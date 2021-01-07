Конспирологи публикуют под видом псевдосхемы 5G-чипа в вакцинах против COVID-19 схему гитарной педали. ФОТО

Сторонники теории заговоров публикуют в соцсетях якобы схему 5G-чипа, который вводят в организм с вакциной против COVID-19. На самом деле это схема гитарной педали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Первым на подмену обратил внимание программист из Италии Марио Фуско, который говорит, что в Италии изображение стало вирусным.

"На самом деле это электрическая схема гитарной педали. Я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей", — написал Фуско.

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Издание The Independent пишет, что этот фейк широко распространялся не только в Италии, но и в Румынии. На самом деле на картинке схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2, указывают Independent и Mashable.

На изображение нанесли надписи "Схема 5G-чипа" и "Конфиденциально", но не убрали подписи "бас", "высокие частоты" и "переключения ногой".

"Даже если вы далеки от музыки, эти слова должны вас натолкнуть на мысль, что это не секретный 5G-чип против коронавируса", — отмечают в Mashable.

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