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Обама, Клинтон и Буш осудили штурм Капитолия, назвав это "моментом позора и стыда для страны"

Обама, Клинтон и Буш осудили штурм Капитолия, назвав это

Трое экс-президентов США прокомментировали акцию протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне, которая переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Обама назвал события в Капитолии "моментом позора и стыда для страны", обвинив действующего президента в подстрекательстве к беспорядкам.

"История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, которая возникла в результате подстрекательств действующего президента, продолжавшего необоснованно лгать о результатах законных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей страны", - говорится в сообщении.

Билл Клинтон в своем Твиттере заявил, что причиной беспорядков стали "четыре года токсичной политики, способствующей распространению ложной информации, взращиванию недоверия к нашей (политической) системе и стравливанию американцев друг с другом".

Однопартиец Дональда Трампа - экс-президент от Республиканской партии Джордж Буш-младший - тоже выступил с критикой действий протестующих и заявил , что "возмущен поведением некоторых политиков", а также подчеркнул, что подобные события сравнимы скорее с оспариванием выборов в "банановой республике", нежели в демократическом государстве".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

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Автор: 

Буш Джордж (195) Клинтон Билл (139) Обама Барак (1656) США (27106) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
+34
Похоже рыжий с белого дома сразу на нары
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07.01.2021 09:16 Ответить
+28
Обама, Клінтон і Буш засудили штурм Капітолію, назвавши це "моментом ганьби і сорому для країни" - Цензор.НЕТ 7762
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07.01.2021 09:33 Ответить
+24
Они тоже в твоем мацковцком подъезде нагадили?
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07.01.2021 09:26 Ответить
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Буш падла назвал Украину с банановой республикой.
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07.01.2021 11:06 Ответить
Рыжий, чубатый поц - позор для Штатов! и придурковатый кловун для остального мира.
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07.01.2021 11:43 Ответить
Трамп беги в Ростов, пока не поздно. По дороге прихвати ***@на луку.
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07.01.2021 12:23 Ответить
А не из Обамы ли началось вторжение кацапии в политику США?А ведь он все это видел но ничего не предпринял.
До сих пор не последовал ответ янки на хакерские атаки из кацапии хотя кацапия должна была быть уничтожена информационно еще после первой хакерской атаки и вмешательство у предвыборную кампанио Обамы.
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07.01.2021 12:51 Ответить
Ох,касапи!
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07.01.2021 16:08 Ответить
Ну ладно, дело прошлое, я понимаю шо Клинтон и Обама --- это-же двое настоящих ублюдков, но Буш-то шо там делает в этой "компашке"???? Вроде-ж как нормальный чел был ("а как мы жили при Буше..."). Удивительное дело...
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07.01.2021 18:40 Ответить
кацапский след явный
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07.01.2021 18:57 Ответить
Момент позора и стыда был, когда выбрали Трампа в президенты, а сейчас можно сказать от позора избавились.
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07.01.2021 21:36 Ответить
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