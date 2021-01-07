Facebook, Instagram и Twitter временно заблокировали аккаунты Трампа
Соцести Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на фоне протестов в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Twitter заблокировал акаунт Трампа на 12 часов из-за "беспрецедентной и длительной жестокой ситуации в Вашингтоне".
Ранее Трамп опубликовал видеообращение к протестующим, в котором хоть и попросил их разойтись, но несколько раз назвал выборы "сфальсифицированными" и "украденными".
Аккаунты президента США заблокировали также в Facebook и Instagram.
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.
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Congress finalizes Biden's win after riot disrupts Capitol
By https://edition.cnn.com/profiles/meg-wagner Meg Wagner , Melissa Macaya, Mike Hayes, https://edition.cnn.com/profiles/melissa-mahtani Melissa Mahtani , https://edition.cnn.com/profiles/veronica-rocha Veronica Rocha and https://edition.cnn.com/profiles/fernando-alfonso-iii Fernando Alfonso III , CNN
Updated 4:18 a.m. ET, January 7, 2021
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Порядок восстановлен. С Трампом все ясно. Байден утвержден (Часть 2)
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 7 СІЧНЯ, 2021
Тут не нужно смешивать общую недееспособность и недееспособность президента. В первом случае, речь идет о психическом состоянии субъекта и ее может установить только суд, на основании судебной психолого-психиатрической экспертизы. В таком случае лицо может быть признано неподсудным и чаще всего, если оно демонстрирует опасный или противоправный характер действий, оно направляется на принудительное лечение.
Когда же речь идет о президенте, тот тут имеется в виду демонстрация его неспособности адекватно исполнять свои президентские полномочия. В таком случае, эти полномочия могут быть переданы действующему вице-президенту. Тут важен сам факт этих обсуждений, поскольку менее чем за 2 недели до смены власти на это вряд ли пойдут, в первую очередь, представители «кабинета министров» Трампа, состоящего из особо лояльной ему публики. Тем не менее, даже там этот вопрос обсуждался довольно активно и это важно.
Уже выступили все президенты США, здравствующие на этот момент, и высказали свою крайнюю степень возмущения тем, что творит Трамп. Как это не странно, с самыми жесткими формулировками выступил президент-республиканец Джордж Буш Младший. "Это отвратительное и душераздирающее зрелище", - сказал Буш в своем заявлении. «Так оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике».
На этот момент известно о том, что аккаунты Трампа в Твиттер жестко модерируется и удаляются его посты, которыми он подстрекает к беспорядкам. Твиттер предупредил о том, что может вообще заблокировать президентский аккаунт Трампа насовсем. Уже есть реакция некоторых мировых лидеров, которые говорят о том, что США, как мировой лидер, должны демонстрировать здравомыслие и не допускать такого позорного способа передачи власти.
По процедуре, по первым данным, голосование закончено. Оба возражения по Аризоне и Пенсильвании были отклонены и победа Джо Байдена подтверждена. Это самые первые данные, возможно еще будет что-то, но на этот момент все говорит о том, что голосование закончено. Попытка мятежа не прошла и Трамп пролетел и может сушить сухари.
блокируют Президента США!
доигрались в популизм, кретины