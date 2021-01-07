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Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку

Алиев пригрозил Армении

Армению ждут жесткие ответные меры в случае, если продолжатся визиты ее официальных лиц в Нагорный Карабах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. - Ред.). Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом", - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, любые визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана. Исключение составляют визиты представителей Красного креста.

Также на Цензор.НЕТ: Алиев объявил расположенный в Нагорном Карабахе город Шуша "культурной столицей Азербайджана"

"Никакая международная организация, кроме Красного Креста, туда не может поехать. Мы их впервые предупредили через МИД. После этого предупреждение будет сделано иначе", - подчеркнул Алиев.

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+34
Вот он настоящий Президент,а не какая то тупорылая Шмаркля
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07.01.2021 12:02 Ответить
+14
Молодец,зная что за спиной врага стоит кацапия не побоялся вести войну и сдержит свое слово относительно железного кулака.
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07.01.2021 12:12 Ответить
+9
он знает что в стане нет 73%жлобья,********,совкодрочеров,глистов.
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07.01.2021 12:36 Ответить
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наш так не може . Хоч відстрілюватись дозволив , що додало йому поваги в моїх очах , на відміну від попередника (про "безальтернативні перемир'я" пам'ятаєте?).
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07.01.2021 12:02 Ответить
на відміну від попередника (про "безальтернативні перемир'я" пам'ятаєте?).

===
Костя, болтінець не пам"ятаю. Може нагадаєш з відсиланням на джерела.?
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07.01.2021 12:49 Ответить
у них, петтингов, очччень избиратиельная память .
"ваши доказательства - не доказательства !"(с)
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07.01.2021 21:03 Ответить
НУ, ТО НАГАДАЙ ТИ, ВЄЧНАПОМНЯЩІЙ. Що то за заборорна була , коли почалась, коли ЗАКІНЧИЛАСЬ? Тільки не 3.14ди, бо перевірю ....
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08.01.2021 03:19 Ответить
НАПОМИНАЮ :
20 июня 2014 "Согласно приказу Порошенко, с 20 по 27 июня все подразделения вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы Украины прекращают боевые действия."

28 июня 2014 "Порошенко продлил перемирие на востоке Украины на 3 дня"

5 сентября 2014 "Президент Петр Порошенко в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания) заявил о достижении договоренностей о перемирии"

19 Февраль, 2015 "Порошенко охарактеризовал захват Дебальцево как нарушение перемирия"

29.05.2015 "Порошенко введет военное положение в случае нарушения перемирияПетр Порошенко заявил, что объявит военное положение в случае, если сепаратисты на востоке Украины нападут на военные объединения"

это за минут семь, из гугла, все, дальше проверяй сам ........ проверятель.... проверялку свою сначала отыщи...
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08.01.2021 08:33 Ответить
3.14доре касабський, може ти забув, але до Іловайська касабська мразота, кому, як не тобі про це знати, напряму не втручалася своїми армійськими підроздідами в бойові дії. Якщо не рахувати артобстріли з території кацапстану, як от під Гнутово. Пряма агресія мокші розпочалася "в оосновному" з Іловайська. Про Дебальцеве, ідіоте, почитай в угоді. Чи , може, ти теж гадаєш, мінську угоду НЕ ТРЕБА БУЛУЛО ПІДПИСУВАТИ, БО НЕВИГІДНІ, тварюка диванна тупа. Плять, дуже вже руки чешуться таких розумників розвішати на осиках. Нічого час розплати неухильно наближається.
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08.01.2021 20:45 Ответить
Все, что ты можешь, пропагандон - пропагандировать. Кушай рошенку, грозный номерной балабол и не обещай того, чего не сможешь исполнить . Обещать и не делать - это твоего хозяина прерогатива , а твоя работа - отмазывать хозяина.

