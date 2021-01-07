От коронавируса в Киеве за минувшие сутки умерли 19 человек, выздоровели - 638, выявлен 731 новый случай, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 116 031 больного коронавирусной инфекцией, умер 2 041 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 731 больного коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2 041 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус побороли 42 210 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 181, в Деснянском - 117 и в Днепровском районе - 92 случая.

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