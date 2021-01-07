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Новости Коронавирус и карантин
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Конспирологи публикуют под видом псевдосхемы 5G-чипа в вакцинах против COVID-19 схему гитарной педали. ФОТО

Конспирологи публикуют под видом псевдосхемы 5G-чипа в вакцинах против COVID-19 схему гитарной педали. ФОТО

Сторонники теории заговоров публикуют в соцсетях якобы схему 5G-чипа, который вводят в организм с вакциной против COVID-19. На самом деле это схема гитарной педали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Первым на подмену обратил внимание программист из Италии Марио Фуско, который говорит, что в Италии изображение стало вирусным.

"На самом деле это электрическая схема гитарной педали. Я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей", — написал Фуско.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Тернополе не будут вводить локдаун с 8 января, - мэр Надал. ВИДЕО

Издание The Independent пишет, что этот фейк широко распространялся не только в Италии, но и в Румынии. На самом деле на картинке схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2, указывают Independent и Mashable.

На изображение нанесли надписи "Схема 5G-чипа" и "Конфиденциально", но не убрали подписи "бас", "высокие частоты" и "переключения ногой".

"Даже если вы далеки от музыки, эти слова должны вас натолкнуть на мысль, что это не секретный 5G-чип против коронавируса", — отмечают в Mashable.

Также на Цензор.НЕТ: За сутки от COVID-19 в Украине умерли 148 человек, выявлены 8 997 новых случаев, выздоровели - 11 316

Конспирологи публикуют под видом псевдосхемы 5G-чипа в вакцинах против COVID-19 схему гитарной педали 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+56
Конспирологи публикуют под видом псевдо-схемы 5G-чипа в вакцинах против COVID-19 схему гитарной педали - Цензор.НЕТ 5693
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07.01.2021 13:38 Ответить
+50
Конспірологи публікують під виглядом псевдо-схеми 5G-чіпа у вакцинах проти COVID-19 схему гітарної педалі - Цензор.НЕТ 7778
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07.01.2021 13:42 Ответить
+41
Учитывая то, что так называемые конспирологи-кацапня, педаль должна быть балалаечная
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07.01.2021 13:36 Ответить
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З коментів:

https://www.youtube.com/channel/UC9JF4jnZv6Y48spD9T_ALUQ Эльмир Исмаилзаде https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg 8 місяців тому

Интересно, а от коронавируса как нужно лечить, баклажаном? 🤔🤔

https://www.youtube.com/channel/UC1KUY1ZSLsPhAto25gpWkvw Серьога Харківський https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg.98E7OM3kRzn999pEYzYR-G 7 місяців тому

Кабаком

https://www.youtube.com/channel/UClBV8jNXchB757DmnO7hseQ Солодовников Олег https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg.98E7OM3kRzn9FHEQ9jSBba 2 місяці тому

Арбузом *****

https://www.youtube.com/channel/UCrj1FcnC3PsvjenNmkUOLlA Самотній Гном https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg.98E7OM3kRzn9GtwnwU68mP 1 місяць тому

