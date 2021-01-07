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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки на Донбассе 5 обстрелов, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС

За сутки на Донбассе 5 обстрелов, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ за минувшие сутки 5 раз нарушали режим прекращения огня, украинские воины открывали огонь в ответ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень, вражеская огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово - из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины отвечали огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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обстрел (27784) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Навійть у їхне москальське Різдво свинорусам нейметься. Тварюки.
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07.01.2021 08:08 Ответить
Понажерались бояри і салютують.
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07.01.2021 08:15 Ответить
В секте сатанистов Московского шаманата в Христа не верит даже Гундяй! А рождество это просто повод лишний раз набухатся до свинячего визга!
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07.01.2021 08:15 Ответить
За сутки на Донбассе 5 обстрелов, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4985
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07.01.2021 08:20 Ответить
Гай чарівний ніби променем всипаний чи загадвся, чи спить.
Ген на стрункій та високій осичині шмат москаляки висить.
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07.01.2021 08:27 Ответить
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ !
За добу на Донбасі 5 обстрілів, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8125

.. Бережи Боженька наше військо (і від ворогів і від дурнів при чинах)
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07.01.2021 09:11 Ответить
 
 