Пока ты работаешь крайне плохо, хозяин накажет .
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09.01.2021 19:47 Ответить
Ти,касабська шмара, така турботлива, хвилюєшся, що мене "твій хазяїн" покарає. Не бійся, шльондра, і не приписуй мені своїх сумнівних "достоїнств". А якщо тобі не подобається "правда", в тому числі і про, так званні, "перемир'я і припинення вогню",то "прилинь до джерел інформації" і не намагайся нагодувати Цензор мацкальською дезою. Тут люди серйозні, в більшості своїй мислячі, і твоє лайно від скайобвої ти їм не згодуєш. Так що, шукай дурнів у себе в косорилії на "полі чудес", чмо лаптеноге. Не скучай.
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10.01.2021 07:56 Ответить
хотя кому и что я доказываю ......вы ж один хрен заспимите
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08.01.2021 08:40 Ответить
І хрін? Нагадую, тоді не лише вели вогонь у відповідь, а й звільняли територію України. "хотя кому и что я доказываю", ви ж сцикуни, як і ваш ваЗелін...
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08.01.2021 09:36 Ответить
Ой собсно ответа в стиле "ну и чё ?" я и ожидал.. вам сци в глаза - вы скажете "то божья роса".
Я не буду рассказывать про реальные (а не в тиливизире) запреты отвечать на огонь, про приказы не наступать (не освобождать т.е.) про... а и кутас с вами - вы все равно скажете "ну и чё ?" или "ваши доказательства - не доказательства !" . Вам не реальность нужна, а - постоять на своем, хоть свой и болит.
Искренне желаю адептам рошена доооолгой жизни в украине при царе Петре. Но без меня, сами.
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08.01.2021 20:05 Ответить
Зе-вброс про "запрет папередниками отвечать" не прокатил?)
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25.02.2021 11:17 Ответить
https://www.facebook.com/kasnitskiy/posts/3814249681990797

Там ближе к концу есть кадры прямого эфира с Самим Хозяином, где он оьъявляет прекращение огня.
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02.03.2021 08:24 Ответить
... и если слова вашего Хозяина уже не убеждают - то я пас ...
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02.03.2021 08:25 Ответить
учитывая, что отстреливаться впервые запретил шмаркля.. При порохе никто такого треша и представить не мог, чтобы запрет отстреливаться спускали...
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25.02.2021 11:19 Ответить
Вот он настоящий Президент,а не какая то тупорылая Шмаркля
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07.01.2021 12:02 Ответить
Є підозра , що сім'я Алієва живе , лікується і навчається в себе на батьківщині , на відміну від наших ... .
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07.01.2021 12:14 Ответить
Пашинян пішов на самоізоляцію.
мав контакт з хворим на Ковід.
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07.01.2021 12:58 Ответить
хитрожопые хои из временно окупированного ириваньского ханства опять пытаются гадость Азербайджану сделать.
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07.01.2021 12:03 Ответить
Молодец,зная что за спиной врага стоит кацапия не побоялся вести войну и сдержит свое слово относительно железного кулака.
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07.01.2021 12:12 Ответить
он знает что в стане нет 73%жлобья,********,совкодрочеров,глистов.
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07.01.2021 12:36 Ответить
зовсім з глузду з*їхало, ущербне??? Подивись, скількі бійців на передовій голосувало за Зелю!
Чмо кацапське, сидиш ото та дрищеш у диван, висмоктуючи у пилососів "лайк"...Тху, гидота...
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07.01.2021 14:57 Ответить
Ну пусть теперь едят и не обляпываются!
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07.01.2021 15:51 Ответить
Сколько можешь сказать?
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07.01.2021 20:53 Ответить
Меншість голосувала за Зєльца. Частина з них - місцеві "заробітчани" в ЗСУ.
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08.01.2021 09:38 Ответить
А чего сразу россию не предупредил? Или россии можно?
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07.01.2021 12:14 Ответить
А что, ушлёпки типа лаврова или путена втихаря посещали Карабах?
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07.01.2021 12:21 Ответить
Не посещали,но могут.
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07.01.2021 12:27 Ответить
Зачем карабах свое отработал. Ехать сейчас одни минусы. Нужно Эрдогана раробатывать.Вообще верить, что азеры у армян выиграли,глупо. Просто турки выиграли у кацапов бой, но не войну. Все впереди.
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07.01.2021 20:57 Ответить
У российских миротворцев в Нагорном Карабахе есть своя функция, которая была зафиксирована еще 10 ноября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященного итогам 2020 года.
«У миротворческих сил есть функция, которая прописана в заявлении от 10 ноября. В настоящее время они там занимаются гуманитарной работой, хотя в заявлении от 10 ноября эта функция не прописана. Мы на это как говорится, закрываем глаза. Почему? Потому что понимаем, что там живут люди, понимаем, что сейчас зима и погода холодная. Поэтому мы дали такую возможность. Сейчас большая часть грузов проходит через территорию Азербайджана. До Барды грузы идут по железной дороге, а затем на автомобилях перевозятся в Нагорный Карабах. Конечно же, мы могли и не предоставлять такую возможность», - подчеркнул президент.
Глава государства также напомнил, что недавно депутаты парламентаФранции приехали в Карабах. «К сожалению, это разрешение им дали миротворцы. Однако мы ставили перед миротворческими силами задачу, чтобы ни один иностранный гражданин не мог поехать в Нагорный Карабах без нашего разрешения», - подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент отметил, что перевозить грузы посредством Лачинского коридора очень трудно.
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07.01.2021 12:22 Ответить
Какие нафиг миротворческие силы.Миротворческие силы обязаны быть международными и прнятыми их введение на асамблее ООН,а это просто ввод кацапией своих войск на чужую територию.
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07.01.2021 12:44 Ответить
россиийские миротворцы-все равно что"Ангелы" ада
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07.01.2021 22:27 Ответить
Ну как бы он российский вертик сбил нафиг.
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25.02.2021 11:21 Ответить
слава кпсс !!
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07.01.2021 12:18 Ответить
отак хз кацапами треба розмовляти. Але наш "только би нє стрєлялі"
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07.01.2021 12:19 Ответить
наступним кроком виїзжає кілька танків на дорогу біля Шуші і відбувається арешт вірменської"делегації"..

