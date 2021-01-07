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Четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются на Родину, - ОП

Четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются на Родину, - ОП

В Украину возвращаются четыре украинских гражданина - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016. Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже направляются в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Также Глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, МИД и другие ведомства, благодаря которым возвращения украинцев дом стало возможным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.

"Президент Владимир Зеленский всегда настаивает на соблюдении одного важного и непоколебимого принципа под названием" Украина не бросает своих". Это формула уважения нашего государства и граждан. Каждый раз, когда этот принцип подтверждается на практике, я горжусь Украиной. А для родных граждан, возвращающихся все проще. Они просто наконец смогут обнять своих близких", - сказал он.

Напомним, в марте 2016 в Ливии задержали членов экипажа судна Captain Khayyam, среди которых есть украинцы. Их подозревали в контрабанде нефтепродуктов.

Читайте: Гражданина Украины и троих россиян освободили из плена в Ливии, - член Общественной палаты РФ Малькевич

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Ливия (680) моряки (1079) пленные (2172)


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вот это хорошо - так и должно быть
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07.01.2021 11:22 Ответить
Як лівійський суд їх міг засудити, якщо Лівії вже не існує?
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07.01.2021 11:24 Ответить
Ливия это Расия а в мордоре законы не писаны
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07.01.2021 11:34 Ответить
Это ппц. Полнейшее беззаконие - посадить в тюрьму экипаж, который обеспечивает работу судна ( сложного инженерного сооружения) и ни на йоту не решает, куда и с каким грузом этому судну идти.
Забрали у людей, простых тружеников моря, четыре года жизни ни за что ни про что.
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07.01.2021 13:12 Ответить
 
 