Корону лечит только кактус.
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07.01.2021 17:39 Ответить
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07.01.2021 17:44 Ответить
Телепни
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07.01.2021 14:07 Ответить
До речі, слово "телепень" звучить доволі символічно в ********* контексті. Пень, натушкований лайном з телевізора.
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07.01.2021 14:15 Ответить
Вычитал в интернете, что по обследованию 90% людей глупы, а 10% разумных...По тому же исследованию эти 90% причисляют себя к разумным 10%.... . И самое интересное, что эти 90% громче всех доказывают свою правоту, ум, осведомленность....
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07.01.2021 14:17 Ответить
А из тех 10%, что проводили исследования, потом отобрали 90 % тупых? Ну и т. д. 🤔
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07.01.2021 15:41 Ответить
Найсмішніше те, що сама ця педаль - той іще мем.
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07.01.2021 14:24 Ответить
Це все фігня.Але смерті від вакцини вже є.А ще тільки початок вакцинування.А яка якість китайської вакцини? Крім того,нам намагаються засунути москальську отруту.А що до чіпів,то таких мікроскопічних,які би вводились через шприц немає і ще дуже довго не буде.Натомість є такі,які під шкіру зашиваються і з них може зчитуватися різна інформація.
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07.01.2021 14:25 Ответить
Нашо чіпувати, шось зашивати, пришивати, коли є телефони, і без них вже нікуди?
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07.01.2021 14:58 Ответить
https://censor.net/ua/user/126283 Телефон можеш загубити.він може заглючити і тд.
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07.01.2021 15:05 Ответить
Все одно надовго людина без телефону не залишиться.
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07.01.2021 15:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Колись і телефони відпадуть.У вас буде все у мізках.Технології ж не стоять на місці.
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07.01.2021 15:14 Ответить
як у тому анекдоті - у теперішній час краще вийти з дому без трусєлєй чим без телефона))
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07.01.2021 15:51 Ответить
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
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08.01.2021 09:05 Ответить
Габриэла Хименес https://www.youtube.com/watch?v=a98Cu4m824E&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90 Соло для бубна
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07.01.2021 14:31 Ответить
Це взагалі якась клюква і не заслуговує навіть на новину.
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07.01.2021 14:32 Ответить
Але ж зверни увагу, хтось таки за неї тут проплатив..
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07.01.2021 14:53 Ответить
https://censor.net/ua/user/85722 Так і не тільки тут.По всіх інформаційних сайтах вона прокотилася.
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07.01.2021 15:07 Ответить
Згоден. Тільки вона не прокотилась. Її прокотили..
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07.01.2021 15:10 Ответить
1 педаль - і управляєш світом !)
https://youtu.be/XjiOtouyBOg
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07.01.2021 14:33 Ответить
Конспірологи публікують під виглядом псевдо-схеми 5G-чіпа у вакцинах проти COVID-19 схему гітарної педалі - Цензор.НЕТ 8891
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07.01.2021 14:58 Ответить
Вас в Рашке чипируют в задницу санитары-чеченцы?
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07.01.2021 15:26 Ответить
О, вот и первый отчипированый! Как очко? Чип педальный влез? Это я по просьбе мирового правительства интересуюсь.
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07.01.2021 15:44 Ответить
Прибор который может бороться с ковидом это DETA AP-20 и его последние модификации,правда дорогой три года назад заплатил 500 евро,нужен был для лечения дочери.Хорошо что врач ее был на днях в моем городе и поставил программу от короны на целых 9 часов,поэтому обошлись без антибиотиков. Проблема с этим альтернативным направлением в медицине что настоящих специалистов у нас единицы.
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07.01.2021 15:19 Ответить
а есть же идиоты что верят в эту куйню))) получается шо наши депутаты УЖЕ могут играть на электрогитаре без передатчика а наш ********** может шпарить на электрогуслях
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07.01.2021 15:49 Ответить
Публікація цієї фейкової схеми якраз і є роботою просувачів(лоббістів) вакцинування. Все саме так і робиться-публікується якась безглузда штука аби висміяти недолугість борців проти вакцинування. Цією схемою колись керувались енкаведисти, перевдягаючись у форму УПА та вбиваючи українців. Це просто мняка форма «перевдягання».
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07.01.2021 16:02 Ответить
Идея о том, что в человека можно внедрить микрочип для управления его сознанием появилась сразу же после появления на рынке лет 20 назад чипов для радиочастотной идентификации товаров или животных.
Устройство широко используется и состоит из микросхемы и небольшой (сантиметры) антенны, принимающей энергию от сигнала для питания микросхемы (чипа). Антенну невозможно сделать слишком маленькой, потому, что от её размеров зависит количество принимаемой энергии для питания чипа. Для того, чтобы чип получил энергию для питания, к нему близко подносят считыватель, излучающий довольно большой уровень энергии радиоволн, на расстояние, чтобы её хватило для питания чипа. От вышки связи энергия, попадающая на чип, в сотни тысяч раз меньше из-за расстояния до вышки, чем надо для питания любого чипа. А если к тому же сделать антенну чипа микроскопической, чтобы она прошла через иглу шприца, то энергия, поступающая от антенны для питания чипа уменьшится ещё в тысячу раз. Весьма сомнительно, что микрочип, получающий микроскопическую энергию, способен вообще работать, не говоря о том, что он может как-то влиять на биохимические процессы в огромном мозге человека той ничтожной энергией от микроскопической антенны.
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07.01.2021 16:25 Ответить
Але ж людина і є антеною(70%води).Енергію щоб живити мікрочип така "антена" виробить без проблем.В кожного є мобільні телефони,що мають досить потужне випромінювання щоб живити мікрочип.В свою чергу мікрочип може впливати на людину випромінюючи якісь інші радіохвилі.
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07.01.2021 17:29 Ответить
скажите физику в школах уже не преподают?
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07.01.2021 17:38 Ответить
"мікрочип може впливати на людину випромінюючи якісь інші радіохвилі"

