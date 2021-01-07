Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 33,8%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 258,3 человека.

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