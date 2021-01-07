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Избирательные бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия сторонниками Трампа. ФОТО

Собранные во всех штатах бюллетени, которые свидетельствуют о результатах выборов президента США, не пострадали во время нападения демонстрантов на здание парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал сенатор Джефф Меркли, избранный от Демократической партии.

Сенатор привел  доказательство своих слов - фото контейнеров с бюллетенями. Джефф Меркли отметил, что была реальная угроза потери этих документов.

"Бюллетени коллегии выборщиков спасены с этажа (Капитолия), где расположен Сенат. Если бы профессиональные сотрудники секретариата Сената не унесли их с собой (когда оставляли этаж из-за вторжения митингующих), нападающие бы их сожгли", - считает сенатор.

Как известно, формальный "подсчет" голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Избирательные бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 01

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

бюллетени (140) США (27106) Сенат США (509)


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Топ комментарии
+58
Молодцы. Так это и была реальная цель рыжего фрика
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07.01.2021 01:16 Ответить
+43
Мы тут удивляемся 73% дебилов, которые наголосовали нам клоуна, но американцы ничем не лучше, - выбрали клинического идиота президентом. Трамп, - реально больной на голову дебил.

Миром правят идиоты...(
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07.01.2021 01:17 Ответить
+21
Я читал, что интеллект толпы в целом обычно ниже, чем средний интеллект особей, составляющих эту толпу. За нынешнего нашего Преза шли голосовать именно толпой, пусть и виртуальной.
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07.01.2021 01:21 Ответить
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Та не, тот больше на серп и молот похоже, чем этот
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07.01.2021 07:23 Ответить
Ні, це воно і є. Просто хтось биканув, обісрався, а тепер "а хто ето сдєлал" 🙃
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07.01.2021 08:11 Ответить
Рудий блазень звинуватив свого віце-президента у відсутності сміливості захистити країну та конституцію .... від, по суті, самого себе

Останні дні Трампа на волі...)
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07.01.2021 01:25 Ответить
старість Донні проведе десь у Карибському морі, в готелі Хілтон-Гуантанамо
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07.01.2021 01:26 Ответить
фолоуерам рыжего дурака пол-шага осталось до веры в плоскую Землю.
русские преуспели в оболванивании реднеков и фашиков.
Собственно, нацизм в Германии родился из русской подделки "записки сионских мудрецов" теперь в Америке заварили кашу нехилую.
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07.01.2021 01:27 Ответить
ты против реднекс?

https://www.youtube.com/watch?v=6FwmM93jgUo виш ю ве хи
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07.01.2021 01:37 Ответить
Слава Богу! Капец рыжей уродине!
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07.01.2021 01:29 Ответить
Что рыжая плохого тебе сделала?(
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07.01.2021 01:38 Ответить
Щоб врятувати свою шкуру у Трампа не має іншого виходу. 20 січня 2021 року на нього чекають 30 кримінальний справ.

За последние четыре года только лично Трамп, в прошлом шесть раз объявлявший о банкротстве, стал фигурантом ровно 30 гражданских и уголовных дел, касающихся его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему фирм. В этом списке и несколько исков к президенту о защите чести и достоинства, уже принятых судами к рассмотрению. Но ранее юристам удавалось настоять на переносе судебных слушаний, ссылаясь на неприкосновенность главы государства. Правда, карета превратится в тыкву в полдень 20 января 2021 г., и по некоторым из обвинений Трампу может грозить реальный срок тюремного заключения.
По подсчетам Forbes, долги компаний, принадлежащих Трампу, составляют более $1 млрд, а в ближайшие два года бывшему бизнесмену предстоит выплатить кредиторам суммы, превышающие $450 млн. Кто и на каких условиях выдавал такие кредиты многократно прогоравшему дельцу, "как бы" неизвестно до сих пор. Пока что наибольшую опасность для 45-го президента представляет его бывший "решала" Майкл Коэн и связанные с его признаниями расследования.
Снящаяся уходящему президенту в кошмарах федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, готовившая обвинительное заключение против Майкла Коэна, решила не предъявлять никаких обвинений уже действующему президенту в силу иммунитета, но возбудила против него ждущие 20 января 2021 г. уголовные дела. В любом случае трудно не предположить, что таскать Трампа по судам по делам его химерического бизнеса могут все четыре года.
https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/mstiteli-v-dlinnoy-ocheredi-za-chto-mogut-posadit-trampa-28122020-409447
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07.01.2021 01:29 Ответить
Там же нефти нет .непонятная беготня
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07.01.2021 01:29 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1346953083440525313 35 мин

Штурм Конгресу не був випадковістю:
його відкрито планували в інтернеті протягом останніх декількох тижнів.
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/trump-rioters-planned-online
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07.01.2021 01:29 Ответить
А посмотрите опросы последних рейтингов у нас.Хабатники опять прут двух порхатых во второй тур,что бы после выборов одна половина населения обзывала вторую часть дебилами.Главная цель хаббата разделяй м властвуй.
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07.01.2021 01:30 Ответить
Хоббита? ) Самое смешное, что оба ведь - не евреи. Один - потому что не еврей, а второй, хоть и этнический еврей, по самоощущению - не еврей, а типичный совок без роду-племени)
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07.01.2021 01:52 Ответить
Самое интересное что жители Америки небегут снимать доллары в банкоматы
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07.01.2021 01:33 Ответить
И менять на деревяные))))
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07.01.2021 04:51 Ответить
Из всего этого можно сделать вывод,что у свинорусни реально подгорает от Байдена. И это радостно. Но печалит вывод что такая страна,как США позволила вообще такому случится. Хотя...стадо есть стадо.
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07.01.2021 01:36 Ответить
Разница между США и разными ************ в том, что когда президент хочет переступить черту, его ставят на место и свои, и чужие. Государственные институты работают на закон, а не на президента.
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07.01.2021 01:36 Ответить
Ерунда .В США правит долларовый станок и тот у кого он в руках.
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07.01.2021 01:39 Ответить
в США правят олигархи через лоббистов своих интересов, а президент это развлекуха для народа
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07.01.2021 01:44 Ответить
Назовите американских олигархов. И заодно приведите определение слова "олигарх" из толкового словаря. Будет интересно)
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07.01.2021 01:53 Ответить
7 января 2021 г., 00:15

