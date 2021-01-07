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Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Land Cruiser за 2 миллиона гривен через год его депутатства, - СМИ

Жена

Жена народного депутата Юрия Корявченкова, который до избрания в парламент был участником студии "Квартал 95", в прошлом году купила Toyota Land Cruiser 2020 выпуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Ценную покупку жена народного депутата сделала в конце лета прошлого года. Стоимость такого автомобиля - от $65 тыс. до $86,5 тыс. в зависимости от комплектации. Это уже вторая Toyota Land Cruiser, которой владеет Татьяна Корявченкова. Первую она приобрела в 2013 году.

В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - 40 тыс. долларов и 100 тыс. гривен. Еще 100 тыс. долларов наличными хранит ее муж. В то же время семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на сумму более 180 тыс. долларов, из которого выплачена примерно четверть.

Напомним, ранее СМИ проанализировали состояние родственников депутатов "Слуги народа" из наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады и обнаружили, что жизнь некоторых их родственников существенно улучшилась.

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Автор: 

авто (4219) имущество (350) Юрий Корявченков (37)


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Топ комментарии
+78
Это Рождественское ЧУДО!!! Ну, или коррупция....
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07.01.2021 12:34 Ответить
+71
Нардеп https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского Дмитрук скрыл из декларации автомобиль за 2 млн.грн. и новый дом за 6 млн.грн. Коттедж в Одессе площадью более 350 м2, стоимость которого около 6 млн.грн., а так же новый роскошный автомобиль Audi флагманской серии А8 в одной из самых «топовых» версий Long.Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Лэндровер за 7 миллионов гривен через год его депутатства, - СМИ - Цензор.НЕТ 2260
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07.01.2021 12:38 Ответить
+59
Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Лэндровер за 7 миллионов гривен через год его депутатства, - СМИ - Цензор.НЕТ 9064
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07.01.2021 12:37 Ответить
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Страница 4 из 4
Дед Мороз принёс
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07.01.2021 18:08 Ответить
Оцей чмошник що,дійсно є народним депутатом? Я просто х###єю без баяна! Воно ж дебільне! Хоча,чому там дивуватись? Можна подумати,шо наш прєпіздент нормальний...
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07.01.2021 18:20 Ответить
Таке враження, що на цензорі працюють імбецили.
Де ви знайшли ЛК за 250 тисяч доларів? Так звідки 7 млн.?
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07.01.2021 18:21 Ответить
Что бы Юзика возить нужен полуприцеп-скотовоз.
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07.01.2021 18:30 Ответить
Перед выборами мама Рима про сынулю байки рассказывала - https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать".
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07.01.2021 18:35 Ответить
Типова єврейська мама...
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07.01.2021 19:06 Ответить
жирна тварь стань еще жирнее ))
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07.01.2021 18:51 Ответить
одноместный??
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07.01.2021 19:01 Ответить
Целый год не доедала. Всё копила...
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07.01.2021 19:10 Ответить
ну що бидло зелене? кінець епохи бідності.?
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07.01.2021 19:18 Ответить
Не чую голосу колишньої секти зради, нині зебілів - розкошує жиробас, коли простий люд потерпає від епідемії та локдаунів !
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07.01.2021 19:20 Ответить
Красиво жить не запретишь. Пид.....сы. Тошнит от всего квартала 95.
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07.01.2021 19:21 Ответить
Сім мільйонів гривень - це 200 тисяч євро. Таких Крузаків не буває. Мочіть зелених, але фактами!
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07.01.2021 19:29 Ответить
Написано ж 2 млн., які сім???
