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Режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, во время протестов погибли уже 4 человека

Режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, во время протестов погибли уже 4 человека

Три человека скончались в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Он не уточнил, были ли эти люди каким-либо образом причастны к вторжению протестующих в здание Капитолия.

Ранее сообщалось о том, что во время захвата Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС США.

Заседание Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуировали на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось.

Тем не менее, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.

Мэр заявила, что люди, штурмовавшие Капитолий, "стремились сорвать работу Конгресса, связанную с принятием голосов коллегии выборщиков".

По ее словам, есть опасения, что "некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации (20 января. - Ред.)".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Также читайте: Несмотря на штурм Капитолия, Конгресс возобновит утверждение результатов президентских выборов в США, - Пелоси

Автор: 

Конгресс США (1242) протест (5862) смерть (9250) США (27106) чрезвычайное положение (207)


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Топ комментарии
+42
правильно и Трампа арестовать
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07.01.2021 08:28 Ответить
+26
Рыжая тупая тварь действует по указке Пуйла.
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07.01.2021 08:38 Ответить
+23
Короче подставили Трампа под расстрельную статью. Кремлевские дирижеры использовали Трампа и выбросили как использованую туалетную бумагу. И плевать им на него. Так бы была статья за растрвту или чего там, а так - и электрический стул может быть.
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07.01.2021 08:37 Ответить
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Путлер в кремлі падає в обморок від сміху із Тромба!
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07.01.2021 09:08 Ответить
слышь, ты Путина не срав.нивай с Гитлером.... мил человек.
и не "в обморок", а "втрачає свідомість".
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07.01.2021 09:41 Ответить
непритомніє, втрачає тяму
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08.01.2021 06:47 Ответить
Нема нічого смішного товаришу москалю. В США різними прийомчиками фальсифікували вибори (чого варте голосування поштою). В Україні купили тупою кіношкою тупих глядачів і до влади прийшов не поймишо. Де зразок демократійї? може в твоїй росії? чи в Мінську?
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07.01.2021 18:57 Ответить
В США завжди було голосування поштою і щось раніше ніхто не обурювався з цього приводу)
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08.01.2021 02:22 Ответить
https://secure.avaaz.org/campaign/ru/shocking_truth_about_trump/?bsSqMgb
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07.01.2021 09:22 Ответить
Что то сундучки с бюллетенями слишком бутафорские. Ну не влезут все бюллетени в эдакие сундучкм, тут нужно несколько комнат в реальности.
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07.01.2021 09:23 Ответить
1. Это сертифицированные бюлетни выборщиков, их всего 536. Это не избитательные бюлетни обычных избирателейй
2. Этим ящикам не несколько десятков лет, это традиция, раньше так их возили в реалии.
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07.01.2021 09:39 Ответить
Это в рашке нужно несколько комнат, а для итоговых протоколов по голосованию штатов и протоколов по голосованию выборщиков достаточно сундучков
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07.01.2021 09:39 Ответить
В ПАРАШЕ для выборов достаточно ПЕНЬКОВ и РЖАВЫХ ЖИГУЛЕЙ, чтобы на первых проголосовать, а на БАГАЖНИКАХ вторых, за пару минут, оформить результаты.
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07.01.2021 11:16 Ответить
Але ж виборщиків вибирають "гражданє"? Ті, що десятиліттями сидять на велфері. От вони і вибрали популіста-демократа.
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07.01.2021 19:00 Ответить
я чет пропустил?
прикольно если дедок не нападет на Иран, а то эти носители тряпок на башках уже достали всех, даже нас - опустили Зелю... хотя это и неплохо, но опустить мона было и не сбивая самолет Бени, с отсутствием Бени на борту.
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07.01.2021 09:40 Ответить
Злізь вже з пляшки кацап, а то гівно вже через рота пре.
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07.01.2021 11:18 Ответить
заметь, мужик, я за эти все .... тьху, дела, не говорил.
так кто тут кацап то?
а?
раз-два.... показался три(дварас)
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07.01.2021 11:49 Ответить
Такий бред який ти несеш, тільки сидячи на пляшці можливо. Сповна розуму Українець не стане нести що ти тут несеш. Вивод. Кацапу скучно на пляшці і він поліз гадить по привичці де не попадя.
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07.01.2021 13:28 Ответить
бред не мочентирую
кстати, ошибся словами, но и так сойдет применительно к вам
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07.01.2021 13:37 Ответить
Бачу вже й моча добралася до очей у тебе. Теперь повний порядок.
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07.01.2021 13:53 Ответить
а, ну, так, думай як хочеш
мені до біса ж.
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07.01.2021 14:05 Ответить
Ти сам писав що бред не коментуєш. Отже раз відповідаєш то або то що я пиши не бред. Або ти як кожен москаль прото брешеш.
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07.01.2021 15:26 Ответить
давай я тебе на сайт дам ссылку, или х.з., ну не буду те тут ссылить на то шо читаю?
а если хошь - давай сюда.
https://defence-line.org/
давай, посремся там, ок?
меня там забанили, а ты попробуй там посраться, будет интенсивно
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07.01.2021 18:13 Ответить
В тебе що помутніння від склоомивача. Давай там, але не можу бо забанили. Кацапе, правильно люди зробили що там тебе забанили, гнати потрібно кацапів звідусіль. Це тут пропорешенківські підстилки лояльні до кацапів. Тому тут ти можеш гадити.
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07.01.2021 18:23 Ответить
я ара тільки Львівське п.ю, зара, тообто. а то шо забанили - ну так, бо шось написав не те шо хочуть вірропітекки.
шо не так?
боярку на завтра залишив.
сігарєтки - є. у чому проблема?
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07.01.2021 18:33 Ответить
В кацяпії і знайдеш мужЫків на свою дупу. В Україні мужиків не має і не було ніколи. Тут є тільки козакі, та хлопці.
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07.01.2021 16:45 Ответить
мужик = козак, ну слово нравится просто. как то так и это
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07.01.2021 18:07 Ответить
Все-рівно, що кріпак=вільний козак Мужикі всі виключно були кріпаками з Івана IV. В їхніх генах й досі залишилося кріпацтво. Козаки - ніколи
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07.01.2021 18:56 Ответить
если это эмигранты то отобрать паспорта и отправить в Роисию. Там всех участников пересодют да и дело с концом. Охренеть как Трумп зависим от Москвы, даже не стесняются. Если ничего не делать - объявят Американскую Народную Республику и присоединят к ЛНР и ДНР.
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07.01.2021 09:47 Ответить
Рука Белоруси?
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07.01.2021 10:00 Ответить
долго думал,перед тем как в лужу пёрднуть?
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07.01.2021 15:16 Ответить
щось надто вже знайоме... чорно-руде в смужку

Режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, під час протестів загинули вже 4 людини - Цензор.НЕТ 578
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07.01.2021 10:14 Ответить
И Путин в маске репортаж ведёт
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07.01.2021 22:25 Ответить
Тепер я розумію чому була застрелена жінка. По-перше для остраху чоловіків, по-друге недопущення участі у заворушеннях колишніх військових
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07.01.2021 10:37 Ответить
Вчера была внесена окончательная ясность в то, что такое Трамп и похоже на то, что это не понравилось даже многим его соратникам. По крайней мере, уже есть ряд заявлений сотрудников его администрации, которые немедленно уходят в отставку, поскольку не желают ни принимать участия в дальнейших действиях Трампа, ни нести ответственности за его уже окончательно четкие антиамериканские действия.
Нам трудно сказать, дошло ли до них то, что Трамп действует ровно теми методами, которыми агенты Кремля пытались захватить власть в разных странах, в том числе и в Украине, но антиамериканская и антидемократическая направленность этих действий уже ни у кого не вызывает сомнений.
И вот именно для нас важно то, что в США приходит осознание того, что вот такие подготовленные и осуществляемые акции в стиле «мы будем стоять за вашими женщинами и детьми», нельзя пресечь «путем переговоров», «учитывая мнение» и так далее. Мы по этим граблям прошлись и имеем оккупированные Крым и часть Донбасса. В США не долго игрались в эти игры и сделали то, что должны были сделать. - https://defence-line.org/2021/01/poryadok-vosstanovlen-s-trappom-vse-yasno-chast-1/
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07.01.2021 13:47 Ответить
Рудий мудак довіку вкрив себе незмивною ганьбою.
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07.01.2021 10:40 Ответить
Хаха... ЧП вводить той хто й заварив усе це... Цікавий хід...
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07.01.2021 11:16 Ответить
чего не сделаешь,чтоб спасти свою дупу от тюрьмы
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07.01.2021 15:18 Ответить
Вже знайшли формулювання "в зв'язку з недієздатністю" (Трампа). Тому найвірогідніше замість тюрми буде психіатрічна лікарня.
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08.01.2021 04:27 Ответить
Захват админ зданий...да еще и в штате Колумбия))трамписты...такие трамписты)
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07.01.2021 11:19 Ответить
Теперь свинособачьему трампуше - "век воли не видать!" ...
Ну и ***** тоже, клоакой это обернётся, задумал гибридную против США. Как там эйдельштейн себя чувствует, дохрюкался старый ********? =)
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07.01.2021 11:22 Ответить
даже в штатах есть своя вата............
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07.01.2021 11:24 Ответить
Ну не зовсім вата. Це реднеки
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07.01.2021 11:47 Ответить
Трампиня скоро поїде на ростов
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07.01.2021 11:46 Ответить
Демократія -- річ передбачувана, але непередбачувані її наслідки. Бо вона доводить до розрухи і руїни.
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07.01.2021 12:12 Ответить
От вона твою любу рашку до розрухи і руїни й доведе.
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07.01.2021 12:20 Ответить
От-от -- саме тому найквітуча країни світу це Саудія и Іран !

