят с открытыми хлебальинками - не знаю, шо дальше делать
Уявіть тепер собі хто після всього цього буде голосувати проти санкцій для нарасії???? )))))
А ***** молодець, залишилось лише залізний ковпак опустити над нарасієй