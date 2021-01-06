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Трамп записал обращение, в котором призвал своих сторонников покинуть Капитолий

Трамп записал обращение, в котором призвал своих сторонников покинуть Капитолий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.

Как передает Цензор.НЕТ, 

Обращение обнародовано в его Тwitter.

"Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок", - призвал действующий американский лидер.

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27101) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+57
Шо ж ти, фраєр, сдал назад?
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06.01.2021 23:45 Ответить
+43
Трампу намекнули что так ему п.здец наступит значительно быстрее....
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06.01.2021 23:46 Ответить
+42
сам накрутил толпу сам и просит их убраться ,эпический далб...
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06.01.2021 23:48 Ответить
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Страница 2 из 2
На майдані вмерали, а це клоуни.
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07.01.2021 00:46 Ответить
Брехливий рудий клован. Не здивуюсь, як що на тлі заворушень, які сам спровакував, спробує влаштувати надзвичайний стан в країні та залишитись царювати.
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06.01.2021 23:59 Ответить
А тепер всіх з Різдвом!!!
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07.01.2021 00:00 Ответить
Не сломал еще вентилятор?😂🌷
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07.01.2021 00:04 Ответить
Урод ***..
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07.01.2021 00:01 Ответить
А мог бы просто всех фальсификаторов и демократов сгрести и отправить на лесоповал в Техас!
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07.01.2021 00:01 Ответить
Не мог. республиканцы признали выборы и Байдена, а еще в америке суды честные.Ты попутал свою роисю с США.
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07.01.2021 00:08 Ответить
Когда явка в некоторых штатах была 105%, а в голосовании принимали участие умершие души, тут без лесоповала никак не обойтись! Народ бы поддержал...
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07.01.2021 00:19 Ответить
105%-мелочь, вот 146% -самое то я понимаю, что народ в роиси поддержал мятеж рогатых фриков, но ,в целом хотелки козломордых не интересуют американцев. Рыжый мудак судился, где только возможно и был послан.
Что касается мертвых душ- так это в роисси все вы зомби.
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07.01.2021 00:29 Ответить
105% это откуда такие сведения? Точно Россия 24 очень похоже)))
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07.01.2021 00:59 Ответить
дрбцл, твій фейк про 105% розвінчано 100500 разів... щоправда, ти ж американські джерела ніяк не аналізуєш, обмежуєшся парашинськими
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07.01.2021 01:45 Ответить
Я всегда был двумя руками за республиканцев и буду. Но за такое рыжий гандон должен сесть на электрический стул.
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07.01.2021 00:03 Ответить
Я теж більше за консеваторів і олдскул. Ну от що може бути спільного у нашого друга Маккейна і у рудого чма? І чого у республіканців так і не знайшлось гідної кандитарури?
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07.01.2021 00:11 Ответить
За тех республиканцев, которые спокойно признали поражение своего кандидата, поскольку он действительно проиграл. Такие же, которые будут продолжать упираться и призывать к беспорядкам - это уже не республиканцы, а ренегаты и враги Америки и всего свободного мира.
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07.01.2021 00:13 Ответить
Трамп - нарцисс и приспособленец, а не республиканец. Он до того и демократом был некоторое время, принципов там нет)
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07.01.2021 00:41 Ответить
чубатому некуда сдавать больше взад. он знает что за шашни с русней ему пара пожизненных сроков корячится
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07.01.2021 00:04 Ответить
Это точно, пока он был у власти он мог прикрывать свои дела с Путиным, но начнется независимое расследование, ему и его компании не поздоровится.
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07.01.2021 01:01 Ответить
Трамп, ну не айс видос. Стань на фоне шторы, сожми губы и грозно-грозно выдави из себя: «Астанавитесь!» потом в свой геликоптер и в Харьков. Там места для схрона хорошие. КАМАЗ с водителем не интересует?
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07.01.2021 00:05 Ответить
Нахрена он в Харькове нужен. ? У нас своих неадекватов - пруд пруди.
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07.01.2021 08:20 Ответить
ойц!

https://twitter.com/hu_popa

https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин

Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
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07.01.2021 00:06 Ответить
твіт взагалі видалено!!!
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07.01.2021 01:47 Ответить
Теперь "чубатьІй" как товарищ Саахов.
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07.01.2021 00:06 Ответить
Наконец то полиция газку поддала.
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07.01.2021 00:08 Ответить
Какой же все-таки негодяй и поддонок этот рыжий банкрот и путинский членосос. Надеюсь, здохнет в тюрьме мразина рыжая!
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07.01.2021 00:09 Ответить
А Зеленский в рыжий цвет покрасился?
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07.01.2021 00:14 Ответить
Зе следующий на очереде
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07.01.2021 00:42 Ответить
Титушки по ступеням бежат вниз
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07.01.2021 00:09 Ответить
Протестуючі! Тримайтеся! Йде підмога! Я вже спекла першу партію пиріжків!
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07.01.2021 00:13 Ответить
Кто нибудь разбудите Киву!
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07.01.2021 00:15 Ответить
Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 2982
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07.01.2021 00:18 Ответить
Класс..))))) О це фото....ржач...)))))Ні не з самого фото а з суті .... І як що я не помиляюсь то ззаду Микола Вересень??? Чи я помиляюсь???
Ну не мжу не прикольнутись...))) А іншою рукою Ківа за що держиться??? А ойто третій з заду Ківи за що держится???? "Паравозик чух чух чух Ківа не останій тут петух)))))
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07.01.2021 00:36 Ответить
Да, как то подозрительно странно от них отсела женщина. А что это за тряпка? Ямайка наш?
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07.01.2021 01:06 Ответить
Флаг ЛГБТ это.
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07.01.2021 06:02 Ответить
Два боевых пи дараса.
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07.01.2021 00:44 Ответить
Виктор удивил. Кожаные перчатки, наверное как и белье. Не растерялся и поддержал своих, прааативный...
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07.01.2021 11:57 Ответить
Ффсьо, кирдик "протєстующім, і "чубатому"-кирдик.
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07.01.2021 00:19 Ответить
Под Капитолий привезли элитный спецназ!

Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 8909

https://twitter.com/malicious_intnt/status/1346934613378260992/photo/1
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07.01.2021 00:17 Ответить
Амєріканскій "моторило"-ліфтом нє отдєлаєтся, будєт на стульце шкварітся.
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07.01.2021 00:23 Ответить
ПреЗедент написал обращение с простой просьбо ой : покинуть нах этот цирк
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07.01.2021 00:24 Ответить
совпадение ..в аэропорт Рональда Рейган были рейсы с пвссажирами с востока и Юга США ... ахахахаха
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07.01.2021 00:36 Ответить
Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 3022
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07.01.2021 00:40 Ответить
То, чего Трамп накурился, перестало работать.
Ну и ладненько, дома Меланья ждёт с мокрой тряпкой.
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07.01.2021 00:46 Ответить
Меланья ждет 21 числа с бумажкой на развод
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07.01.2021 08:24 Ответить
Жаль таки девку подстрелили. Були б стрелков с моторолой, била би уже вашингтонская народная республика.
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07.01.2021 00:52 Ответить
Всё равно этого ублюдка посадят. И правильно сделают.
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07.01.2021 00:53 Ответить
Да никто Байдена не посадит. И сынка своего он сможет защитить, не очкуй.
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07.01.2021 01:10 Ответить
Трамп посливал кремлю столько секретов, и теперь это всё будут раскрывать -
мало не покажется.
Ему всё припомнят: как своей разведке не верил. как заставил уйти противников кремля,
как выжил Курта Волкера - мы ничего не забыли.
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07.01.2021 01:10 Ответить
Где вообще Меланья в беретке и оху...ительными историями про наколотые ананасы? Кто им сценарии пишет?
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07.01.2021 01:08 Ответить
Меланья не беретке, а со шваброй.
У Трампа долго будет не стоять.
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07.01.2021 01:11 Ответить
Зато висеть будет моцно
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07.01.2021 08:26 Ответить
Весь світ Майдан і люди там актори...)
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07.01.2021 01:14 Ответить
принаймні одна людина загинула...
швидко і правильно? ну, кац, випалюєш!
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07.01.2021 01:49 Ответить
Трамп обосрался, когда понял, что теперь на нем висит еще и попытка государственного переворота.

Ведь именно Трамп призывал своих сторонников захватить Капитолий. И призывал он их к этому только с одной целью - захватить избирательные бюллетени.

Бюллетени захватить не получилось - вот и дал Трамп заднюю. Но вряд ли это ему уже поможет.
Может конечно скостят годик с пожизненного за сознательность...
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07.01.2021 01:55 Ответить
вангую, завтра чубатий прокинеться, роздуплиться і заявить сакраментальне "єта нє наши люді"
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07.01.2021 02:50 Ответить
Ему уже негде заявлять. Твиттер отказался обслуживать Трампа ,,во избежание эксцессов,,
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07.01.2021 08:30 Ответить
Поздно пить боржоми. Наверное будет импичмент, хотя рыжий мог спокойно досидеть свой президентский срок и уйти достойно.
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07.01.2021 04:52 Ответить
Та не будет импичмента, это слишком долгая процедура. Через две недели спакует манатки - и адью, поп Гапон недоделаный.
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07.01.2021 06:05 Ответить
Согласен. Но может на него дело заведут...
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07.01.2021 12:25 Ответить
Достоинство у клоуна? Не смешите. Он мне зебила напоминает, такой же тупой, брехливий и жадний.
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07.01.2021 06:44 Ответить
старый идиот.. взбаламутил свой тупорылый "народ бимбасса".. и теперь не знает, что делать с мародёрами, которые готовы тупо грабить ВСЕХ, если повезёт
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07.01.2021 07:12 Ответить
Дожилась Америка, у Тромба ні честі, ні совісті!!!
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07.01.2021 08:06 Ответить
Несколько авианосцев США названы именами и фамилиями достойнейших Президентов. В честь ещё действующего назвут в лучшем случае задрыпаный портовый буксирчик. "Трампампуля", "Доня", или что-то в этом роде.
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07.01.2021 08:31 Ответить
Трамп как Янукович на шабаше олигофренов в Северодонецке.
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07.01.2021 08:59 Ответить
одна методичка на двоих. Как же все тупо Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 7080
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07.01.2021 11:46 Ответить
Потрібні професійні політики час профанів минув.
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07.01.2021 12:27 Ответить
очко то не железное у Трампона
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07.01.2021 11:10 Ответить
Как сказал один товарищ, он теперь рыжий с обеих сторон позвоночника
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07.01.2021 11:40 Ответить
Скоро на всех телеканалах "occupy Trump's towers"
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07.01.2021 12:20 Ответить
всссался... как и зеленский ссытся.....
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07.01.2021 14:49 Ответить
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