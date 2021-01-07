Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку
Армению ждут жесткие ответные меры в случае, если продолжатся визиты ее официальных лиц в Нагорный Карабах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. - Ред.). Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом", - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.
По его словам, любые визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана. Исключение составляют визиты представителей Красного креста.
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"Никакая международная организация, кроме Красного Креста, туда не может поехать. Мы их впервые предупредили через МИД. После этого предупреждение будет сделано иначе", - подчеркнул Алиев.
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Костя, болтінець не пам"ятаю. Може нагадаєш з відсиланням на джерела.?
"ваши доказательства - не доказательства !"(с)
20 июня 2014 "Согласно приказу Порошенко, с 20 по 27 июня все подразделения вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы Украины прекращают боевые действия."
28 июня 2014 "Порошенко продлил перемирие на востоке Украины на 3 дня"
5 сентября 2014 "Президент Петр Порошенко в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания) заявил о достижении договоренностей о перемирии"
19 Февраль, 2015 "Порошенко охарактеризовал захват Дебальцево как нарушение перемирия"
29.05.2015 "Порошенко введет военное положение в случае нарушения перемирияПетр Порошенко заявил, что объявит военное положение в случае, если сепаратисты на востоке Украины нападут на военные объединения"
это за минут семь, из гугла, все, дальше проверяй сам ........ проверятель.... проверялку свою сначала отыщи...
Пока ты работаешь крайне плохо, хозяин накажет .
Я не буду рассказывать про реальные (а не в тиливизире) запреты отвечать на огонь, про приказы не наступать (не освобождать т.е.) про... а и кутас с вами - вы все равно скажете "ну и чё ?" или "ваши доказательства - не доказательства !" . Вам не реальность нужна, а - постоять на своем, хоть свой и болит.
Искренне желаю адептам рошена доооолгой жизни в украине при царе Петре. Но без меня, сами.
Там ближе к концу есть кадры прямого эфира с Самим Хозяином, где он оьъявляет прекращение огня.
мав контакт з хворим на Ковід.
Чмо кацапське, сидиш ото та дрищеш у диван, висмоктуючи у пилососів "лайк"...Тху, гидота...
«У миротворческих сил есть функция, которая прописана в заявлении от 10 ноября. В настоящее время они там занимаются гуманитарной работой, хотя в заявлении от 10 ноября эта функция не прописана. Мы на это как говорится, закрываем глаза. Почему? Потому что понимаем, что там живут люди, понимаем, что сейчас зима и погода холодная. Поэтому мы дали такую возможность. Сейчас большая часть грузов проходит через территорию Азербайджана. До Барды грузы идут по железной дороге, а затем на автомобилях перевозятся в Нагорный Карабах. Конечно же, мы могли и не предоставлять такую возможность», - подчеркнул президент.
Глава государства также напомнил, что недавно депутаты парламентаФранции приехали в Карабах. «К сожалению, это разрешение им дали миротворцы. Однако мы ставили перед миротворческими силами задачу, чтобы ни один иностранный гражданин не мог поехать в Нагорный Карабах без нашего разрешения», - подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент отметил, что перевозить грузы посредством Лачинского коридора очень трудно.
рашенмиротворці на своїх БМП(дозволено 80 шт) нарешті будуть діяти як інші- відведуть погляд у сторону....
- Таки да и шо?
- А чем может пригрозить Московии наш таки вроде и президент?
- Только пиписькой, Соломон Яковлевич, только пиписькой и той из за рояля.
внутрішню корупцію. Скюз мі за пораду.
15.. и т.д. лет. Как интересно как он сможет принять хоть что то в Карабахе кроме сотрясания воздуха. Поезд ушел.. раньше нужно было думать и доводить начатое до конца. Но сдрейфил, а теперь пыжится как Лука, Трампопон и подобные.