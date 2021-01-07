Когда появится вакцина в Украине - будем вакцинировать наших спортсменов, - министр спорта Гутцайт
Олимпийские игры в Токио должны были состояться в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Новая дата соревнований - июль 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены и тренеры, которые будут готовиться к Олимпийским играм, будут вакцинированы от коронавируса в Украине.
"Мы готовимся к Олимпийским играм, мы надеемся, что они состоятся. Вопрос - что будет с пандемией, что будет с вакциной. Считаем, что когда появится вакцина в Украине, мы будем вакцинировать наших спортсменов, тренеров, которые будут готовиться к Олимпийским играм. Чтобы они смогли подготовиться и выступить на Олимпиаде. Будем смотреть, как будет в мире", - отметил Гутцайт.
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А вот почему-то у жадных на гроши евреев в Израиле первыми вакцинируют дома престарелых ...
Вся Европа вакцинирует по очереди
1.медиков
2, полициейских
3. Группы рисков от 65
И т д
Особисто я маю квитки на матчі Євро-2021 року (не в путінбург, і не в Баку), але згідно неофіційної інфо, в ЄС впускатимуть з туристичною метою (а відвідання спортивних змагань скоріш всього прирівняють до туризму) буде можливо лише для тих громадян не з ЄС, хто матиме довідку з СЕРТИФІКОВАНОЇ клініки своєї країни про вакцинацію однією з двох сертифікованих у ЄС вакцин (Пфпґайзер чи Модерна). Враховуючи, що в Україні вказаних вакцин нема й близько, моя поїздка на Євро-2021 під великим запитанням
ГЕНИАЛЬНО!