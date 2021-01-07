Выплата 8 тыс. грн на время действия жесткого карантина завершится в ближайшее время, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский доволен тем, как быстро и эффективно правительству удалось осуществить выплату частичной компенсации потерь, вызванных карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения. Во-вторых, важно, что наработаны цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожена бюрократическая волокита, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина", - отметил президент Зеленский.
В настоящее время около полумиллиона человек получили от государства одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Всего перечислены 3,64 млрд грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наработанные инструменты доказали свою эффективность.
"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработице удалось сохранить более 500 тыс. рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тыс. работников", - сказал глава правительства.
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Нарешті українці стали настільки багатими, що ніяке підвищення тарифів не в змозі розбудити Тимошенко від сплячки та почати волати про зубожіння
Ну или хотя бы топором порубить распределительный щит и газовые счетчики на доме. Эффект будет такой же.
Но ты не заморачивайся.
Кстати, а как попадают деньги в ПФ?
Ладно, тоже не заморачивайся.
А теперь додумались кормить с этих денег еще и укрывающихся от оплаты налогов.
Ясно, что сажать за такое надо.
ПФ України 2020 р. -448.61млрд.грн, дотація з держбюджета-172,57 млрд.грн.!!! Данні з ПФ !!)))
Ото, заруби и засунь язык в одно место.
Але рядом перукарня, працює, клієнтів приймає по запису, на обслуговування клієнта іде часу більше, якщо стрижка і фарбування то 1,5 год і більше, під час такої процедури клієнт без маски. Поблизу також працює супермаркет, покупців море, всі в масках але дистанцію 1,5 м ніхто не дотримується. Логіка?