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"Слуга народа" Богуцкая о штурме Капитолия: "Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину"

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая прокомментировала события в США и заявила, что в ситуации просматриваются аналогии с Украиной.

Об этом нардеп Богуцкая сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ненаказанное зло всегда возвращается. Я много раз принимала участие в протестах под Верховной Радой. Но всегда останавливала тех, кто призывал взять штурмом Парламент. Более того, такой штурм никогда не прибавляет голосов тем, кто совершает переворот. Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину. Следующие дни, до инаугурации Байдена, будут самыми напряженными в Америке", - подчеркнула парламентарий.

По словам Богуцкой, просматриваются аналогии и с Украиной "и за последнюю новейшую историю, и на ближайшую перспективу".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

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Автор: 

протест (5862) США (27106) Богуцкая Лиза (67)


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Топ комментарии
+64
Думаю США сами разберутся. Без авторитетных мнений слуг народа.
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07.01.2021 10:52 Ответить
+35
Штурм Капітолію показав лише те, що недоумків у владі скрізь досхочу.
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07.01.2021 10:52 Ответить
+33
везде где вмешиваются коцапы происходит какая-то фигня
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07.01.2021 10:51 Ответить
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Страница 3 из 3
Трещина у Богуцкой в голове от рождения.
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07.01.2021 12:22 Ответить
Богуцкая, иди кобыле в трещину!
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07.01.2021 12:25 Ответить
Наверное Каутского на ночь читает.
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07.01.2021 12:27 Ответить
Ай, Моська! Знать она сильна, коль лает на слона!
Да кто она такая, чтобы критиковать того, кто эту демократию создавал!
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07.01.2021 12:27 Ответить
Тепер і "Щілина" Богуцька..
"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 8265
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07.01.2021 12:28 Ответить
кошмар!вокзальной шмаре из конотопа не нравится образ жизни пенелопы круз,кошмар.
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07.01.2021 12:29 Ответить
а хто із конотопа
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07.01.2021 13:30 Ответить
Все,в том числе и Вовочка,из одного большого конотопа.
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07.01.2021 14:55 Ответить
а хто із конотопа
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07.01.2021 13:32 Ответить
А ви шо дали чи зробили газ по 16 гр, свое дивіться. Слуги .
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07.01.2021 12:31 Ответить
У Богуцкой трещіна. демократія це можливість висловити свою думку. США якось справлялися з різноманіттям думок до цього часу і зараз розберуться.
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07.01.2021 12:38 Ответить
Если не знать историю (тех же США) , если не понимать сути политики , то и США может казаться споковечным образцом демократии и статья о праве народа на вооружённое сопративление узурпаторам огроменной "трещиной" ...
Я не знаю , можно ли считать суды Линча образцами демократии ?! Как и расовую сегрегацию в южных штатах ещё где-то до 60х годов 20 столетия . Убийстов Мартина Лютера Кинга ?! Президента Кенеди ?!