рашенмиротворці на своїх БМП(дозволено 80 шт) нарешті будуть діяти як інші- відведуть погляд у сторону....
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07.01.2021 12:19 Ответить
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение о запрете поставок азербайджанских помидоров в Россию стало неожиданным для Баку.
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07.01.2021 12:23 Ответить
оце так! Тепер азери з яничарами друг з другом будуть обмінуватися помідорами?
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07.01.2021 15:02 Ответить
Чому він ***** не погрожує, якщо такий хоробрий? Кулак ржавіє?
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07.01.2021 12:25 Ответить
Пиписка ржавеет. И рояль.
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07.01.2021 12:31 Ответить
А Зеля, за бабки и доверие, у мертвечука на корпоративе будет рояль терзать.
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07.01.2021 12:26 Ответить
Терзати і 'гвалтувати рояль.
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07.01.2021 12:46 Ответить
- Марк Савелович, ви таки слышали шо Алиев пригрозил Армении "железным кулаком" если эти поцы из армянского правительства посетят ранее оккупированную им территорию?
- Таки да и шо?
- А чем может пригрозить Московии наш таки вроде и президент?
- Только пиписькой, Соломон Яковлевич, только пиписькой и той из за рояля.
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07.01.2021 12:29 Ответить
Вірмени повинні займатись не імперією Тигряна Великого , а тупо побороти

