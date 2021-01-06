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Возле Конгресса США слышны выстрелы - задействована секретная служба США. СМИ пишут о первой раненой женщине

Возле Конгресса США слышны выстрелы - задействована секретная служба США. СМИ пишут о первой раненой женщине

Федеральная служба охраны и Секретная служба США размещены у здания Капитолия в Вашингтоне в связи с беспорядками, сообщают американские СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по данным источников телеканала ABC News, в здании были слышны выстрелы.

Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Как  сообщает CNN в здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина. Издание отмечает, что женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия. При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Конгресс США (1242) стрельба (3267) США (27101) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+67
Не девушка, а тупая дура, которая повелась на провокации рыжего дебила. Если выживет, ей еще и срок впаяют лет так на 30
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06.01.2021 23:06 Ответить
+60
Возле Конгресса США слышны выстрелы - задействована секретная служба США. СМИ пишут о первой раненой женщине - Цензор.НЕТ 6475
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06.01.2021 23:07 Ответить
+57
Ось що буває, коли президент - фрік.
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06.01.2021 23:07 Ответить
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Пенс уже высказался о нем
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06.01.2021 23:33 Ответить
Человек у которого отсутствует мозг должен страдать физически,морально и материально.
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06.01.2021 23:27 Ответить
Тітушня - вона й в США тітушня.
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06.01.2021 23:29 Ответить
Пенс сказал тех кто прорвался в Капитолий посадят ,остальных только моральное порицание
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06.01.2021 23:31 Ответить
чувака с рогами это точно посадят
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06.01.2021 23:32 Ответить
Сначала рога обломают, а потом посадят на бутылку
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06.01.2021 23:40 Ответить
на его рога
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07.01.2021 05:47 Ответить
Біля Конгресу США чути постріли - задіяна секретна служба США. ЗМІ пишуть про першу поранену жінку - Цензор.НЕТ 9824
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06.01.2021 23:39 Ответить
Проффесссор! Мы вот по какому делу...
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07.01.2021 12:07 Ответить
Роман Карцев...https://www.youtube.com/watch?v=WKFtAof5znQ
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07.01.2021 12:08 Ответить
Трамп та Росія ..нопасаран!
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07.01.2021 00:07 Ответить
"Эмос пасадо!" - так ответил генерал Франко на лозунг "Но пасаран!" после того, как пинком выгнал из Испании кацапских сталинских ихтамнетов
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07.01.2021 00:32 Ответить
але ж кадудільой це сказав лише через три роки після взяття Мадріду)) Зайду з іншого боку...в США думаю не буде сигналу "над Каліфорнією безхмарне небо" і все закінчиться швидко ..а вирішальною силою стане спецназ ФБР, який свою справу знає добре))
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07.01.2021 00:48 Ответить
Франко як раз сказав це майже через три роки після початку Алзамієнто насіональ (Національне повстання), 31 березня 1939 року, за три дні після взяття Мадриду
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07.01.2021 15:44 Ответить
вислов став називним і не варто його відкидати...все треба використовувати для перемоги ..як зазначив Раднарком у своїй постанові віж 1941 року - ВСЕ для фронту" ВСЕ для перемоги!
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07.01.2021 00:53 Ответить
Напосран
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07.01.2021 03:54 Ответить
підтримуємо Байдена!! Но пасаран Не розумію чому Зеленський дость цього не зробив та не заявив про стурбованість попранням демократичних іституцій США
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07.01.2021 00:09 Ответить
В штатах есть СУД не пещерный как у нас . а нормальный --- поэтому даже без видеогундосов нашей шимпан-зе демократия и законы в США работали и будут работать --- это у нас можно ******** 155 млрд из привата накупить недвижимости в сша -- профинансировать свою марионетку зеленую и жить припеваючи........
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07.01.2021 06:24 Ответить
Спочатку роблять хаос, а потім з хаоса ліплять свій устрій
Трамп клоун, але багатьом американцям подобається бо вміє їздити по вухам і каже те що хочуть почути.
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07.01.2021 00:49 Ответить
так это нынче глобальное явление по всему миру. Причина - скажем так, снижение среднего уровня айкью у населения. Серьёзно, без шуток, люди тупеют в среднем - просто потому, что это уже не критично для выживания, как раньше.
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07.01.2021 01:11 Ответить
Трамп ніяк не вгамується..
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07.01.2021 01:23 Ответить
Не думаю що тут в Трампі справа Трамп клоун є хтось хто цим керує США не та країна де президент сам може приймати такі рішення...
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07.01.2021 05:39 Ответить
але ж Трамп погодився на таку роль.
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07.01.2021 13:28 Ответить
В державі, де кандидат виграє вибори з перевагою в 30 голосів , лише ідіоти можуть купитись на брехню.
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07.01.2021 09:29 Ответить
У Трампа замашки как у Путлера, как Лукашенко, для них люди ничто, это само влюблённые кретины.
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07.01.2021 10:07 Ответить
А как же наши революционеры, уже выехали в США?
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07.01.2021 10:15 Ответить
На расее нет революционеров , только рабы и исполнители воли вождей...
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07.01.2021 10:45 Ответить
--- Чудова новина!!! А тим більше на Різдво : з потугами. але переконливо мерзопакостники ліліпутіна вже систематично / хіба що за винятком з нашими вагнерівцями / терплять провал за провалом ...
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07.01.2021 12:04 Ответить
Как похоже на штурм в Луганске. Эх, жаль сРашкина граница далеко. а то бы уже обстреляли из градов. В защиту руцкаго мира.
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07.01.2021 13:26 Ответить
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