Сторонники Трампа врываются в Капитолий, чтобы помешать объявить результаты выборов президента США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа провели массовую акцию в Вашингтоне, во время которой ворвались в Конгресс США.

В сети появились кадры захвата задния одной из палат американского парламента - Конгресса США, который размещается в Капитолии.

How is this a means to an end? These are Trump supporters. By the end of the day, they will be BLM and ANTIFA pic.twitter.com/MZjRt0WxIf