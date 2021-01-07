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Новости Коронавирус и карантин
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Когда появится вакцина в Украине - будем вакцинировать наших спортсменов, - министр спорта Гутцайт

Когда появится вакцина в Украине - будем вакцинировать наших спортсменов, - министр спорта Гутцайт

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Новая дата соревнований - июль 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены и тренеры, которые будут готовиться к Олимпийским играм, будут вакцинированы от коронавируса в Украине.

"Мы готовимся к Олимпийским играм, мы надеемся, что они состоятся. Вопрос - что будет с пандемией, что будет с вакциной. Считаем, что когда появится вакцина в Украине, мы будем вакцинировать наших спортсменов, тренеров, которые будут готовиться к Олимпийским играм. Чтобы они смогли подготовиться и выступить на Олимпиаде. Будем смотреть, как будет в мире", - отметил Гутцайт.

Также читайте: Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Олимпиада (1136) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+3
А чому мЫнЫстр ткаченко культури про це не заявив?А ж дивно.
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07.01.2021 12:15 Ответить
+2
ЗЕлёные ждут не дождутся когда сертифицируют *************** спутник
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07.01.2021 12:13 Ответить
+2
и первыми запустить на пробу мастеров спорта по борьбе с ковид ))
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07.01.2021 12:17 Ответить
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ЗЕлёные ждут не дождутся когда сертифицируют *************** спутник
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07.01.2021 12:13 Ответить
Не понимаю,что значит - будем вакцинировать спортсменов? Они что подопытные кролики? Или биороботы? Руки прочь от укракинских спортсменов! В Ведикобритании и Израиле после вакцинации стал рости уровень заболеваемости и смертности. А мутирование коронавируса не смущает этого спортивного сатаниста? Он уверен, что мутанты будут реагировать на вакцину полодительно?
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07.01.2021 16:12 Ответить
спутиником в - остальние вакцини просто украдут
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07.01.2021 12:13 Ответить
будем/ быстро освоил стиль заяв кодлана Коломойского министр с приятной для кодлана фамилией.Гут-хорошее, цайт время.Хорошее время.
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07.01.2021 12:15 Ответить
А чому мЫнЫстр ткаченко культури про це не заявив?А ж дивно.
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07.01.2021 12:15 Ответить
готує Вам відповідь про ціну "борщового набору" .
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07.01.2021 12:22 Ответить
Коли з'явиться вакцина в Україні - будемо вакцинувати наших спортсменів, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 508
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07.01.2021 12:23 Ответить
менше пердячого газу в кацапів купуватимемо .
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07.01.2021 12:29 Ответить
чи шлях підказати тим , кому снігу не вистачає ?
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07.01.2021 12:31 Ответить
До відома, Україна вже перестала купувати російський газ ще за Президента Порошенка, але твоє зє сцикло почне купувати його.
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07.01.2021 12:31 Ответить
и первыми запустить на пробу мастеров спорта по борьбе с ковид ))
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07.01.2021 12:17 Ответить
Не, первым Бубочку. Только надо выдержать паузу после белой дорожки.
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07.01.2021 12:17 Ответить
Древние мудрецы говорили : Умный человек окружает себя то же умными , что бы при общении с ними стать еще умнее , а дурак окружает себя еще большими тупицами , что бы на их фоне выглядеть умным. Вот по тому , зная что в голове Осла , пусто и там туман , министры у него еще тупее , Оманского , у которых работает одна извилина и та отвечает за воровство.
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07.01.2021 12:20 Ответить
маючи можливість вкрасти - і не вкрасти - лише крадій вважатиме це дурістю . А віддавати державне замовлення на свої підприємства - великий "розум" чи іншу назву мають такі дії ?
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07.01.2021 12:27 Ответить
... и спортсменов тоже... после врачей и военнослужащих. Чиновников можно и не упоминать, потому как эти бэрки мудрые УЖЕ порешали все свои потребности по части вакцинации себя любимых, своей родни, любовниц и их миниатюрных собачек. И 102% уверенности в том, что это не китайская, а тем паче не роSSийская вакцина!
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07.01.2021 12:23 Ответить
Всі ЗЄбобікі, що ходять в "трєнажорку" огососять себе спротсмєнамі.
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07.01.2021 12:26 Ответить
в "5 елемент"?
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07.01.2021 12:28 Ответить
цікаво дізнатися у міністра Степанова ..скільки китайців уже вакциновано їх же китайською вакциною...
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07.01.2021 12:28 Ответить
Пропоную почати з депутатів та їх рідні до третього коліна- їх хоч не шкода.
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07.01.2021 12:29 Ответить
Да уж , самая незащищённая от последствий короны социальная группа !

А вот почему-то у жадных на гроши евреев в Израиле первыми вакцинируют дома престарелых ...
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07.01.2021 13:15 Ответить
дерьмом китайским колоть будут
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07.01.2021 13:35 Ответить
Гутцайт - зелёный идиот ?

Вся Европа вакцинирует по очереди
1.медиков
2, полициейских
3. Группы рисков от 65
И т д
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07.01.2021 13:49 Ответить
Сколько можно делить шкуру не убитого медведя?
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07.01.2021 14:03 Ответить
А вболівальників, що хочуть повболівалівати за спортсменів - коли впкцинуватимуть?
Особисто я маю квитки на матчі Євро-2021 року (не в путінбург, і не в Баку), але згідно неофіційної інфо, в ЄС впускатимуть з туристичною метою (а відвідання спортивних змагань скоріш всього прирівняють до туризму) буде можливо лише для тих громадян не з ЄС, хто матиме довідку з СЕРТИФІКОВАНОЇ клініки своєї країни про вакцинацію однією з двох сертифікованих у ЄС вакцин (Пфпґайзер чи Модерна). Враховуючи, що в Україні вказаних вакцин нема й близько, моя поїздка на Євро-2021 під великим запитанням
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07.01.2021 15:59 Ответить
Я уколов не боюсь , если нада Пфайзером уколюсь
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07.01.2021 16:40 Ответить
" Первыми будут вакцинировать спортсменов, военных и индейцев" - сказал мастер спорта, майор Гутцайт!
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07.01.2021 21:23 Ответить
Це ж які в черзі спортсмени? Щось у перших трьох їх не видно. Хоча вже депутати "з третьої черги" на ничку вакцинуються...
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07.01.2021 23:22 Ответить
"Когда появится вакцина... - будем вакцинировать"
ГЕНИАЛЬНО!
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08.01.2021 14:09 Ответить
 
 