Дійсно , навіщо такій "посудині гріха" як жінка надавати якісь громадянські права , бо їй ******* заповів тільки рождати по 15 дітей и и мити ноги чоловіку й на вулиці носити хіждаб .

Оксанку , чого приперлися на цей адський форум ?! Куди дивиться Ваш господарь ?!

Де нема демократії там завди жінки є властністю або батьків , або чоловіків .

P.S. Дійсно , ось в чому демократія погана річ так в у тому , що надає права висловлувати усякі дурниці будь кому , в тому числі й неосвітчиним мракобісам .
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07.01.2021 12:58 Ответить
Демократія має лише один але дуже суттєвий суттєвий недолік - тимчасовість правління, що автоматично веде до корупції. Іншими словами, будь яка демократія швидко вагітніє корупцією. І чим більше коштів витрачається на вибори тим корумпованішою буде влада. Це невідворотно бо доведеться віддавати спонсорам, заробити собі і накопичити на майбутні вибори або гарантії імунітету від переслідування за корупцію. Протягом правління кожний тимчасовий очільник має постійно доводити своє "право на владу". О ось при монархіях "право на владу" нікому не потрібно доводити - влада від Бога і передається спадково. Тому монархам не потрібно витрачатись на вибори. Єдине що потрібно монарху це опора на військову, наукову та промислову еліту яку він сам собі підбирає і ситий народ який жоден монарх який хоче править пожиттєво ніколи не стане обдирати як липку (бо народ таки відрубає голову!) на відміну від тимчасових демократів які "нацарювали собі і втекли". Більш того, жоден монарх не набирається кредитів бо віддавати їх доведеться грабуючи свій народ особисто. А ось за демократії позичають для розкрадання стільки що потім народи поколіннями мають віддавати...
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08.01.2021 04:42 Ответить
Читаю дегенеративные посты и ухохатываюсь !

Демонизация возможностей ***** и ********** -- это тоже болезнь . У ********** 1.5% мирвого ВВП , а у США 27% .
Имели сторонники Трампа ту ********** на одном болте и раком ...
Оне просто не хотят работать на хомлесов , на ростущий класс паразитов и прочих социальных иждевенцев . Не хотят принимать формулу , шо чернокожий торчок и бывший зек "тоже имеет значение" (даже если он с пушкой нападает на копов) и шо белые должны ещё 500 лет платить чёрным за рабстов чернокожих предков в 18 ... в 19 веках .
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07.01.2021 12:49 Ответить
Повідомляється, що демократи з юридичного комітету Палати представників направили Пенсу листа з вимогою задіяти 25-ту поправку до конституції США.
Відповідно до цієї поправки, віце-президент має зайняти посаду голови держави у разі відсторонення або недієздатності чинного президента. Раніше дана поправка жодного разу не застосовувалась

