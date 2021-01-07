"Слуга народа" Богуцкая о штурме Капитолия: "Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину"
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая прокомментировала события в США и заявила, что в ситуации просматриваются аналогии с Украиной.
Об этом нардеп Богуцкая сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ненаказанное зло всегда возвращается. Я много раз принимала участие в протестах под Верховной Радой. Но всегда останавливала тех, кто призывал взять штурмом Парламент. Более того, такой штурм никогда не прибавляет голосов тем, кто совершает переворот. Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину. Следующие дни, до инаугурации Байдена, будут самыми напряженными в Америке", - подчеркнула парламентарий.
По словам Богуцкой, просматриваются аналогии и с Украиной "и за последнюю новейшую историю, и на ближайшую перспективу".
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.
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Да кто она такая, чтобы критиковать того, кто эту демократию создавал!
Я не знаю , можно ли считать суды Линча образцами демократии ?! Как и расовую сегрегацию в южных штатах ещё где-то до 60х годов 20 столетия . Убийстов Мартина Лютера Кинга ?! Президента Кенеди ?!
Как по мне как раз первым и самым совершенным образцом демократии всё-таки туманный Альбион мне бы хотелось считать . Ещё с времен Magna Carta ... Понятное дело - привелегии баронов от короля Джона (John Lackland) не такой уж образцик по современным меркам . Но хочу напомнить, шо абсолютная монархия просуществовала в той же Франции до середины 19 века , в Германии до Бисмарка , а в Раиси и Испании до начала 20-го века . А тут Джо Безземельный уже не был абсолютным монархом в 13-м веке . И парламент сущестовал с 13 века . И судопроизводство ... Причём ниодин налог не мог король установить без парламента и ниодин приговор без суда . 1215 год . Ещё во времена Чингиз Хана и до Бату хана .