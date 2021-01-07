Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Land Cruiser за 2 миллиона гривен через год его депутатства, - СМИ
Жена народного депутата Юрия Корявченкова, который до избрания в парламент был участником студии "Квартал 95", в прошлом году купила Toyota Land Cruiser 2020 выпуска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Ценную покупку жена народного депутата сделала в конце лета прошлого года. Стоимость такого автомобиля - от $65 тыс. до $86,5 тыс. в зависимости от комплектации. Это уже вторая Toyota Land Cruiser, которой владеет Татьяна Корявченкова. Первую она приобрела в 2013 году.
В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - 40 тыс. долларов и 100 тыс. гривен. Еще 100 тыс. долларов наличными хранит ее муж. В то же время семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на сумму более 180 тыс. долларов, из которого выплачена примерно четверть.
Напомним, ранее СМИ проанализировали состояние родственников депутатов "Слуги народа" из наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады и обнаружили, что жизнь некоторых их родственников существенно улучшилась.
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Де ви знайшли ЛК за 250 тисяч доларів? Так звідки 7 млн.?
статья для баранов-порохоботов. Теперь напишите какие авто, драгоценности и недвиживость купили депутаты из ЕС и их родственники
максимум 2 449 429 UAH Где они за 7 млн нашли и нафига его жене самая дорогая ? Кароче лапша.
Ой, зрадонька, люди добри ))))
И никто не докапывается ?
І жодних we apologize. Тупо переправили і фсьо.
"Какая разніца"? І довіряйте нашій інформації надалі...) Забавно.
И только мудрому нариду пришло в голову выбирать депутатами примитивных приматов с заплывшими жиром мозгами, верх желаний которых - присосаться к вожделенному Корыту.
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Швайнштайгер* - один з найтитулованіших футболістів ФРН, спершу вибір був нібито випадковим, але потім виявилося, що цілком по Фрейду - нім. Schweinsteiger:
Schwein - свиня
steiger - збільшувати.