Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку

Армению ждут жесткие ответные меры в случае, если продолжатся визиты ее официальных лиц в Нагорный Карабах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. - Ред.). Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом", - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, любые визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана. Исключение составляют визиты представителей Красного креста.

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"Никакая международная организация, кроме Красного Креста, туда не может поехать. Мы их впервые предупредили через МИД. После этого предупреждение будет сделано иначе", - подчеркнул Алиев.