внутрішню корупцію. Скюз мі за пораду.
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07.01.2021 12:32 Ответить
А що ж там із населенням, буде 18млн вірмен у 2050р?)
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25.02.2021 11:25 Ответить
"Железный кулак" Алиев может засунуть себе ну скажем в рот. Он пустил туда рашен "миротворцев" по сути оккупантов, а Карабах превратил в Рашен протекторат на 5,10,
15.. и т.д. лет. Как интересно как он сможет принять хоть что то в Карабахе кроме сотрясания воздуха. Поезд ушел.. раньше нужно было думать и доводить начатое до конца. Но сдрейфил, а теперь пыжится как Лука, Трампопон и подобные.
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07.01.2021 12:39 Ответить
Я конечно не специалист в этом деле, но миротворцы до тех пор миротворцы, пока обе стороны, которые они призваны умиротворять, согласны на их присутствие. Если Баку откажется от присутствия на своей территории миротворцев, то они, если не покинут данную территорию, автоматически переходят в статус оккупантов.
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07.01.2021 14:58 Ответить
Видать путин сделал Алиеву такое "предложение" по вводу своих "миротворцев", от которого он был не в состоянии отказаться!
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07.01.2021 15:01 Ответить
Естественно. Как раз случайно рашен вертолет оказался не там где должен был быть и был сбит. Сначала Раша признала версию Азербайджана о случайности, а сейчас вдруг начала говорить о преднамеренности. А погибшим " геройской смертью" воякам Пукин дал по ордену. Тут и к гадалке не ходи, пукин пожертвовал сознательно и людьми и вертолетом ( что стали разменной монетой) для геополитических целей. А иначе как , под каким предлогом ему было туда влезть.
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07.01.2021 17:04 Ответить
Всмысле? Алиев уже показал кацапам, кто в Карабахе хозяин, сбил нахрен их вертолет.
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25.02.2021 11:20 Ответить
визит главы МИД Армении в г.Степанакерт (не г.Ханкенди! а почему - см.ниже...) - это следствие недоделанной доблестной Армией Азербайджана работы. от г.Шуша (не г.Шушы, по-армянски) до г.Ханкенди (не г.Степанакерт, по-армянски) всего 14,0км по дороге с понижением, проходящей по ущелию (напомню, что по полный контроль над этим участком был у НАРА (Национальной Армии Республики Азербайджан). спецназ Армии Азербайджана "взял на нож" группировку армянской армии в г.Шуша, а далее Азербайджанской Армии не позволили двигаться дальше, хотя до Ханкенди - это только "с горки вниз" скатиться... по не понятной и очень подозрительной договорённости между Азербайджаном и Арменией (между которыми "влезла" опять путинская раша) победоносную наступательную операцию, как говорят на Кавказе, " ухватили под-уздцы", и, разрывая в-кровь рот Атлану (крылатому коню Победы), остановили его силой, не дав завершить вторую (после освобождения Хорватским Войском) в мировой истории операцию возвращения оккупированных своих земель в лоно Матери-Родины (Азербайджана), так как все т.н. "миротворческие усилия" ОБСЕ никакого абсолютно толка за почти 30лет так и не дали. вот потому и сейчас наблюдаются такие вот эксцессы, и "будут они длится и далее, пока на завершена будет начатая ими работа..." (писано так и в Библии и в Коране одинаково..)
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07.01.2021 15:28 Ответить
Ща будут "танцы со звездами". Главное турки получили контроль на южном кавказе, а так же сухопутный коридор в азербаджан.
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07.01.2021 21:02 Ответить
если Ара еще раз поедет в Карабах Алиев имеет полное право прихлопнуть Ару по дороге
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07.01.2021 16:07 Ответить
Після такого побоїща-позорища цього Ару-міністра самі вірмени Хенкенді (Степанакерта) повісять. Якщо вони там ще залишилися...
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07.01.2021 17:46 Ответить
А все-таки лучше президентом Азербайджана был Зеленский. Тогда бы не было войны и бессмысленных жертв. Согласны?
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07.01.2021 18:05 Ответить
Та ДА-ДА-ДА....
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08.01.2021 03:21 Ответить
единственное чего жаль - это то, что Азербайджан не довыгнал оккупантов, а остановился... надо было закончить операцию, а так сами себе создали геморрой, который сами же и будут лечить...
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08.01.2021 07:26 Ответить
 
 