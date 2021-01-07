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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 148 человек, выявлены 8 997 новых случаев, выздоровели - 11 316

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 148 человек, выявлены 8 997 новых случаев, выздоровели - 11 316

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки госпитализированы - 2 567 человек, летальних случаев - 148, выздоровели - 11 316 человек. Осуществлено 54 438 тестирований (в частности методом ПЦР - 37 287, методом ИФА - 17 151).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 099 493 человека, выздоровели - 773 214 человек; летальных исходов - 19 505. Осуществлено ПЦР-тестов - 5 717 403.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Также читайте: Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Степашка, так буде лох-даун, чи ні?
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07.01.2021 08:22 Ответить
9 тысяч заболевших - это в три раза меньше, чем 30, при которых говорили о локдауне. Зачем нам он нужен. Закрытых школ на длительные каникулы достаточно.
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07.01.2021 09:18 Ответить
ну так надо же как-то объяснить ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ месяц назад лохдаун...
по-моему, уже ни для кого не секрет, как нынешняя власть манипулирует статистикой в собственных интересах
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07.01.2021 10:58 Ответить
Это застолье новогоднее аукнулось и прочие "веселья"
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07.01.2021 14:54 Ответить
Кількість важкохворих і з ускладненнями на КОВІД збільшується, лікувальні заклади перепрофільовуються під "коронавірусні". А кількість захворілих зменшується? Це брехня уведена в ранг державної політики. Степанову і К на цій брехні треба протриматися ще дуже недовго - до того, як будуть заплачені мільярди з Бюджету на централізовані закупки вакцини і ін медобладнання (під "відкати" звісно ж...). Саме для цього, а не для "порятунку нації", жулик Степанов і став очільником МОЗ.
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07.01.2021 17:35 Ответить
https://polit.ru/news/2020/12/08/greatbritain/ 8 дек. 2020 г. - Великобритания первой из западных стран начала всеобщую бесплатную вакцинацию. - сегодня в Англии +62 579 новых больных COVID-19. 8 декабря 2020 года было +12 357 новых больных COVID-19. Вакцина до сраки, она способствует заражению и распространению COVID-19.
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07.01.2021 17:47 Ответить
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07.01.2021 18:48 Ответить
 
 