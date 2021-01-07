Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь. - Ред.) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле", - подчеркнул захвативший власть "президент".
По словам Лукашенко, белорусы могут "потерять это безвозвратно".
" Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это", - добавил он.
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Так вот они и задумались...