Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности

В пятницу, 8 января, в Украине ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Об этом ГСЧС сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

8 января ночью в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве и Киевской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Спасатели призывают водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать опасных маневров.

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