РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10307 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
11 884 217

Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Лукашенко призвал белорусов

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь. - Ред.) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле", - подчеркнул захвативший власть "президент".

По словам Лукашенко, белорусы могут "потерять это безвозвратно".

" Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о Путине: "Нас загнали уже намертво в одну команду"

Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой" - Цензор.НЕТ 4589
показать весь комментарий
07.01.2021 14:08 Ответить
+17
Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой" - Цензор.НЕТ 1463
показать весь комментарий
07.01.2021 14:09 Ответить
+12
ну лапти и плётку таракан сябрам точно обеспечит ..
показать весь комментарий
07.01.2021 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Концентратор взаимоисключающих идей. Он существует, и у него есть имя.
показать весь комментарий
07.01.2021 15:58 Ответить
Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом" - Цензор.НЕТ 6281
показать весь комментарий
07.01.2021 16:07 Ответить
Взять в руки головы кровавого колхозника и ху...йла повешать их на крюк на лобном месте и можно красиво праздновать...
показать весь комментарий
07.01.2021 16:22 Ответить
Чтобы дети не ходили под плёткой, нужно забрать эту плётку кое-у-кого и засунуть её ему кое-куда.
показать весь комментарий
07.01.2021 16:24 Ответить
Лол... Сказало чучело которое полстраны полицейской дубинкой перебило
показать весь комментарий
07.01.2021 16:24 Ответить
ЖЭКи убрали сделали ОСМД- шо там колхоз был ,что в ОСМД колхоз с разницей в том , что колхозники будут выбирать себе Председателя колхоза Беларусь без открытого участия Мацквы....где то так В Украине давно так.
показать весь комментарий
07.01.2021 16:28 Ответить
"Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Так вот они и задумались...
показать весь комментарий
07.01.2021 16:46 Ответить
Менталитет разный, совдеповца - колхозника нельзя сравнивать с американцем
показать весь комментарий
07.01.2021 16:54 Ответить
Они как раз и взялись за голову.
показать весь комментарий
07.01.2021 17:55 Ответить
Мы вот тоже захотели и избрали... Байдена... А захотим снова Трампа изберем. У нас вся власть у народа.
показать весь комментарий
07.01.2021 18:42 Ответить
Ну так а якби сябри були нормальні люди,то вони вже давним давно задумались би.А так- нехай тоді живуть під ярмом луки і кацапів. Мені їх навіть не жаль. Просто процитую великого Тараса: - У кожного своя доля,і свій шлях широкий.Той мурує,той руйнує ,той неситим оком за край світу зазирає,- чи нема країни,щоб загарбать,і з собою взять у домовину...
показать весь комментарий
07.01.2021 19:08 Ответить
лука классно плыл, но перед самым берегом немного того... не доплыл...
показать весь комментарий
08.01.2021 07:28 Ответить
На свою рідну нагайку, якою зараз періщать білорусів, зважати, звісно ж, не варто.
показать весь комментарий
08.01.2021 09:42 Ответить
Так а нафиг ты нормальную оппозицию в болотах утопил? Давно бы уже жили в Европе, а ты к лаптям подлизывался.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:42 Ответить
Страница 3 из 3
 
 