Как по мне как раз первым и самым совершенным образцом демократии всё-таки туманный Альбион мне бы хотелось считать . Ещё с времен Magna Carta ... Понятное дело - привелегии баронов от короля Джона (John Lackland) не такой уж образцик по современным меркам . Но хочу напомнить, шо абсолютная монархия просуществовала в той же Франции до середины 19 века , в Германии до Бисмарка , а в Раиси и Испании до начала 20-го века . А тут Джо Безземельный уже не был абсолютным монархом в 13-м веке . И парламент сущестовал с 13 века . И судопроизводство ... Причём ниодин налог не мог король установить без парламента и ниодин приговор без суда . 1215 год . Ещё во времена Чингиз Хана и до Бату хана .
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07.01.2021 12:39 Ответить
Лучше бы она позаботилась о своей трещине.
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07.01.2021 12:40 Ответить
Партия СН такие же клоуны как и Трамп, и Зеля И Путлер. Чего на зеркало пинять, если рожа кривая?
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07.01.2021 12:43 Ответить
Цій ненормальній знову мариться Порошенко, який влаштовує переворот? Закрийте вже її в психушку.
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07.01.2021 12:45 Ответить
корабельная доска,трещина у тебя в мозгу,если таковый имеется
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07.01.2021 12:46 Ответить
Трещину давно дал ее мозг! Эта лошадь просто ущербная на мозги... Оно даже не понимает о чем говорит и что приводит к сравнению...
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07.01.2021 12:56 Ответить
Слуга лиза дала в трещину и это не демократия а демография и демагогия.
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07.01.2021 12:59 Ответить
Врач -психиатр, дизайнер, активист, предприниматель и пр. В 2018 году задавила человека на элитном авто, имеет недвижимость в Крыму и под Киевом - почему не порассуждать про различные трещины...и демократию??
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07.01.2021 13:03 Ответить
Тріщина, це те чим накривається авторитет СН в Україні. Але Богуцька зі своєю тріщиною ще преться в США. Хоча, судячи з фото, у неї з тріщиною дійсно проблеми.
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07.01.2021 13:07 Ответить
Чому цю чумачєчу афцу примусово не лікують? Чому вона сидить під куполом, замість окремої палати в психлікарні?
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07.01.2021 13:10 Ответить
эта с клювом в очках все знает
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07.01.2021 13:21 Ответить
О, сколько умников в комментах развелось! Может с шинами в Америку помогать рванете, диванные?
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07.01.2021 13:35 Ответить
И обязательно захватите с собой Яценюка, Парасюка, Тягнибока и конечно Танюшу Черновол. А то как то скучно в Вашингтоне.
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07.01.2021 13:49 Ответить
Скучаешь по своему овощу, ватан кацарылый?
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07.01.2021 15:42 Ответить
ТЕБЯ Х..ЛО ЗАХВАТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО И ОТПРАВИМ!
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07.01.2021 16:00 Ответить
и т**я вылечим ***ан
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07.01.2021 13:59 Ответить
Как всегда США только дали.Ничего не забрав в замен.Ни территорий,ни мнений ватников.
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07.01.2021 13:57 Ответить
"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 2857
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07.01.2021 14:00 Ответить
Вот как раз за Америку я остался спокоен, они продемонстрировали в очередной раз, что фундамент их демократии, заложенный более 250 лет назад, политый кровью и потом миллионов американцев, не поддается разрушению даже в наше стремительное и ненадежное время. Хотя сигнал конечно они получили сильный, есть над чем подумать даже им.
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07.01.2021 14:01 Ответить
Это сестра Ирины Луценко?
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07.01.2021 14:07 Ответить
Во время штурма Капитолия, была слышна москальская мова. Это и не случайно. Чувствует кремлевский дебил что ему приходит занавес.
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07.01.2021 14:16 Ответить
Очень удобно, госпожа Богуцкая, напомнить о себе в данном случае. Правда, немного невпопад. Госпожа Богуцкая, это не США дали трещину, а Трамп "дал трещину", путем своей личной пропаганды в течение последних 3-х месяцев и явного искажения фактов. Если быть более точным, то Трамп начал давать трещину с самого начала своего правления. Его правление ознаменовалось большим количеством скандалов и недоразумений. Вспомните, началось все с его обвинений прессы, которая, якобы, неправильно освещала связанные с ним события. Трамп высказывал неоднократно фразу: "фейковые новости", если был с чем-то несогласен, причем в отношении самых авторитетных изданий. Ряд изданий не получили разрешение освещать его инаугурацию. Ряд известных американцев открыто выступили против его стиля политики. Трамп авторитетными американцами обинялся в расизме, женоненавистничестве, были даже намеки на измену во время процесса импичмента, а также злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Это само по себе очень серьезно. Трамп принял решение о выходе США из ВОЗ, проводил такую политику, которая отдалила Америку от ее давних союзников - стран Евросоюза. Говорил, что США может выйти из НАТО, проводил политику умиротворения Северной Кореи и Росси, которая стала провальной. Инициировал торговые войны с многими странами, которые, похоже, не принесли для США пользы, а Китай даже имел значимый подъем экономики, США же почти потеряла огромный рынок сбыта. Америка, как раз выстояла и еще будут разбирательства и суды по результатам произошедшего и будет всему этому дана политическая оценка. Но уже сейчас CNN называет Трампа самым худшим президентом за всю историю США. Трамп вызывает возмущение у демократов и недоумение у многих здравомыслящих республиканцев. Возможно, не было ни одного дня, за последние 3 месяца, когда бы Трамп не писал или не произносил бы месседж, похожий на этот: Мы победили, у нас украли победу, я никогда не сдамся, нас подвели, нас обманули, выборы были нечестными, и тому подобное. В некоторых штатах по 3 раза пересчитывали голоса, но существенных нарушений найдено не было. Со стороны Трампа это была трехмесячная пропаганда в средствах массовой информации и мессенджерах. Вспомните, что такое окна Овертона. Конечно, нашлись люди, на которых это подействовало, вопреки истине и здравому смыслу, без единого доказательства. Так работает пропаганда на ментальном уровне. Она формирует иррациональные убеждения даже без согласия объектов промывания мозгов, так работает и российская пропаганда. Посмотрите значение слова "пропаганда", это серьезная и действенная вещь. Трампом были поданы более 40 исков по результатам выборов. Байден отстоял свою победу, доказав ВО ВСЕХ СУДАХ, нефальсифицированность результатов волеизъявления американского народа. Тем не менее, не имея ни единого доказательства, вопреки истине, Трамп почти ежедневно продолжал повторять, как мантру, свое мнение, противоречащее фактам. А вы, госпожа Богуцкая, будьте осторожней и точнее с вашими высказываниями.
