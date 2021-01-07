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Несмотря на штурм Капитолия, Конгресс возобновит утверждение результатов президентских выборов в США, - Пелоси

Несмотря на штурм Капитолия, Конгресс возобновит утверждение результатов президентских выборов в США, - Пелоси

Утверждение результатов выборов президента США продолжится в среду вечером в Вашингтоне. Конгресс готов продолжить процедуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси.

В письме к парламентариям она заявила, что решение о продолжении процедуры было утверждено после консультаций с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером и организатором парламентского большинства Джимом Клайберном.

"После консультаций с Хойером и Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет допущен к использованию", - цитирует письмо Пэлоси CNN.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27106) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+38
Рыжой псине срака..и кацапии тоже срака
доигрались
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07.01.2021 02:02 Ответить
+30
Трамп капитально подосрал республиканцев со своими выходками сегодня.

И помощи теперь ему ждать точно неоткуда.
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07.01.2021 02:01 Ответить
+24
это было тупо, но никто не ждал такого пещерного тупизма от фриков Трампа - просто ворваться и уничтожить конверты с бюллетенями
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07.01.2021 02:02 Ответить
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Страница 4 из 4
Погибшая женщина была сторонницей президента Дональда Трампа и "большим патриотом".Кроме нее еще трое погибших
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07.01.2021 07:49 Ответить
отакэнькы.... трампомайдан..........
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07.01.2021 07:51 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/7/7279230/ Facebook и Instagram также заблокировали Трампа
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07.01.2021 07:57 Ответить
и кому хуже Трамп сделал ?
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07.01.2021 08:01 Ответить
Штатам.

Западу.
Миру.
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07.01.2021 08:31 Ответить
Телеграм и Вайбер Трампу заблокируйте
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07.01.2021 08:09 Ответить
На время переходного периода нужно передать власть вице президенту США Пенсу, а Трампа арестовать с вынесением максимально жесткого приговора.. Наиболее радикальных сторонников по факту попытки переворота ( из числа республиканской партии включая сенаторов, конгрессменов, губернаторов отдать под суд)
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07.01.2021 08:09 Ответить
Трамп дурачком прикинется и в дурку попадет
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07.01.2021 08:12 Ответить
Сказочник? "... арестовать с вынесением максимально жесткого приговора.."?
Белиберда на галиматье!
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07.01.2021 08:15 Ответить
Ну тогда линчевать.
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07.01.2021 08:20 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ? на эл стул его
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07.01.2021 08:22 Ответить
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07.01.2021 08:26 Ответить
уже Трампа начали отстранять ,передают власть Пенсу ,при раскладе в Сенате это возможно
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07.01.2021 08:20 Ответить
Да уж, подвели Трампа под расстрельную статью. Если бы он тихо ушел, то статья за растрату или чего там еще. А так , амбец ему окончательный. Разве что обменяют в РФ на кого-нибудь. 😊
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07.01.2021 08:29 Ответить
Прямо Беслан на РАБссии...
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07.01.2021 08:36 Ответить
Так позорно не уходил еще ни один из президентов США...
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07.01.2021 08:39 Ответить
У рыжего-нестриженного пуделя истерика, после 20-го порвут ему духовку.
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07.01.2021 08:40 Ответить
Представляю себе такую вещь 11 марта 1941 года,когда президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает бумагу по Лэнд-Лизу,чтобы она дала возможность советскому быдлу получать Тушонку Рузвельта..а тут штурм Капитолия и прощай тушонка....
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07.01.2021 08:42 Ответить
Трампу в 20-24 году придется собирать 73 % болванов для паБЕДЫ
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07.01.2021 08:47 Ответить
Ну а если серьезно,то такого позора США не знали со Дня Независимости 4 июля 1776 года...
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07.01.2021 08:54 Ответить
Дружите с рюсским Мавзолейным концлагерем и у вас будет шанс стать идиотом...
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07.01.2021 08:56 Ответить
Трамп закликав своїх прихильників купувати гривню
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07.01.2021 09:01 Ответить
Несмотря на штурм Капитолия, Конгресс возобновит утверждение результатов президентских выборов в США, - Пелоси - Цензор.НЕТ 7052
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07.01.2021 09:14 Ответить
Концлагерь РАБссия бить нельзя Они итак в ГУЛАГе сидят с 7 ноября 1917 года
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07.01.2021 09:20 Ответить
Якби то... Кацапи почали його експорт...
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07.01.2021 10:16 Ответить
один такий адепт гулага в се ше а вже у кадр попав

Попри штурм Капітолію, Конгрес відновить затвердження результатів президентських виборів у США, - Пелосі - Цензор.НЕТ 2919
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07.01.2021 10:18 Ответить
Трампу нужно заблаговременно помиловать самого себя, иначе нары ему точно обеспечены. В Штатах не будут смотреть на толщину его денег, там перед законом все равны.
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07.01.2021 09:21 Ответить
Сэр Уинстон Черчилль однажды сказал : демократия,наихудшая форма правления,если не считать всех остальных...
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07.01.2021 09:25 Ответить
На мой взгляд,тепер вже пересичного(колись хохла)украинця это дальнобойная " игра"Московии на сказанные слова астролога Павла Глобы,ещё в 90-ностые годы, что 45президент США , может быть, последним президентом , вызывает удивление и респект. Но! Только тогда: когда,есть- любовь и ненависть,белое и чёрное,БОГ и ДЬЯВОЛ...я могу понять кто за чем стоит. И приветствовать нового президента США!
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07.01.2021 21:42 Ответить
На мой взгляд,тепер вже пересичного(колись хохла)украинця это дальнобойная " игра"Московии на сказанные слова астролога Павла Глобы,ещё в 90-ностые годы, что 45президент США , может быть, последним президентом , вызывает удивление и респект. Но! Только тогда: когда,есть- любовь и ненависть,белое и чёрное,БОГ и ДЬЯВОЛ...я могу понять кто за чем стоит. И приветствовать нового президента США!
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07.01.2021 21:47 Ответить
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