Четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются на Родину, - ОП

В Украину возвращаются четыре украинских гражданина - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016. Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже направляются в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Также Глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, МИД и другие ведомства, благодаря которым возвращения украинцев дом стало возможным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.

"Президент Владимир Зеленский всегда настаивает на соблюдении одного важного и непоколебимого принципа под названием" Украина не бросает своих". Это формула уважения нашего государства и граждан. Каждый раз, когда этот принцип подтверждается на практике, я горжусь Украиной. А для родных граждан, возвращающихся все проще. Они просто наконец смогут обнять своих близких", - сказал он.

Напомним, в марте 2016 в Ливии задержали членов экипажа судна Captain Khayyam, среди которых есть украинцы. Их подозревали в контрабанде нефтепродуктов.

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