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08.01.2021 08:56 Ответить
підтвердіть будь-ласка, що в загаловку спочатку було LC за 7 млн.грн., а потім, коли "необачливі" брехуни схаменулись, переправили на 2 млн.
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11.01.2021 20:37 Ответить
гнида жирная. фу!
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07.01.2021 20:02 Ответить
один дебил написал, другие - завоняли: НЕТ ТАКИХ ЦЕН на LC даже в самой топовой комплектации!!! максимум 2,5 млн грн.!!!!
статья для баранов-порохоботов. Теперь напишите какие авто, драгоценности и недвиживость купили депутаты из ЕС и их родственники
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07.01.2021 20:12 Ответить
Які 7 млн???
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08.01.2021 08:57 Ответить
сразу видно - зебил бенин! там в заголовке написано 2 млн!!!
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08.01.2021 10:58 Ответить
Даун-порохомудак! в заголовке было написано 7 млн, после моего поста изменили
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10.01.2021 22:31 Ответить
Да ты прямо Лев Толстой или Махатма Ганди! А в Реале - Бенин зебил!
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11.01.2021 07:25 Ответить
а ты просто Петькин жополизатель!
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11.01.2021 20:35 Ответить
читай придурок выше: не только мне "померещилось" 7 млн., а еще другие люди на это обратили внимание
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11.01.2021 20:38 Ответить
Що тут казати - епоха бідності для зеленого гівна закінчилася, а у 73% бидла трущобного почалася епоха злиднів, все як обіцяв зе, тут навіть не підкопаєшся. Він же вам ДЛБ не казав, для кого кінець епохи бідності. ХАВАЙТЕ!
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07.01.2021 20:25 Ответить
Збагачення бидло еліти триває
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07.01.2021 20:58 Ответить
СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ КРИВБАССА ЗА ХЕРАНТА ГОНДУРАСА
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07.01.2021 22:31 Ответить
Нє,ну я,звісно,вибачаюсь,ну от такого ублюдка присласть в парламент... Пізд.....
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07.01.2021 21:37 Ответить
Нужно плюсовать домики и можно сказать на сколько мы обнищали.Они никого не боятся от того,что тупые,все придется вернуть.А этот рефрижератор,на ночь 2 курятника сжирает,так нам его не прокормить.95квартал весь з вадамы,может поэтому они сразу хотят все украсть.
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07.01.2021 21:39 Ответить
Не надо завидовать .
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07.01.2021 21:39 Ответить
Та реально адин журналист чето скажет какую-то лапшу и все давай обсуждать да, да скатина. А я посмотрел https://toyota.com.ua/lc-200?gclid=CjwKCAiA_9r_BRBZEiwAHZ_v19K6GJ2eAy2CkpzizrYfsFAi2-LOPQ17EJTl_Ovr1ygVkBT1ZaRsSRoCoK4QAvD_BwE
максимум 2 449 429 UAH Где они за 7 млн нашли и нафига его жене самая дорогая ? Кароче лапша.
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07.01.2021 22:30 Ответить
Ты, сергей, очки одень и проспись, а то как...пень
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08.01.2021 10:45 Ответить
У меня скорее вопрос почему судья тупицкий до сих пор не сидит. Или они там земли не чувствуют и почему этого тупицкого при Порошенко не замечали ? Были более важные вопросы. И они рассказывают про инвестиции в Украину. Сюда и 100 тыс дол никто не принесет в инвестициях если будет знать, что в суде хрен докажет что он прав.
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07.01.2021 22:44 Ответить
Никто не завидует, просто, чем больше они воруют и богатеют, тем нище становится Украина. Запомни это, и другим таким как ты, тоже объясни.
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07.01.2021 23:19 Ответить
жирная свинья
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07.01.2021 22:20 Ответить
Вот работники
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07.01.2021 22:21 Ответить
70 штук баксов. В принципе цена квартиры.
Ой, зрадонька, люди добри ))))
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07.01.2021 22:38 Ответить
За зарплату в ВР? Ти реально дебіл? Чи зебіл?))
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08.01.2021 09:12 Ответить