Ми живемо у морі радіохвиль, в тому числі потужних космічніх, але прямого впливу на організм людини вони не мають. Найбільший вплив йде від мобілок, бо вони знаходяться близько від голови, але цей вплив в основному тепловий, а не інформаційний.
Щоб прийомна антена була ефективною, її розмір повинен бути близький до довжини хвилі випромінювання, яка вона сприймає. Бо антена, навіть у вигляді простого стрижня - це резонатор, він не сприймає хвилі довші або коротші за його розмір. Для 5G - це міліметри. Але міліметрова антена не може влізти у голку шприця, а якщо її впровадити у тіло якимось іншим шляхом, то як її під'єднати до чіпа, що вже знаходиться у тілі? До того ж тіло людини екранує (або поглинає шкіра) такі хвилі, отже на антену майже нічого не може дійти.
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07.01.2021 18:27 Ответить
Оскільки ми обговорюємо таку"науку" як конспірологія,то цілком можливим є припустити що:мікрочип може живитись від випромінювання мобілок(один діод і маємо джерело постійного струму),антена в кілька міліметрів(міліметровий діапазон від 1 до 10мм)необов'зково має бути прямою(спіраль або зигзаг),разом з 5G можуть передавати хвилі терагерцового діапазону з довжиною хвилі 1-0,1мм для живлення мікрочипа(антена ще менша).Колись читав про дослідження японських вчених про шкідливий вплив мобілок на людину ,можливо фейк а може й ні,сумніваюсь що це тільки тепловий вплив.Щодо мікрочипів:мабуть це і не інформаційний вплив,скоріш за все зомбування( свого роду 25 кадр)
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07.01.2021 23:50 Ответить
Якщо допустити фантастику, що мікрочіп можна якось ввести в тіло при вакцинації, то як той чіп може впливати на мозок - не зрозуміло. Якщо він щось випромінює, то енергія цього випромінення не може більшою, ніж він одержує ззовні, тобто дуже малою. У цьому разі він взагалі не потрібен, бо є вхідне опромінення, якщо вважати, що його досить. Вище написав, що не досить. А якщо чіп може створювати в тілі якісь струми, то їх треба якось спрямувати у якісь конкретні точки мозку, але як це зробити - це ще одна фантастика, бо чіп сам до них добратися не може, нема у нього моторчика.
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08.01.2021 01:42 Ответить
Сумніваюсь що звичайні люди володіють інформацією про розробки секретних військових лабораторій.Можливо версія конспірологів фейк а може й ні.Може це й нереально,але чип маже впливати на мозок не мікротоками а випромінюючи сигнали в певній частині мозку.Відслідковувати місцезнаходження чипа може мобільний телефон,який ввімкне чип коли той перебуватиме в конкретній частині мозку.А якщо це не фантастика?ЖАХ)))
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08.01.2021 09:46 Ответить
Якщо ми говоримо про версію конспірологів, які приводять схему нібито чіпа, то я Вам точно кажу, що це схема якогось звукового підсилювача, до того ж зроблена вона на окремих елементах (є підсилювачі, які зроблені на одній мікросхемі, тобто на одному чіпі. Ця схема ще й просто застаріла). Отже, це 100% фейк або жарт.
Чіпи (мікропроцессори - МП), які займається обробкою інформації, мають зовсім інші схеми. До того ж, насправді нікого з тих, що використувуть МП, не цікавить його внутрішня схема (вона містить сотні тисяч тригерів, і в них нема потреби розбиратися), а цікавлять лише його зовнішні сигнали. Можете в інтернеті подивитися на схему якого-небудь МП, наприклад, STM32. Вона зовсім не схожа на приведену тут.
"Відслідковувати місцезнаходження чипа може мобільний телефон".
Ви знову пишете якусь фантастику. По Вашому що, чіп пересувається в тілі??? І буває, де завгодно? Навіть якщо допустити, що пересувається, то як довго треба чекати, щоб він потрапив у потрібне місце? Кинути у море пляшку і чекати, поки вона припливе у Київ? Що з того, що телефон знає місцезнаходження чіпа (хоча це ще один фейк, що можна з великою точністю до міліметрів визначати локацію)? Телефон не може керувати рухом чіпа в тілі! Я вже писав, що в нього немає моторчика, не примушуйте мене писати про це втретє, бо це вже буде не той рівень розмови.
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08.01.2021 15:36 Ответить
Я нічого не писав про опубліковану схему.Сумніваюсь що реальні конспірологи теке б поширили в неті,особливо з регуляторами тембру та звуку.Схожі "примочки" для гітари я в 90-х робив для брата.На опублікованій тут схемі вони зроблені не"на одній" мікросхемі,а на п'яти мікросхемах (деякі мають в собі один підсилювач а деякі два).Чип - це мікросхема що виконує якісь функції(підсилення,генерації,стабілізації та інше).Мікропроцесор також чіп що складається з тригерів що мають два стани:включено і виключено(для зрозумілої комп'ютеру мови 1 і 0).А щодо того що я пишу фантастику то я цього не заперечую ,просто висуваю свої гіпотези.Ось ще одна: функцію транспортування чипу може виконувати кров що циркулює в організмі людини .Можете не відповідати.
