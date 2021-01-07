За сутки от COVID-19 в Украине умерли 148 человек, выявлены 8 997 новых случаев, выздоровели - 11 316

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки госпитализированы - 2 567 человек, летальних случаев - 148, выздоровели - 11 316 человек. Осуществлено 54 438 тестирований (в частности методом ПЦР - 37 287, методом ИФА - 17 151).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 099 493 человека, выздоровели - 773 214 человек; летальных исходов - 19 505. Осуществлено ПЦР-тестов - 5 717 403.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

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