Возле Конгресса США слышны выстрелы - задействована секретная служба США. СМИ пишут о первой раненой женщине

Федеральная служба охраны и Секретная служба США размещены у здания Капитолия в Вашингтоне в связи с беспорядками, сообщают американские СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по данным источников телеканала ABC News, в здании были слышны выстрелы.

Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Как сообщает CNN в здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина. Издание отмечает, что женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия. При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.