Кристофер Прайд

Трамп оправдывает насильственные протесты В то время как вице-президент Майк Пенс призвал Национальную гвардию США и защищал демократию, избранный президент Дональд Трамп продолжал твиттовать о фальсификациях на выборах и оправдывать жестокие нападения на Капитолий, чтобы не подтвердить избрание Джо Байдена . «Это происходит, когда победу на выборах украдут у великих патриотов, с которыми долгое время обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Помните тот день навсегда», - сказал Трамп.
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07.01.2021 01:37 Ответить
Пуйлу надо запасаться вазелином, Байден ему это не простит... Жаль что у нас сейчас нет ПрезИдента
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07.01.2021 01:37 Ответить
Все произойдет без вазелина. Никаких льгот!
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07.01.2021 15:00 Ответить
Если доллар ляжет это проблема .А если Трамп ляжет или Байден или Чукча с Оклахомы , вобще всем по барабану
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07.01.2021 01:38 Ответить
тпампку и ватникам срака..это была уже агония кацапии и пса рыжего
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07.01.2021 01:40 Ответить
Путлеровцы повторяют 9/11 и трумп вводит ВП. А дальше уже и диктатура.
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07.01.2021 01:47 Ответить
Трамп остался один-одинешенек со своими реднеками. GOP положили на него с прибором.
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07.01.2021 01:52 Ответить
После таких ,,художеств,, есть шанс,что рыжий получит импичмент и сядет
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07.01.2021 03:03 Ответить
импичмент просто не успеет, а сядет обязательно, - тут без вариантов!
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07.01.2021 09:49 Ответить
Главное - начать процедуру. Остальное приложится.
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07.01.2021 15:01 Ответить
Ну да. Это же вещ док. Будет приобщено к делу.
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07.01.2021 01:45 Ответить
руде чмо повинно вже збирати манатки на цугундер.
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07.01.2021 01:53 Ответить
Должен сесть. На стул с электрическим питанием.
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07.01.2021 01:57 Ответить
Рыжий может скостить себе срок, если сдаст Путлера и последний попадет в Гаагу.
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07.01.2021 02:08 Ответить
Ох, млять... за такое я бы ему условно выторговал да еще и мороженое купил!
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07.01.2021 15:02 Ответить
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07.01.2021 05:25 Ответить
***** пошёл ва-банк.
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07.01.2021 05:42 Ответить
в ***** все гаразд поки що , на жаль , воно досі на два кроки попереду ....
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07.01.2021 06:53 Ответить
Не думав, що стануть актуальні слова одного "класика" про сторонників Трампа - ДБЛ на чолі з останнім.
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07.01.2021 06:33 Ответить
Сколько дебильных коментов давно невидал
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07.01.2021 06:47 Ответить
дякую за Ваш , тепер колекція повна .
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07.01.2021 06:51 Ответить
Це Цезор, звикай. Тут мона писати вільно.
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07.01.2021 07:39 Ответить
Сирога, может это ты подбадривал "восставший нарид" и кричал "смелее"? Тогда тебе светит электрический гриль.
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07.01.2021 09:49 Ответить
мабуть ці скрині бачили вибори ще у часи Лінкольна. А могли піти в історію, разом із американською демократією
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07.01.2021 07:32 Ответить
Бананова республіка.
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07.01.2021 07:37 Ответить
"Ум и глупость - страшное сочетание. Такие умеют убеждать людей идти за ними до самого ада". (Стивен Кинг). Скорее, - не сколько ум, сколько - хитрость. Хитрые подозревают умных в хитрости, придумывая всякие там теории заговоров в духе "по секрету всему свету". "Украли голоса" - из этой категории. Люди, у которых мало что есть очень болезненно относятся к слову украли. Подозревают, что у них ничего нет, не потому, что они этого не обрели, а потому, что у них это украли. Вот такой заворот мозга.
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07.01.2021 08:17 Ответить
Избирательные бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия сторонниками Трампа - Цензор.НЕТ 8452
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07.01.2021 08:38 Ответить
Что то сундучки с бюллетенями слишком бутафорские. Ну не влезут все бюллетени в эдакие сундучкм, тут нужно несколько комнат в реальности
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07.01.2021 09:28 Ответить
Ты не в теме. Это "голоса" выборщиков. Не избирателей, а именно выборщиков. Если ты конечно поймешь разницу.
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07.01.2021 10:07 Ответить
538
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08.01.2021 08:34 Ответить
Влезут. Выборщиков где-то под 300 человек.
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07.01.2021 10:33 Ответить
Голос с того света как бы намекает...
https://www.youtube.com/watch?v=zddj4BA_7OM&ab_channel=detserva

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07.01.2021 10:23 Ответить
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