Дружина "слуги народу" коміка "Юзіка" купила Land Cruiser за 2 мільйони гривень через рік його депутатства, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7106
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07.01.2021 23:09 Ответить
Гнида ты тоже, как и твой юзик...
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07.01.2021 23:31 Ответить
Пора уже гнать сраной метлой зеленского вместе с его 95 кварталом и слугами народа. Иначе весь народ пойдёт по миру, вот твари жидовские, совсем оборзели и страх потеряли, что вы творие п#доры???
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07.01.2021 23:28 Ответить
Все закономірно. Просто Юзік столоваться у ВР почав. От жінка зекономлені кошти і пустила в діло. Скоро ще Ленка Сцикуна купить машину, або будинок...
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07.01.2021 23:47 Ответить
Сьогодні біля підїзду три бабці обпльовували і ласкали лузганням владу в Київі. - Як жити? Такого з часів союзу не було,коли цигарки діставались курцям в драці біля лотка,а ковбаса з вирваними патлями,- мовила одна "дівиця". Це ти про курячі огризки,що вже по 130 гривен за кГ нам пропонують?! Так ти купуй набір для супу,там якщо повезе, між пліви м'ясо невирізане зустрічається і ціна в 16 гривен,- мовила друга " дівиця" ,довбаючи нігтем мизинця в роті зуба,де застрягло те мясо. - І все одно,добре що обрали "квартал". З ними і весело, і не думаєш про мясо з рибою та проблемами тарифними. Він же сказав,що до цього не має ніякого відношення. І взагалі,яка разніца кому що їсти?- мовила третя " ДІВИЦЯ" з випученими очима.
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07.01.2021 23:56 Ответить
Интересно, в Израиле вот так привселюдно бабки тырить можно ???
И никто не докапывается ?
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08.01.2021 00:55 Ответить
Эта гопота в Украине грабит,а в Израиле они будут жить,когда начнет подгорать.Гражданством других стран они уже разжились.Израиль убийц своего народа уничтожал по всему миру,хохляре этого не дано.В свое время служил с земляками со своего города в Беларусии,вот там я увидел что такое хохол - мать родную продаст ради выгоды,Вот потому мы и живем плохо,другого мы не заслуживаем...
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08.01.2021 06:20 Ответить
Russisches Schwein?
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08.01.2021 07:54 Ответить
Бандера мать бы не продал. и за Украину убивал.
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08.01.2021 10:56 Ответить
где спрятан интеллект у этого хряка? в прослойках или в накоплениях? может в аппетите?
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08.01.2021 00:59 Ответить
Барыги на крови!
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08.01.2021 04:32 Ответить
большой юзик - большая машина, это вам не 4к получать зелебобики
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08.01.2021 04:45 Ответить
Це вирок країні в якій жінка комедіанта (лицедія, того хто вміє придурюватся, не актора) може собі таке придбати. Жінка інженера, що має золоту медаль про закінчення школи, червоний диплом про закінчення ВУЗу, який вміє і проектує унікальні речі та організовує їх виробництво в Україні з такими ж інженерами, не може собі цього дозволити. Бо він, цей інженер зі своєю світлою головою і руками що вміють робити все самі, патріот своєї країни, навіть при тому що він ще й допомагає своїй армії цій державі непотрібен!!! Ну начебто й потрібен владі, але тільки на словах. Знаю, що його душа плаче за Україною, коли йому пропонують роботу в Канаді, але ж життя одне і за своє вміння хочеться отримувати гарну платню, щоб жити добре і йому і його родині. Знаю таких особисто... Ну а державі виходить, що потрібні тільки комедіанти. Про вчителів і лікарів взагалі мовчу.
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08.01.2021 08:30 Ответить
Не так страшні московські воші ,як українські гниди.
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08.01.2021 11:05 Ответить
Юзик ...дорогой ! Перечисли немного денег на карту ощад 4790 7299 1018 4043 за квартиру нечем платить... и интернет скоро отключат за неуплату ...вот так и живу в покращени очень туго.....Я не шучу !
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08.01.2021 11:30 Ответить
...сім лямів, тепер два лями.
І жодних we apologize. Тупо переправили і фсьо.
"Какая разніца"? І довіряйте нашій інформації надалі...) Забавно.
