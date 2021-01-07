Facebook, Instagram и Twitter временно заблокировали аккаунты Трампа

Соцести Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на фоне протестов в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Twitter заблокировал акаунт Трампа на 12 часов из-за "беспрецедентной и длительной жестокой ситуации в Вашингтоне".

Ранее Трамп опубликовал видеообращение к протестующим, в котором хоть и попросил их разойтись, но несколько раз назвал выборы "сфальсифицированными" и "украденными".

Аккаунты президента США заблокировали также в Facebook и Instagram.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

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