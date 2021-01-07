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Корбан о смерти сына: Ушедший уже на самом деле в настоящем мире

Корбан о смерти сына: Ушедший уже на самом деле в настоящем мире

Политик и бизнесмен Геннадий Корбан поблагодарил тех, кто пытается разделить с ним бремя утраты 16-летнего сына.

Об этом Корбан написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Публикуем его текст полностью.

"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.

Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем.

Остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода.

Спасибо всем за слова поддержки

За попытку разделить бремя утраты.

За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается.

Ради тех, кто остался

Ради детей

Ради будущего".

Напомним, 16-летний сын Корбана Лев погиб вместе с одноклассницей, катаясь на Днепропетровщине на автомобиле-багги.

Автор: 

дети (6573) Корбан Геннадий (548) смерть (9250)


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Топ комментарии
+56
Чому ніхто не згадує про дівчинку, котру вбив син Корбана?
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07.01.2021 14:41 Ответить
+44
Когда такие возвышенные и человечные слова, говорит человек, который занимался "черным" рейдерством с убийствами, с подставами, с проплаченными ментам и прокурорским и судьям, наездами на конкурентов и просто бизнесменов, чей бизнес приглянулся лично Корбану, или Каломойскому, или просто боХатому Заказчику, я понимаю, что "бумеранг" вернулся и в семью Корбана и Корбан испытывает страдание и горе..
Когда Гена Корбан, в качестве директора фирмы-регистратора(которая вела реестр "Укрнафты"), в течении многих лет срывала проведение акционерного собрания, и контролируемая Каломойским и международным синдикатом с правильной национальностью лиц, не платила дивиденды в ГосБюджет, а затем через подкуп чиновников в "Нафтогаз" и МинЭнерго и в КабМине, КабМин принимал решение о финансировании "Укрнафты" за счет средств налогоплательщиков, я понимаю, что "бумеранг" вернулся в семью и в жизнь Корбана, потому что Гена Корбан годами и десятилетиями обворовывал государство Украина и весь украинский народ.. И сегодняшние непомерные долги Украины, это часть так называемой "успешной" работы группы "Приват" и лично Корбана..
Геннадий!.. все что с вами происходит, вы это заработали своими собственными руками в течении многих лет своей успешной рейдерской деятельности..
Не знаю, поймете ли написанное мною, или просто обозлитесь, это не важно.. все уже сделано!.. всё уже произошло!
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07.01.2021 14:53 Ответить
+38
Интересно, слово "карма" крутится у него в голове?
Знаю не по наслышке сколько судеб он поломал своим жестким рейдерством.
Про физические расправы не буду говорить, хотя и им есть свидетели.
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07.01.2021 14:52 Ответить
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Угу... треба ж таком лиху статися - неждано не гадано попав "на бабки"...
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07.01.2021 15:57 Ответить
А за девушку тоже споменаю.у меня последный СЫН.Я проста хочу раздерит потери ОТЦОВ И МАТЕРЙ и пропаганду русскую порохоботскую
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07.01.2021 15:28 Ответить
Ого какой экземпляр! Азербайджанский набутылочник!
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07.01.2021 15:57 Ответить
Съешь сала, тебя попустит.
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08.01.2021 09:43 Ответить
В 16 лет летать на багги вот и результат.
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07.01.2021 15:28 Ответить
права купил
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07.01.2021 15:31 Ответить
Это все !!!
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07.01.2021 15:29 Ответить
Далi буде .....
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07.01.2021 15:48 Ответить
соболезнование семье погибшей девочки Юлии Васик . а этому уроду Корбану Я не буду соболезновать
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07.01.2021 15:29 Ответить
Интересно, а сам Корбан понимает свою ответственность за две смерти, как человек профинансировавший эту трагедию? Давший оружие убийства в руки человека, сына, который не понимал, что у него в руках...
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07.01.2021 15:30 Ответить
сэкономил на китайском багги
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07.01.2021 15:32 Ответить
Прочесть ветку не пробовали? Несколько постов есть уже, где пишут, что этот багги не Еорбана, а семьи погибшей девочки.