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08.01.2021 11:46 Ответить
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но убогий сирітка з "Слуг народу" боязко насмілився подбати про трішечки грошеняток, щоб було, де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисного, щоб позбавити сирітку і куточка, і скориночки, і збанятка. Ну придбало сирітське дитинча "візочок беспонтовий", щоб ніженьки на грубих шляхах не набивати, щоб останні жебрацькі шкарбуни остаточно не знівечити - чи й не дивина?! Гріх то великий - збиткуватися над беззахисним, прагнути відлучити сирітку від скупої владної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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08.01.2021 11:53 Ответить
Талант однако ) смиялсо до слез. 200-килограммовый "сирітка". Бгггггг
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08.01.2021 16:56 Ответить
Йов! Дуже не вихваляйте, аби-м ся не зкурвив.
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08.01.2021 17:17 Ответить
лохи все оплатят. сначала выбрали, теперь пришла пора платить
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08.01.2021 12:59 Ответить
Скотиняки такі.
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08.01.2021 14:35 Ответить
Бодбросили корма порохоботам
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08.01.2021 14:49 Ответить
Подразумевается, что это дезинформация? Или просто сказать нечего?
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08.01.2021 16:03 Ответить
Подразумевается,что это самая комментируемая тема на ресурсе. Кушайте не обляпайтесь.
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08.01.2021 18:45 Ответить
Вот поэтому надо фискализировать расходы , а не доходы , и ввести безналичную покупку товаров стоимостью свыше 6000гр , обязать налоговиков сверять расходы и доходы и ввести ответственность за покупки ,рыночная стоимость которых не соответствуют доходоам лица купившего товар, к примеру за каждую гривну потраченную на покупку товара , которая не соответствует доходу штраф 5000гр
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08.01.2021 16:02 Ответить
В Украине это работать не будет. Штормить будут простых работяг, получающих зарплату в конвертах. Такие как Юзик и прочая мишпуха в Украине - неприкасаемые.
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08.01.2021 17:06 Ответить
у нас нихрена не работает уже много много лет, но с этим надо решать, а эта реформа просто отличная в совокупности с реформой налоговой, судов и правоохранительных органов
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08.01.2021 17:10 Ответить
причем Порох о ней заикался, после декларирования, но потом резко все заглохло, ну понятно по каким причинам...
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08.01.2021 17:12 Ответить
и ФОПы Юзика почти прикоснули, но вмешалась полиция
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08.01.2021 17:18 Ответить
А шо, у Тойоти не буває короткого замкнення електрики з подальшим возгоряннєм?
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08.01.2021 16:04 Ответить
этот тип - дегенерат, даже слова в квартале не мог выучить.
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08.01.2021 16:04 Ответить
Интересно, а кто-то может представить себе жирную тупую тушу Юзика в Сенате США? В Штатах люди такого уровня развития обычно занимаются своими прямыми обязанностями - разгружают вагоны, перетаскивают тяжести и т.д.

И только мудрому нариду пришло в голову выбирать депутатами примитивных приматов с заплывшими жиром мозгами, верх желаний которых - присосаться к вожделенному Корыту.
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08.01.2021 17:03 Ответить
Цікаво, а якби попрохати якогось Бастіана Швайнштайгера*, щоб він з усією відповідальністю (як пенальті на чемпіонаті світу) уперіщив би пендель Юзикові у його бегемотячу сраку, чи докотилась би сейсмічна хвиля по жирових покладах під слонячою шкірою Юзика від здоровезної дупи до вгодованого свинячого рила?
-----------------------------
Швайнштайгер* - один з найтитулованіших футболістів ФРН, спершу вибір був нібито випадковим, але потім виявилося, що цілком по Фрейду - нім. Schweinsteiger:
Schwein - свиня
steiger - збільшувати.
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08.01.2021 18:03 Ответить
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