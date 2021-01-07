Обама, Клинтон и Буш осудили штурм Капитолия, назвав это "моментом позора и стыда для страны"

Трое экс-президентов США прокомментировали акцию протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне, которая переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Обама назвал события в Капитолии "моментом позора и стыда для страны", обвинив действующего президента в подстрекательстве к беспорядкам.

"История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, которая возникла в результате подстрекательств действующего президента, продолжавшего необоснованно лгать о результатах законных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей страны", - говорится в сообщении.

Билл Клинтон в своем Твиттере заявил, что причиной беспорядков стали "четыре года токсичной политики, способствующей распространению ложной информации, взращиванию недоверия к нашей (политической) системе и стравливанию американцев друг с другом".

Однопартиец Дональда Трампа - экс-президент от Республиканской партии Джордж Буш-младший - тоже выступил с критикой действий протестующих и заявил , что "возмущен поведением некоторых политиков", а также подчеркнул, что подобные события сравнимы скорее с оспариванием выборов в "банановой республике", нежели в демократическом государстве".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

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