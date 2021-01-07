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Украина в 2021 году должна погасить около $1,67 млрд задолженности перед МВФ

Украина в 2021 году должна погасить около $1,67 млрд задолженности перед МВФ

В 2021 году Украина должна погасить задолженность перед Международным валютным фондом в размере $1,67 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует график погашений задолженности на сайте МВФ.

Задолженность в графике номинирована в специальных правах заимствования (SDR). 1 SDR равен примерно $1,45.

Так, до 2036 года Украина должна вернуть 8,06 млрд SDR - около 11,69 млрд долларов США.

В то же время, в 2021 году сумма погашения составляет 1,15 млрд SDR - около 1,67 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы

Автор: 

долг (1151) задолженность (221) МВФ (3335)


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Топ комментарии
+11
чудовий допис , але ті борги Найвеличніший Гетьман понабирав ....
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07.01.2021 10:05 Ответить
+10
прийдеться частину зелених ідіотів продати на органи, включно з віслюком
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07.01.2021 10:02 Ответить
+10
порошенко не олігарх ! Просто він дуже заможний держслужбовець !
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07.01.2021 10:18 Ответить
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Можна взять у бени с суркисами. Да вова?😷
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07.01.2021 10:46 Ответить
Спасибо партии родной что в долг вогнали воровской.
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07.01.2021 10:51 Ответить
конфискации награбленного могли бы помочь в этом вопросе.
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07.01.2021 10:52 Ответить
По тысячу гривен скинуться всем гражданам, делов то.
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07.01.2021 11:14 Ответить
Ослик Иа, Ваш график расписан на 15 лет вперед
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07.01.2021 11:24 Ответить
Оримає транш Мвф і погасить
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07.01.2021 11:57 Ответить
Цікаво чим мають платити .
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07.01.2021 12:37 Ответить
Возможно, дефолтом от Бени
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07.01.2021 14:52 Ответить
Ну или воду в Крым пустить, и за полученный доход, рассчитаться с МВФ и ещё и останется.
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07.01.2021 16:04 Ответить
Транші МВФ, це голка з якої не злізуть цілі покоління! Коли-небудь, в Україні з'явиться політик, який це усвідомлює ?! Мабуть ні! Не можна за допомогою МВФ компенсувати параліч економіки і дилетанство влади! Схожість з наркоманією абсолютно ідентічна- доза (транш) потрібно все більше, з дому (з країни) виноситься останні рессурси, і в кінці, за борги забирають і будинок (країну)! Ви цього прагнете панове "слуги"?
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26.01.2021 10:59 Ответить
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