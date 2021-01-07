От коронавируса в Киеве за минувшие сутки умерли 19 человек, выздоровели - 638, выявлен 731 новый случай, - Кличко
С начала пандемии в Киеве выявили 116 031 больного коронавирусной инфекцией, умер 2 041 человек.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 731 больного коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2 041 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.
Заболели, в частности, 28 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус побороли 42 210 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 181, в Деснянском - 117 и в Днепровском районе - 92 случая.
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А вообще Киев люб*ю, примерно так же как и ..... как там столица Бангладеш то?
С Празднеством Дристовым, Виталий Владимирович. Делай для города шоб иностранец мог норм. с.ориентироваться и поехать не кукухой, а в удобный мотель где есть Блэк Наем и обслуживание как у Якудзы, ну, или хотя бы как у Портнова....
С новым Вбросом, тов. Мэр)))
А, Кернес там чет передавал, щас проверю
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Пичужка, не зазнавайся. К понятию ВСЕ ты имеешь такое же отношение, как я к...балету. От слова - НИКАКОГО.