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08.01.2021 17:39 Ответить
Так, кров транспортує кисень. Але транспортувати чіп з кров'ю кудись, невідомо куди - це нікому не потрібно. Я вже писав, що це теж саме, що кинути у море пляшку з запискою і чекати, поки вона припливе у Київ. Ви чомусь ігноруєте таку думку і продовжуєте вигадувати щось про транспортування і примушуєте мене повторюватись. Можете не відповідати, бо знову про транспортування методом вкидання пляшки буде занадто для мене.
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08.01.2021 18:11 Ответить
А ви не чули про ідею створення нанороботів для трнспортування по крові ліків до хворих органів людини ,щоб не шкодити іншим органам?
Нанороботи: яке майбутнє нас чекає? - Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки
http://****.info/?p=1984
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08.01.2021 20:15 Ответить
Про ідею створити чув, про створення - ні, але ж ця інформація поки що не для всіх. Я просто апелюю до здорового глузду. Наприклад: створити наноробота можна, і він зможе проникати туди, куди не можуть інші пристрої, але ж відповідно його можливості щось на собі нести будуть невеликі, якщо не сказати мізерні.
Він потребує живлення від іншого пристрою, що знаходиться поряд і накачує його достатньою енергією. Випромінювання мобілки для цього недостатньо, якщо робот має виконувати якусь роботу. Випромінювання від вишки і поготів недостатньо, бо потужність, як Ви знаєте, зворотно пропорційна квадрату відстані. Тобто реалізація ідеї керувати чіпом на відстані впирається у нестачу енергії, якщо чіп чи робота живити від енергії сигналу.
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08.01.2021 21:53 Ответить
На самом деле это сделали ануннаки с планеты Нибиру. Но это пока секрет
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07.01.2021 16:30 Ответить
Нє. То були сіріанці. Але це не точно.
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07.01.2021 16:46 Ответить
Ох вже ці педалі...
https://www.youtube.com/watch?v=x48Vq2yPWSY&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8 степлер
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07.01.2021 16:31 Ответить
Ай гарнюньо!
Будь-який школяр, який хоч трохи цікавиться фізикою, здогадався б, що то за чудо-схема. Виходить, школярі мудріші за конспірологів .
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07.01.2021 16:45 Ответить
Чипировать вас всех будут один хюй - всех в очко отчипируют, кого просто так, а кого насильно несколько раз для верности, кто особо супротивляется.
Мировое правительство решение приняло - подвергнуть скотонаселение планеты поголовному чипированию в задницу, чтобы скот его хозейвам было удобнее в стойло раком ставить.
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07.01.2021 16:46 Ответить
А я бы радовалась,если бы все72% зебилов + лохторат опзжоповцев вакцинировались только Спутником российским ( за свой или Невинского-Бойко-Медведчука счет).Там уж точно Бил Гейтс чип не поставил! Рашкина вакцина проредит ряды люителей совка и путиноидов..
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07.01.2021 16:49 Ответить
А тим часом країна справжніх нелохів (ізраіль) массово вакцинується і не дивиться на всю цю маячню, всі розвинені країні проводять вакцінацію і тільки дебіли з iq мавпи продовжують кидаться лайном, на жаль у нас в країні їх також дочорта.
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07.01.2021 16:52 Ответить
Для коцапов сойдет. Только для них нужна схема от педали для лады калины.
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07.01.2021 17:25 Ответить
пєдаль від коня пєдального.
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07.01.2021 17:49 Ответить
Ідіоти, які після переглядання телевізора можуть проголосувати за імбецила та його шайку, вважають що для того аби контролювати їхній розум(наче він там є) цілі наукові групи заморочувалися і створили вакцину та вишки 5-Г аби їх контролювати. На повному сейозі?
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07.01.2021 17:49 Ответить
Єдина країна, яка офіційно визнає 30; рівень дибілізації населення це США. Отже дебілів майже третина.
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07.01.2021 18:56 Ответить
Не смішно. Зелені Соплі в це реально вірять.
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07.01.2021 23:44 Ответить
Вжывить бы им таки в головы педаль....
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08.01.2021 15:39 Ответить
Теперь будут говорити, що в голову будуть вставляти гітарну педаль?Мені і так грає в голові від маршруток щодня 2 рази по півгодини
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02.03.2021 08:03 Ответить
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