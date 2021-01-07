Несмотря на штурм Капитолия, Конгресс возобновит утверждение результатов президентских выборов в США, - Пелоси

Утверждение результатов выборов президента США продолжится в среду вечером в Вашингтоне. Конгресс готов продолжить процедуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси.

В письме к парламентариям она заявила, что решение о продолжении процедуры было утверждено после консультаций с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером и организатором парламентского большинства Джимом Клайберном.

"После консультаций с Хойером и Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет допущен к использованию", - цитирует письмо Пэлоси CNN.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.