Трамп записал обращение, в котором призвал своих сторонников покинуть Капитолий
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.
Как передает Цензор.НЕТ,
Обращение обнародовано в его Тwitter.
"Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок", - призвал действующий американский лидер.
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+57 Имярек
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+43 Nik Home #481059
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+42 Максім ХОЙ #398010
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Что касается мертвых душ- так это в роисси все вы зомби.
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин
Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
Ну не мжу не прикольнутись...))) А іншою рукою Ківа за що держиться??? А ойто третій з заду Ківи за що держится???? "Паравозик чух чух чух Ківа не останій тут петух)))))
https://twitter.com/malicious_intnt/status/1346934613378260992/photo/1
Ну и ладненько, дома Меланья ждёт с мокрой тряпкой.
мало не покажется.
Ему всё припомнят: как своей разведке не верил. как заставил уйти противников кремля,
как выжил Курта Волкера - мы ничего не забыли.
У Трампа долго будет не стоять.
швидко і правильно? ну, кац, випалюєш!
Ведь именно Трамп призывал своих сторонников захватить Капитолий. И призывал он их к этому только с одной целью - захватить избирательные бюллетени.
Бюллетени захватить не получилось - вот и дал Трамп заднюю. Но вряд ли это ему уже поможет.
Может конечно скостят годик с пожизненного за сознательность...