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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 33,8%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 258,3 человека.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Если столько свободных мест в больницах, какого людей выписывают с сатурацией 70?
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07.01.2021 10:29 Ответить
+1
Щоб була гарна статистика. Ще совдепіський ідиотизм, такий, як звітність по показникам, в Україні не відмінено.
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07.01.2021 10:31 Ответить
+1
Тю, і шо тут поганого? Не будуть тобі колоти незрозумілу хімію. Мене завжди напружує, коли мені щось агресивно нав'язують або забороняють.
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07.01.2021 10:48 Ответить
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1211
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07.01.2021 10:26 Ответить
Тю, і шо тут поганого? Не будуть тобі колоти незрозумілу хімію. Мене завжди напружує, коли мені щось агресивно нав'язують або забороняють.
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07.01.2021 10:48 Ответить
Если столько свободных мест в больницах, какого людей выписывают с сатурацией 70?
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07.01.2021 10:29 Ответить
Щоб була гарна статистика. Ще совдепіський ідиотизм, такий, як звітність по показникам, в Україні не відмінено.
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07.01.2021 10:31 Ответить
лучше читать шо люди пишут, правда это кринж - Антиколорадос сказал шо среди знакомых - более половины заболели ну и кое-кто уже с Аллахом тусуется)
х.з., но Стебанов врет безб*жно. статистика скачет у него как Марко по пеклу
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07.01.2021 10:34 Ответить
Может просто никакой дурак не хочет ложиться туда откуда даже с гриппом - гарантированно выйдешь не один - либо с вирусом, либо с четырьмя шо тя несут в морг, или на бортовой УАЗик, если кто-то нанял шоб побыстрее отпраздновать, ой, оп.лакать водку, тьху, ну, отметь песни.. ну короче, зарыть побыстрей, применяя маски, маты и толстые перчатки.
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07.01.2021 10:31 Ответить
Нет слов от этого наглого вранья.
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07.01.2021 10:38 Ответить
А тобі яке діло до України. В твоїй паРаші ситуація ще гірша.
Типу ковідні лікарні заповнені майже повністю, тому, що їх недостатньо, але звичайні - напівпорожні. Ось і виходить, що в середньому лікарні недозавантажені.
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07.01.2021 10:52 Ответить
Зенитчик,ты пьяный дурень.Я родился и вырос в Украине.И прожил здесь всю жизнь.Мои дети и внуки здесь.Мне уже немало лет,это мое поколение боролось за независимость Украины.Когда я отказывался вступать в комсомол,ты еще врядли существовал.Ты бы обосрался - это было действительно страшно.А теперь ты герой. Бог тебе судья.
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07.01.2021 13:23 Ответить
Треба не таблиці складати, а добре лікувати людей у тих лікарнях. А то люди пишуть кілька днів у вайбері, що їм не надають лікування у повному обсязі і в решті вмирають. Це я маю не увазі волонтерку Олександру Тарасову.
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07.01.2021 11:42 Ответить
 
 