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07.01.2021 15:39 Ответить
а про девочку не кто и не вспомнит
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07.01.2021 15:50 Ответить
Не Корбан дал, а родители девочки, которые есть владельцами багги. Теперь тебе по-прежнему "интересно", принимают ли они ответственность за две смерти- своей дочери и чужого ребёнка?
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07.01.2021 17:08 Ответить
Очень интересно! Только не "тебе", а "Вам" ибо я вас не знаю как и вы меня. А про собственника багги действительно проглядел. Спрос с того кто купил этот аппарат и дал детям им пользоваться. Так что вопрос о двух смертях остается...
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07.01.2021 19:29 Ответить
рейдер-поплакал...
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07.01.2021 15:33 Ответить
Смерть дітей-це жах і горе! Але - батьки часом платять непомірну ціну за свої гріхи саме найціннішим- життям дітей!
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08.01.2021 14:41 Ответить
По тебе гнида тюрьма плачет!
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07.01.2021 15:36 Ответить
век воли не видать
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07.01.2021 15:49 Ответить
обещал офицерам ВСУ по 30 тісяч, когда опасность миновала, начал снова отжимать биснесы в Днепре...сына конечно это не касаеется....
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07.01.2021 15:36 Ответить
Отжимать у ворья ещё дедушка Ленин завещал.
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07.01.2021 21:50 Ответить
А потім ГУЛАГ
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07.01.2021 22:51 Ответить
16 літнім давати доступ до авто/мото техніки це шукати пригоду на свою жопу.
Але тим не менш RIP для обох дітей.
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07.01.2021 15:43 Ответить
rest in peace - спи спокойно дорогой товарищ
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07.01.2021 15:47 Ответить
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах.
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07.01.2021 15:45 Ответить
Местные говорили что в том месте возле речки было модно среди определенной молодежи гоняться на квадроциклах и багги. Такой у них видать был экстрим. Так что...
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07.01.2021 16:00 Ответить
Местные говорили, что "было модно" гонять по горбам, а не по мосту. Это раз. Во-вторых, этот багги принадлежал семье погибшей девочки, к которой сын Корбана приехал с компанией. На сколько она была "золотой"- не известно.
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07.01.2021 16:09 Ответить
До "горбов" можно доехать только по мосту. Так шо мимо
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07.01.2021 17:22 Ответить
Мост был между сёлами, а горбы- везде. Так что "мимо" у тебя.
Учи матчасть, прежде чем опорожнять кишечник.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
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07.01.2021 17:39 Ответить
Да, ты тут один д'Артаньян!
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07.01.2021 15:59 Ответить
Авжеж
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07.01.2021 16:08 Ответить
Он очень хорошо сказал.Может он скорее всего сам далеко не ангел, но сказано было им от души .Соболезную .Потеря близкого родного человека это страшное испытание на всю жизнь , кем бы он ни был
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07.01.2021 16:03 Ответить
Корбан сам воспитывал детей. Как могли помогали его престарелые родители. Могу представить его боль утраты.
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07.01.2021 16:20 Ответить
Представь боль утраты родителей, чьих детей он погнал в Иловайск отжимать у Ахметова ЗуГРЭС
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07.01.2021 17:11 Ответить
Петя отправил своих в Лондон и в Раду, а не на фронт.Представь боль утраты тех родителей которые потеряли своих детей на войне пока дети барыги жили в Лондоне и дружили с сыновьями рассейских рабовладельцев , другие сношались с дочками рассейских фсбшников -рабовладельцев в то время как должны были или воевать сами или волонтерствовать как дочки русского царя( а не сруssкого сцаря х.йла ) Николая 2 ухаживая в госпиталях за ранеными и утешая потерявших своих близких вдов и матерей
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07.01.2021 17:49 Ответить
Респект за очень сильное замечание ув. Зушауа: дочери царя Николая 2-го в течение 3-х лет войны собственными руками стирали кровавые бинты раненых солдат, а весь Зимний дворец(кроме одного служебно-административного этажа) царь отдал под военный госпиталь.

