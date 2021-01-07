Избирательные бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия сторонниками Трампа. ФОТО

Собранные во всех штатах бюллетени, которые свидетельствуют о результатах выборов президента США, не пострадали во время нападения демонстрантов на здание парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал сенатор Джефф Меркли, избранный от Демократической партии.

Сенатор привел доказательство своих слов - фото контейнеров с бюллетенями. Джефф Меркли отметил, что была реальная угроза потери этих документов.

"Бюллетени коллегии выборщиков спасены с этажа (Капитолия), где расположен Сенат. Если бы профессиональные сотрудники секретариата Сената не унесли их с собой (когда оставляли этаж из-за вторжения митингующих), нападающие бы их сожгли", - считает сенатор.

Как известно, формальный "подсчет" голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.