РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7316 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
695 6

От коронавируса в Киеве за минувшие сутки умерли 19 человек, выздоровели - 638, выявлен 731 новый случай, - Кличко

От коронавируса в Киеве за минувшие сутки умерли 19 человек, выздоровели - 638, выявлен 731 новый случай, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 116 031 больного коронавирусной инфекцией, умер 2 041 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 731 больного коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2 041 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус побороли 42 210 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 181, в Деснянском - 117 и в Днепровском районе - 92 случая.

Также читайте: Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25668) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бокс, делай хоть что-нибудь, я планирую навестить столицу в 2051-м году, а у тебя снег не убран и больные по сугробам стоят.... с гробами... и тишина(если тя не читать)
А вообще Киев люб*ю, примерно так же как и ..... как там столица Бангладеш то?

С Празднеством Дристовым, Виталий Владимирович. Делай для города шоб иностранец мог норм. с.ориентироваться и поехать не кукухой, а в удобный мотель где есть Блэк Наем и обслуживание как у Якудзы, ну, или хотя бы как у Портнова....

С новым Вбросом, тов. Мэр)))
А, Кернес там чет передавал, щас проверю
показать весь комментарий
07.01.2021 11:55 Ответить
Интересное отношение к эпидемии государства,как только возникает риск массового заражения правительство снимает все запреты а как только празники заканчиваются так водят жесткие меры до следующего празника.Вот как и из завтешнего дня до дня рождения президента.
показать весь комментарий
07.01.2021 11:56 Ответить
Виталий, всем это уже похер, ковид уже не в тренде.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:33 Ответить
всем это уже похер, ковид уже не в тренде.

===
Пичужка, не зазнавайся. К понятию ВСЕ ты имеешь такое же отношение, как я к...балету. От слова - НИКАКОГО.
показать весь комментарий
07.01.2021 14:22 Ответить
Раз имеешь отношение к балету то танцуй, молча.
показать весь комментарий
08.01.2021 21:48 Ответить
Да что же это за фигня??? В ЛИДЕРАХ в большинстве... абсолютном... случаев ЛЕВЫЙ БЕРЕГ!!! ТАМ ЩО, ПОРОБЛЭНО???
показать весь комментарий
07.01.2021 14:19 Ответить
 
 