Трагедия, случившаяся с двумя 16-летними детьми, жестоко и убедительно напоминает о ничтожности и никчемности бешеных усилий по собиранию богатств неправедных.
Не имели бы дети в своем пользовании всех этих навороченных дорогих "багги" , остались бы живыми...
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08.01.2021 02:34 Ответить
Той хто дав Баги 16 річному підлітку має сісти за грати, тоб то власник.
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07.01.2021 16:25 Ответить
Хорошо написал сабака. Но всех людей нужно уважать
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07.01.2021 16:29 Ответить
Чтобы проехать "на горбы", нужно проехать через мостик. Факт в том что это для них было модно ("в кайф"), именно потому что рискованно. Взрослые должны контролировать такие развлечения, а чья конкретно была машина это уже детали.
А ещё есть любители ночных автогонок по городским улицам. От судьбы не уйдешь...
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07.01.2021 16:30 Ответить
Жаль детей. Багги, водные и прочие мотоциклы, автомобили, прочий экстрим - СМЕРТЕЛЬНО опасные игрушки и развлечения... для окружающих в том числе. За все надо платить....
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07.01.2021 16:37 Ответить
Слишком много внимания в прессе к гибели рядового украинского мажора, ставшего жертвой своих мажорных развлечений..... Надо побольше внимания уделять информации о наших погибших воинах - героях, отдавших жизни за всех нас....И за возможность мажорам развлекаться и погибать в мирной стране.... Погибать от удовольствий и наслаждений.... Слава нашим воинам - героям. отдавшим свои жизни за Украину... Вечная память.... Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса!!!
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07.01.2021 16:38 Ответить
R.I.P
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07.01.2021 16:42 Ответить
Закройте плиз комменты.
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07.01.2021 16:43 Ответить
А шо такое, Моня? Тебе больно читать правду про папашку погибшего хлопца?
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07.01.2021 17:21 Ответить
В пекле он,он убийца и сын убийцы! Илловайск !
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07.01.2021 17:18 Ответить
Читаешь комменты и понимаешь, сколько же дерьма в душе у некоторых! И вываливать наружу это дерьмо они не стесняются даже в Рождество....
Все подробности трагедии тут
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Там сказано и то, кому принадлежал этот злосчастный багги.
Корбану- самые искренние соболезнования. Нет большего горя, большей беды и большей боли, чем хоронить свою кровиночку, своего родного ребёнка.... Будь их у тебя хоть четверо, хоть десятеро.... Царство Небесное.....
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07.01.2021 17:26 Ответить
Рождество было 25 декабря, кацап
6 января это совковый суррогат.
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07.01.2021 17:38 Ответить
У кого как. Пока даже в Михайловском соборе службу сегодня ночью проводили. Так что с "кацап"- мимо кассы.
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07.01.2021 17:41 Ответить
Ну да, в сюжете ТСН все прекрасно видно - мост широченный, там три таких багги может разъехаться, ограждения на мосту целые, т.е. пацан промахнулся мимо моста, соответственно ехал с большой скоростью и не исключено что под воздействием веществ (чтоб так потерять координацию).
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07.01.2021 17:45 Ответить
Ну да, ну да. Фантазируй дальше. И "вещества" сюда приплетай. Только не факт- отсутствие опыта вождения по причине малолетства и того, что этот багги принадлежал не его семье.
Ну хочецца тебе облить дерьмом чужого, мёртвого ребенка! Даже в "не Рождество"! Так ведь?
Бог тебе судья.
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07.01.2021 17:53 Ответить
Можливо. Аналіз крові на наявність алкоголю чи алкалоїдів ніхто ж не брав.
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07.01.2021 18:13 Ответить
Присоединяюсь к мудрым горьким словам ув. Максима Воронцова: страдание отца, потерявшего сына, это святое чувство. Никто не имеет права глумиться над страданием отца, у которого трагически погиб 16-летний сын.
На подобное подлое глумление способны только совковые манкурты, у которых нет морали, нет сердца .
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08.01.2021 02:42 Ответить
Где он щаз = неизвестно, но известно, что ЗАСЛУЖИЛ.
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07.01.2021 17:28 Ответить
