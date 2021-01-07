1 247 10
Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 7 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Загруженность коек по Украине составляет 33,8%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 258,3 человека.
Топ комментарии
+3 против всех до единого
показать весь комментарий07.01.2021 10:29 Ответить Ссылка
+1 бостууга
показать весь комментарий07.01.2021 10:31 Ответить Ссылка
+1 Zenitchik
показать весь комментарий07.01.2021 10:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
х.з., но Стебанов врет безб*жно. статистика скачет у него как Марко по пеклу
Типу ковідні лікарні заповнені майже повністю, тому, що їх недостатньо, але звичайні - напівпорожні. Ось і виходить, що в середньому лікарні недозавантажені.