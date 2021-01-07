Карантин в Тернополе могут ужесточить в случае роста количества больных COVID-19, - мэр Надал
Мэр Тернополя Сергей Надал, который ранее заявил, что город не будет ужесточать карантин, отметил, что карантин все таки могут ужесточить в случае роста больных коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Надал сообщил на странице в сети Facebook.
"Все решения, в том числе и решение по изменению карантинных ограничений, в Тернополе принимаются комиссией по чрезвычайным ситуациям исключительно в интересах жителей нашей громады и исходя из фактических данных медицинских показателей, а именно - показателей заболеваемости COVID-19. В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом "коронавирусная инфекция". Практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений", - говорится в сообщении.
По словам мэра, после новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей.
"Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения. И тотовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя. ... Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина; кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", - добавил Надал.
"Если показатели заболеваемости уменьшаются - карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются - карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета министров", - отметил мэр Тернополя.
Напомним, ранее Надал заявил, что в Тернополе не будут вводить жесткий карантин с 8 января.
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Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажеые тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?! Это не глупость и не случайность! Это ли не геноцид?
Хай введуть надзвичайний стан - і тоді локдаун буде законним... Інакше він незаконний і мер не повинен виконувати незаконні вказівки уряду!
Ну або в деяких країнах ЄС лохдаун ввели на новорічні свята, щоб натовпів не було. От і у нас могли б ввести з 25 грудня по 10 січня - все рівно весь бізнес на канікулах зараз, люди святкують по домах і крім продуктових магазинів їм особливо нічого не треба.
А ще у більшості країн локдаун ввели разом з режимом надзвичайного стану, бо йде обмеження прав людей і так вимагає законодавство. У нас Ст. 64 Конституції також гласить, що суттєве обмеження прав низки людини можливе ЛИШЕ в режимах надзвичайного чи воєнного стану.
Так де надзвичайний стан від зелених? Без нього законність лохдауну ну дуже сумнівна!