корбан виноват в трагедии .зачем юнцу такую штуку подогнал .ему на велосипеде ездить ...
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07.01.2021 19:00 Ответить
Здесь чётко рассказано, кто кому что "подогнал".
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Изучи вопрос, а потом обвиняй.
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07.01.2021 21:10 Ответить
и что ? сына то нет
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08.01.2021 19:35 Ответить
А то, что это полностью опровергает твой спич про "корбан виноват в трагедии .зачем юнцу такую штуку подогнал".
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12.01.2021 10:28 Ответить
нужно детей воспитывать а не что быулица их воспитывала
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12.01.2021 21:30 Ответить
Люди, что вы обсуждаете??? Гладко-обмыленный пост безликого аккаунт-менеджера в ФБ, которому Корбан платит зарплату?
Вы верите в то, что беспринципный человек, который всю свою жизнь врал, грабил, уничтожал людей, нажился на войне знает совестливые слова?
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07.01.2021 19:12 Ответить
Все в цьому світі пов'язано причиннонаслідковим зв'язком. За гріхи батька відповів нащадок.
"Ефект метелика" - в дії.
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07.01.2021 20:00 Ответить
Чому стільки злості ? Загинули діти . Земля пухом ! Царство Небесне !
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07.01.2021 20:36 Ответить
Они под наркотой и бухлом были?
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07.01.2021 21:09 Ответить
Корбан что-то ни словом не обмолвился о том, что сожалеет о своём рейдерстве.
Те, кого он оставлял без бизнеса, тоже имели семьи, детей, старых родителей,
так об этом надо думать, а не разглагольствовать кто в каких мирах.
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07.01.2021 22:12 Ответить
соболезнуем.
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07.01.2021 23:25 Ответить
А жертвы рейдерства Корбана соболезнуют ?
Компенсировать отобранное не хочет ?
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07.01.2021 23:47 Ответить
Эта смерть вызывает сочувствия и большего к родителям девочки. Корбан тот строитель Украины в которой мы живём, те мостики перекрёстки железнодорожные переезды и т.д. на которых гибли украинцы все эти годы он строил свою Украину за большим забором и стоило его сыны выехать в большую Украину он погиб как и другие украинцы на этой не об устроеной для жизни страны. Будь на этом мостике обычные отбойники не чего такого не произошло.
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08.01.2021 00:15 Ответить
В чем то Вы правы
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08.01.2021 01:02 Ответить
Корбан, і не мрій кидати Україну, просто стань сильнішим
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08.01.2021 10:30 Ответить
Отличный speech! Надеюсь, наконец, прекратят грабить Днепр, и начнут создавать и созидать для города и жителей (хотя бы как в Харькове); пс. в Днепре придумали новый проект века, где можно "нехило прибарахлиться"- наполнение реки 🤩
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08.01.2021 11:05 Ответить
Когда в 2015 году на выборах мэра Днепра голосовали за команду Филатова-Корбана многие верили, что эти уважаемые и богатые евреи поднимут Днепр на ноги, не дадут воровать людям Януковича-Вилкула, наведут порядок в ЖКХ города... Мол они же люди богатые, им нет смысла воровать, они мол хотят войти в историю как порядочные люди, как строители и меценаты... В результате... Да все увидели результат - весь город разрисован платными парковками вся прибыль от которых идет не городу, а в кипрский оффшор связанный с Филатовым-Корбаном, потом было скандальный ремонт моста на который если верить расследователям и журналистам было потрачено денег столько, что можно было бы возвести новый мост, если бы наняли китайцев, потом было продолжение строительства станций метрополитена, которое обещали закончить до 2020, потом были снос МАФов и установка своих... Были и посылы Борисом Альбертовичем на х**й недовольных горожан... Много чего было... Я сам голосовал в 2015 за Филатова... И так же в 2020 голосовал против. Привыкшего воровать и грабить нельзя исправить. Волка не заставишь есть траву. Он чувствовал на своих зубах теплую кровь и страх жертвы. И он от этого уже не откажется. А хотелось верить в чудо! В добродетель и высшее благо. Но не судьба.
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08.01.2021 15:08 Ответить
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