За сутки на Донбассе 5 обстрелов, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ за минувшие сутки 5 раз нарушали режим прекращения огня, украинские воины открывали огонь в ответ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень, вражеская огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово - из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины отвечали огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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