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07.01.2021 14:17 Ответить
У американской демократии, если я правильно помню, кажется в конституции записано, что граждане имеют право защищать свои интересы и политические предпочтения вплоть до "вооруженного восстания". Какая трещина, Лиза?
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07.01.2021 14:20 Ответить
Американское судебная система главное достижение американского общества, с детства обратил внимание в американских фильмах - решение судьи или шерифа это Закон для всех, авторитет судьи выковывался в сознании поколений. Если ни один американский суд не нашел фактов нарушений во время выборов - это стопроцентный факт. И только самовлюбленные, напыщенные и не умеющие проигрывать политики типа Трампа могут настаивать на обратном.
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07.01.2021 15:12 Ответить
Ой, дурында......... Не сомневаюсь, что она догадывается, что такое трещина, но что такое демократия явно даже не подозревает. США в очередной раз доказали всему миру, что отлаженная система работает как часы и выбор народа ни одному клоуну оспорить не удастся.
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07.01.2021 14:35 Ответить
Даже шоколадному?
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07.01.2021 14:51 Ответить
А кто-то оспаривал результаты выборов Нелоха, бегал по судам, бредил в СМИ и на митингах? Другое дело, что народ сам уже прозревает.
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07.01.2021 14:56 Ответить
Чия б корова мичала, США якраз підтвердили міцність своїх державних інститутів і демократії проти авторитаризму, а не Лізочка і слуги з язиками у дупі Зе по гланди і енергетичних олігархів-монополістів.
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07.01.2021 14:39 Ответить
Богуцкая!!! трещина у тебя между ног!
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07.01.2021 15:00 Ответить
тьотьо Лізо "Зелена Летючо Парасольо", ти ніхто і (в порівнянні з результами виборів в США) звать тебе ніяк. як кандидатці, з тріском "просравшій" вибори в Києві, судити про події навколо виборів в Сполучених Штатах? це, приблизно, як мурашці судити про те, що робиться в Галактиці... краще б мовчала, може б за розумну сприйняли б...
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07.01.2021 15:02 Ответить
То Верещук...
"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 152 "Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 3922
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08.01.2021 13:36 Ответить
Корабельные сосны, рабочие бабы, "низкосортные" акушерки-третьяковы, теперь добавилась "трещина" (в половой доске), и над всем этим "пианист" - чего еще можно ожидать от такой зеленой шоблы с интеллектом "квартальной" физиологии, гинекологии и акушерства, копошащейся в собственном навозе?...
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07.01.2021 15:04 Ответить
Прокацапленная лизка уже боится. Страшно стало.
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07.01.2021 15:24 Ответить
Лиза дала трещину еще в детстве
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07.01.2021 15:32 Ответить
Дурна курка!
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07.01.2021 15:51 Ответить
БОГУЦКАЯ! ИМЕННО ЗЕЛЕНЫЕ ВО ГЛАВЕ С ЗЕ-ПОДОНКОМ ПОПАЛИ ВСЕ КОБЫЛЕ ЗА ТРЕЩИНУ!!!
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07.01.2021 15:52 Ответить
Богуцкая ты такой политик и парламентарий как из гавна ПУЛЯ! Лучше не вякай ЗЕЛЕНЬ СУЧЬЯ!!!
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07.01.2021 15:54 Ответить
И эта **** предлагает у ВР перестрелять всех протестующих? Сравнить уровень жизни в Штатах и Украине они куда страну в гетто гонят?
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07.01.2021 15:57 Ответить
тупа зелена жаба нехай переймається своєю трещиною, якщо вона ще не заросла, а янкі самі впораються, їм не вперше
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07.01.2021 16:00 Ответить
"Но всегда останавливала тех, кто призывал взять штурмом" - "Квартал-95" таке кадры за бортом оставляет.
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07.01.2021 16:41 Ответить
С 2014 года все жду, когда трещину даст её черный рот.
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07.01.2021 16:43 Ответить
В мозгах у нее трещина
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07.01.2021 16:52 Ответить
Прикрита відром.
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07.01.2021 20:10 Ответить
Думаю умственные потуги девушки лизы очень ценны для США
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07.01.2021 17:49 Ответить
А багатостраждальна Україна тріщить від зебогуцкіх .
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07.01.2021 18:52 Ответить
Тем слугам кто пускает шептуна, не пристало упрекать тех кто даёт трещину.
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07.01.2021 19:19 Ответить
кацапская рожа у нее ))
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07.01.2021 19:21 Ответить
Агенство "Одна баба сказала".
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07.01.2021 19:38 Ответить
Никакой трещины. Просто в Штатах - демократия.Разберутся без умников расейских
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07.01.2021 19:50 Ответить
Ну і РУБІЛЬНІК !😆
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07.01.2021 21:13 Ответить
Я думав жана агузарова давно померла...
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07.01.2021 22:53 Ответить
Тріщина - це єдине, що у тебе є , але й нах нікому не потрібне
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07.01.2021 22:57 Ответить
Ніякої тріщини в демократії не відбулось в США. Просто Трампушка перейшов кордон поніманія того,що в США за все прийдеться відповідати. Питання як і на скільки років !?
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08.01.2021 00:18 Ответить
Дали трещену, когда негры бушовали. А сейчас вообще ппц демократии, так как байда выборы проиграл, пришлось фальсифицировать и это прокатило
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08.01.2021 02:47 Ответить
Байдену до байди авторитетна думка конотопської відьми
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08.01.2021 11:08 Ответить
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