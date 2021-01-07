Украина в 2021 году должна погасить около $1,67 млрд задолженности перед МВФ

В 2021 году Украина должна погасить задолженность перед Международным валютным фондом в размере $1,67 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует график погашений задолженности на сайте МВФ.

Задолженность в графике номинирована в специальных правах заимствования (SDR). 1 SDR равен примерно $1,45.

Так, до 2036 года Украина должна вернуть 8,06 млрд SDR - около 11,69 млрд долларов США.

В то же время, в 2021 году сумма погашения составляет 1,15 млрд SDR - около 1,67 млрд долларов.

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