Выплата 8 тыс. грн на время действия жесткого карантина завершится в ближайшее время, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский доволен тем, как быстро и эффективно правительству удалось осуществить выплату частичной компенсации потерь, вызванных карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения. Во-вторых, важно, что наработаны цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожена бюрократическая волокита, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина", - отметил президент Зеленский.

В настоящее время около полумиллиона человек получили от государства одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Всего перечислены 3,64 млрд грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наработанные инструменты доказали свою эффективность.

"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработице удалось сохранить более 500 тыс. рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тыс. работников", - сказал глава правительства.

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