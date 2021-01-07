"Слуга народа" Богуцкая о штурме Капитолия: "Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину"

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая прокомментировала события в США и заявила, что в ситуации просматриваются аналогии с Украиной.

Об этом нардеп Богуцкая сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ненаказанное зло всегда возвращается. Я много раз принимала участие в протестах под Верховной Радой. Но всегда останавливала тех, кто призывал взять штурмом Парламент. Более того, такой штурм никогда не прибавляет голосов тем, кто совершает переворот. Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину. Следующие дни, до инаугурации Байдена, будут самыми напряженными в Америке", - подчеркнула парламентарий.

По словам Богуцкой, просматриваются аналогии и с Украиной "и за последнюю новейшую историю, и на ближайшую перспективу".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

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