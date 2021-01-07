Избирательные бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия сторонниками Трампа. ФОТО
Собранные во всех штатах бюллетени, которые свидетельствуют о результатах выборов президента США, не пострадали во время нападения демонстрантов на здание парламента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал сенатор Джефф Меркли, избранный от Демократической партии.
Сенатор привел доказательство своих слов - фото контейнеров с бюллетенями. Джефф Меркли отметил, что была реальная угроза потери этих документов.
"Бюллетени коллегии выборщиков спасены с этажа (Капитолия), где расположен Сенат. Если бы профессиональные сотрудники секретариата Сената не унесли их с собой (когда оставляли этаж из-за вторжения митингующих), нападающие бы их сожгли", - считает сенатор.
Как известно, формальный "подсчет" голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
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Останні дні Трампа на волі...)
русские преуспели в оболванивании реднеков и фашиков.
Собственно, нацизм в Германии родился из русской подделки "записки сионских мудрецов" теперь в Америке заварили кашу нехилую.
https://www.youtube.com/watch?v=6FwmM93jgUo виш ю ве хи
За последние четыре года только лично Трамп, в прошлом шесть раз объявлявший о банкротстве, стал фигурантом ровно 30 гражданских и уголовных дел, касающихся его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему фирм. В этом списке и несколько исков к президенту о защите чести и достоинства, уже принятых судами к рассмотрению. Но ранее юристам удавалось настоять на переносе судебных слушаний, ссылаясь на неприкосновенность главы государства. Правда, карета превратится в тыкву в полдень 20 января 2021 г., и по некоторым из обвинений Трампу может грозить реальный срок тюремного заключения.
По подсчетам Forbes, долги компаний, принадлежащих Трампу, составляют более $1 млрд, а в ближайшие два года бывшему бизнесмену предстоит выплатить кредиторам суммы, превышающие $450 млн. Кто и на каких условиях выдавал такие кредиты многократно прогоравшему дельцу, "как бы" неизвестно до сих пор. Пока что наибольшую опасность для 45-го президента представляет его бывший "решала" Майкл Коэн и связанные с его признаниями расследования.
Снящаяся уходящему президенту в кошмарах федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, готовившая обвинительное заключение против Майкла Коэна, решила не предъявлять никаких обвинений уже действующему президенту в силу иммунитета, но возбудила против него ждущие 20 января 2021 г. уголовные дела. В любом случае трудно не предположить, что таскать Трампа по судам по делам его химерического бизнеса могут все четыре года.
https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/mstiteli-v-dlinnoy-ocheredi-za-chto-mogut-posadit-trampa-28122020-409447
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1346953083440525313 35 мин
Штурм Конгресу не був випадковістю:
його відкрито планували в інтернеті протягом останніх декількох тижнів.
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/trump-rioters-planned-online
Кристофер Прайд
Трамп оправдывает насильственные протесты В то время как вице-президент Майк Пенс призвал Национальную гвардию США и защищал демократию, избранный президент Дональд Трамп продолжал твиттовать о фальсификациях на выборах и оправдывать жестокие нападения на Капитолий, чтобы не подтвердить избрание Джо Байдена . «Это происходит, когда победу на выборах украдут у великих патриотов, с которыми долгое время обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Помните тот день навсегда», - сказал Трамп.
https://www.youtube.com/watch?v=zddj4BA_7OM&ab_channel=detserva