Гражданин РФ на Харьковщине прятался от пограничников, но его обнаружил тепловизор, - Госпогранслужба

Гражданин РФ пытался незаконно пересечь границу с Украиной, однако пограничникам удалось задержать нарушителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает восточное региональное управление Госпогранслужбы.

Русский затаился в заснеженном рву от пограничников, но не смог спрятаться от тепловизора.

С помощью оптико-электронных приборов правоохранители обнаружили неизвестноого, который незаконно пересек границу вблизи населенного пункта Токаревка в Дергачевском районе. На задержание мужчины отправился пограничный наряд, от которого нарушитель пытался спрятаться в заснеженном рву. Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера.

Нарушителя задержали. Он оказался гражданином РФ. Задержанный рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине. На незаконное пересечение границы его подтолкнули непогашенные кредиты, из-за которых ему ограничили в праве выезда из РФ.

На россиянина составлены материалы административного производства. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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