"Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь. - Ред.) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле", - подчеркнул захвативший власть "президент".

По словам Лукашенко, белорусы могут "потерять это безвозвратно".

" Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о Путине: "Нас загнали уже намертво в одну команду"