"Заради нашої демократії ми настійно закликаємо вас задіяти 25-ю поправку і почати процес відсторонення президента Трампа від посади", - йдеться в листі!
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07.01.2021 12:51 Ответить
А цілому маємо: рейтинг республіканців (0), дискримінація політичної сили під корінь на довгі роки. А демократи віддаватимуть з глубокою занепокоєностю людство душогубам диктаторам. Вважаю кремль завдання виконав на відмінно. І далеко не кінцевою метою буде політична а потім вже й фізична окупація Білорусії та України вже наступних президентських виборів. Потім по накатаній в любій країні світу, в тому числі США.
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07.01.2021 13:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/479984 ты так разбираешься в политике,как я в колбасных обрезках!

бiльше не пиши дурниц!
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07.01.2021 15:22 Ответить
і шо він не так написав? Хіба демократи не танцюють з гейтсом, з вооз, з меркельшами та їм подібними? Та й бідон - лише вивіска. А правитиме віце-президентша типу меркельші - така ж продажня і феміністка.
І коли подивитися - що зробила мергель з Германією, то чому треба сумніватися в такій же продажній потворі?
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07.01.2021 19:10 Ответить
у тебя как у всех лишнехромосомных: букафф много-а смысла маловата будет
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07.01.2021 21:35 Ответить
Здание Конгресса зачищено от вандалов Трампа, которые уже начали разграблять. В результате стычек с полицией одна женщина застрелена и еще одна женщина и двое мужчин погибли у стен здания Конгресса. Итого, на этот момент известно о четырех жертвах. После зачистки здания были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые уложены у комитетов обеих партий.
Кроме того, полиция осуществила по крайней мере 52 ареста на территории Капитолия. У половины из задержанных оказалось при себе незаконное огнестрельное оружие, а у одного из них - запрещенное (наверное автоматическое). При этом травмировано 14 полицейских, двое из которых госпитализированы.
В городе объявлен комендантский час и руководство полиции обратилось к населению с предложением воздерживаться от бесцельных походов в центре города. Чуть позже в столице США было объявлено Чрезвычайное положение, которое продлится до 21 января. То есть, речь идет о периоде вплоть до следующего дня после инаугурации нового президента. Это решение предоставило правоохранительным органам как дополнительные ресурсы, так и дополнительные полномочия. В частности, уже очищен периметр вокруг Капитолия и обеспечено его оцепление. Игры кончились очень быстро. - https://defence-line.org/2021/01/poryadok-vosstanovlen-s-trappom-vse-yasno-chast-1/
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07.01.2021 13:51 Ответить
запхни своє дефенсе кудись де йому й місце: в результатє стичек с паліциєй? Та поліціянт застрелив жінку через двері стекляні. Відео в ютубі вчора дививсь.
А взривчатка підкинута саме демократами. аби ще дужче обісратти протестувальників.
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07.01.2021 19:14 Ответить
Отак ... 4 людини загинуло, ще 50 будуть переслідуватися Законом (мабуть).
А Трампу нічого не буде.
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07.01.2021 17:16 Ответить
А ***** все нейметься...
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07.01.2021 17:59 Ответить
Я надею что Байден всю кацапскую диаспору сцаными тряпкаки да под калинка малинка в плавь на родную говень отправит.
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07.01.2021 18:13 Ответить
Він вже був віце-президентом. Багатьох відправив? Шо - лукашенко весь твій мозок випив?
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07.01.2021 19:16 Ответить
Маячня.
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07.01.2021 18:55 Ответить
В Америке репутация чего то стоит. Поэтому все кто нападал на Конгресс будут отнесены к террористам и практически ихняя карьера в Штатах закончилась. Теперь только Ростов. Может Куба, но я думаю и там их никто не примет. Прямо на Ростов.
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07.01.2021 19:49 Ответить
В США народ восстал. Вашингтонский майдан. 6 восставших убили. Где же демократия?
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08.01.2021 02:16 Ответить
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