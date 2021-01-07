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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 781,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 14 тыс. человек. Общее число инфицированных - 87,6 млн

За сутки в мире выявили 781,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 14 тыс. человек. Общее число инфицированных - 87,6 млн

По состоянию на утро 7 января в мире зарегистрировали 781 103 новых случая COVID-19. Умерли за сутки - 14 516 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

В мире зафиксировано 87 643 563 случаев коронавируса, из них 781 103 за минувшие сутки.

За все время пандемии от осложнений, вызванных вирусом, в мире умерли 1 891 700 человек (14 516 за минувшие сутки).

Излечили с начала пандемии 63 132 543 человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

Читайте: За сутки от COVID-19 в Украине умерли 148 человек, выявлены 8 997 новых случаев, выздоровели - 11 316

За сутки в мире выявили 781,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 14 тыс. человек. Общее число инфицированных - 87,6 млн 01
За сутки в мире выявили 781,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 14 тыс. человек. Общее число инфицированных - 87,6 млн 02
За сутки в мире выявили 781,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 14 тыс. человек. Общее число инфицированных - 87,6 млн 03
За сутки в мире выявили 781,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 14 тыс. человек. Общее число инфицированных - 87,6 млн 04

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