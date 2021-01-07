Когда появится вакцина в Украине - будем вакцинировать наших спортсменов, - министр спорта Гутцайт

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Новая дата соревнований - июль 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены и тренеры, которые будут готовиться к Олимпийским играм, будут вакцинированы от коронавируса в Украине.

"Мы готовимся к Олимпийским играм, мы надеемся, что они состоятся. Вопрос - что будет с пандемией, что будет с вакциной. Считаем, что когда появится вакцина в Украине, мы будем вакцинировать наших спортсменов, тренеров, которые будут готовиться к Олимпийским играм. Чтобы они смогли подготовиться и выступить на Олимпиаде. Будем смотреть, как будет в мире", - отметил Гутцайт.

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