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Гражданин РФ на Харьковщине прятался от пограничников, но его обнаружил тепловизор, - Госпогранслужба

Гражданин РФ на Харьковщине прятался от пограничников, но его обнаружил тепловизор, - Госпогранслужба

Гражданин РФ пытался незаконно пересечь границу с Украиной, однако пограничникам удалось задержать нарушителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает восточное региональное управление Госпогранслужбы.

Русский затаился в заснеженном рву от пограничников, но не смог спрятаться от тепловизора. 

С помощью оптико-электронных приборов правоохранители обнаружили неизвестноого, который незаконно пересек границу вблизи населенного пункта Токаревка в Дергачевском районе. На задержание мужчины отправился пограничный наряд, от которого нарушитель пытался спрятаться в заснеженном рву. Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера.

Нарушителя задержали. Он оказался гражданином РФ. Задержанный рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине. На незаконное пересечение границы его подтолкнули непогашенные кредиты, из-за которых ему ограничили в праве выезда из РФ.

На россиянина составлены материалы административного производства. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6572) иностранец (495) россия (96139) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+14
Тепловизор... При незаконном пересечении границы Украины кацап должен остывать до температуры окружающей среды!
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07.01.2021 10:48 Ответить
+8
Лапоть хотів наколядувати по бєдності, але щось пішло не так.
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07.01.2021 10:42 Ответить
+6
А следы на снегу от своих копыт, он заметал своим хвостом?
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07.01.2021 10:59 Ответить
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Лапоть хотів наколядувати по бєдності, але щось пішло не так.
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07.01.2021 10:42 Ответить
Просто Глонас підвів і він заблукав.
Панять, прастіць.
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07.01.2021 10:47 Ответить
... і прікопать в той же заснєженой канавє.
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07.01.2021 11:12 Ответить
А в нас з опівночі дощ валить. Такий собі різдвяний...
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07.01.2021 11:25 Ответить
он узнал про провал захвата капитолия и у него бомбануло, тут тепловизор и не подкачал
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07.01.2021 10:43 Ответить
Раз тепловизор обнаружил, значит еще не заихтамнетился, тепленький..
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07.01.2021 10:46 Ответить
Тепловизор... При незаконном пересечении границы Украины кацап должен остывать до температуры окружающей среды!
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07.01.2021 10:48 Ответить
когда зелёнки нет, тепловизор лучше собаки. местечковые охотники в это время им отбежавшие "трофеи" ищут. говорят, шо минимум времени - по весне, на вальдшнепа есть минут 10. дальше остывает и его уже не видно.
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07.01.2021 10:49 Ответить
Разве остались еще те, кто верит рассказам расиянцев? Ах да, украинские судьи...
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07.01.2021 10:50 Ответить
и на бутылку не посадишь - привыкшие они ,бедняги))
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07.01.2021 10:53 Ответить
А следы на снегу от своих копыт, он заметал своим хвостом?
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07.01.2021 10:59 Ответить
"Русский затаился в заснеженном рву от пограничников". (с) Епічно ! )))
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07.01.2021 11:01 Ответить
Русский затаился в заснеженном рву от пограничников, но не смог спрятаться от тепловизора. Источник: https://censor.net/ru/n3240622\\\\\\\\\\

И был..... ну, собака Шарик отомстила за это:
(ну фото не могу найти - убили руснявые нашу собаку пограничную)
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07.01.2021 11:13 Ответить
Це та ділянка кордону яку будував Сєня. А потім прокацаплені боти звинувачували його в тому, що він вкрав гроші з проекту "Європейська стіна".
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07.01.2021 11:27 Ответить
и тепловизоры не будут нужны..Бах!..и вокруг тишина..тока голос..ПУТИН! ПАМАГИ!
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07.01.2021 11:27 Ответить
не минируете значит жалеете а жалеете пора самим на гилляку!
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07.01.2021 11:29 Ответить
Надо писатьо проще - гоодный руский шёл покушать в Украину, одна бы пойман и отправлен на каторжные работы )))
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07.01.2021 11:30 Ответить
а скока подснежников на границе...
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07.01.2021 11:31 Ответить
Громадянин РФ на Харківщині переховувався від прикордонників, але його виявив тепловізор, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5053
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07.01.2021 11:35 Ответить
или отгрыздь лапу, или Теловизор погранца
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07.01.2021 14:57 Ответить
Побег из скрепоносной тюрьмы не удался.
Лучшим наказанием будет возвращение его в Орду.
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07.01.2021 11:50 Ответить
чекісти таких закидують пачками через день,а затримали одного
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07.01.2021 11:55 Ответить
Тепловизор...Толик-тепловизор что-ли?
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07.01.2021 12:10 Ответить
Опетушить ******** и выкинуть в Зону ОРДЛО
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07.01.2021 12:21 Ответить
Может и правда...
У них есть такая тема - не выпускать из Расии при долгах по кредитам.
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07.01.2021 12:23 Ответить
Надо идти на четвереньках вставив в зад бутылку, через тепловизор это будет выглядеть как идущий волк, барсук, большая собака, вставленная в зад и немного прогретая бутылка будет через тепловизор напоминать хвост
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07.01.2021 12:37 Ответить
Жаль, не решили его судьбу прямо там, в заснеженном рву
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07.01.2021 12:44 Ответить
Не очень удачную легенду придумали ему конторские.
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07.01.2021 13:28 Ответить
Лучшее наказание-отпраить на родину......
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07.01.2021 14:21 Ответить
К праотцам.
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07.01.2021 15:32 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-brytanija-krym-sankciji-sprostuvannia/31037916.html ось тут в подробицях , не видавай москалю бажане за дійсне.
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08.01.2021 02:14 Ответить
Вот, оказывается, как выглядит "взяли тепленьким". А жабры, похоже, пока не найдены...
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08.01.2021 12:00 Ответить
 
 