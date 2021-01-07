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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин в Тернополе могут ужесточить в случае роста количества больных COVID-19, - мэр Надал

Карантин в Тернополе могут ужесточить в случае роста количества больных COVID-19, - мэр Надал

Мэр Тернополя Сергей Надал, который ранее заявил, что город не будет ужесточать карантин, отметил, что карантин все таки могут ужесточить в случае роста больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Надал сообщил на странице в сети Facebook.

"Все решения, в том числе и решение по изменению карантинных ограничений, в Тернополе принимаются комиссией по чрезвычайным ситуациям исключительно в интересах жителей нашей громады и исходя из фактических данных медицинских показателей, а именно - показателей заболеваемости COVID-19. В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом "коронавирусная инфекция". Практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений", - говорится в сообщении.

По словам мэра, после новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей.

"Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения. И тотовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя. ... Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина; кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", - добавил Надал.

"Если показатели заболеваемости уменьшаются - карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются - карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета министров", - отметил мэр Тернополя.

Напомним, ранее Надал заявил, что в Тернополе не будут вводить жесткий карантин с 8 января.

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Автор: 

карантин (16729) Тернополь (771) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Твіти Манделі вам в поміч. Вона всьо порішає.
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07.01.2021 13:44 Ответить
Всем мерам тоже надо прислушиваться, а не бездумно выполнять запрет продажи трусов. Спихнуть все на комиссию и делов то. Если конечно не на крючке у силовиков.
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07.01.2021 14:07 Ответить
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Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1347076368023085056 5 ч

Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажеые тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?! Это не глупость и не случайность! Это ли не геноцид?
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07.01.2021 14:08 Ответить
Надал не прав. Локдаун приурочили к наложению на ковид эпидемии банального гриппа.Его отсрочили до Рождества.Сочетание ковида и банального гриппа -убойная сила и для детей -тоже.Аваков или Сбу повяжут без проблем.За сепаратизм.
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07.01.2021 14:20 Ответить
Є Ст. 64 Конституції, де вказано, що обмеження прав людини (якраз тих прав, що обмежують прилокдауні) можливе ЛИШЕ в режимах надзвичайного чи воєнного стану.
Хай введуть надзвичайний стан - і тоді локдаун буде законним... Інакше він незаконний і мер не повинен виконувати незаконні вказівки уряду!
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07.01.2021 14:51 Ответить
Он не мэр!!! ОН ПРЕЗИДЕНТ ТЕРНОПОЛЯ!!!!!
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07.01.2021 14:57 Ответить
Ну все логічно мер каже - в європейських країнах локдауни вводили при різкому сплеску кількості хворих (як от в Британії на днях), а у нас хворих щодня виявляють менше, ніж на початку грудня (принаймні, це так кажуть офіційно, на папері кількість хворих менша).
Ну або в деяких країнах ЄС лохдаун ввели на новорічні свята, щоб натовпів не було. От і у нас могли б ввести з 25 грудня по 10 січня - все рівно весь бізнес на канікулах зараз, люди святкують по домах і крім продуктових магазинів їм особливо нічого не треба.



А ще у більшості країн локдаун ввели разом з режимом надзвичайного стану, бо йде обмеження прав людей і так вимагає законодавство. У нас Ст. 64 Конституції також гласить, що суттєве обмеження прав низки людини можливе ЛИШЕ в режимах надзвичайного чи воєнного стану.

Так де надзвичайний стан від зелених? Без нього законність лохдауну ну дуже сумнівна!
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07.01.2021 14:58 Ответить
 
 