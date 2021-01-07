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Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности

Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности

В пятницу, 8 января, в Украине ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Об этом ГСЧС сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

8 января ночью в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве и Киевской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Спасатели призывают водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать опасных маневров.

Также читайте: В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта на Черниговщине, - ГСЧС

Автор: 

гололедица (113) непогода (817) ГСЧС (5011)


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+7
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 797
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07.01.2021 15:37 Ответить
+4
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 4738
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07.01.2021 15:38 Ответить
+4
Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки - Цензор.НЕТ 127
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07.01.2021 15:47 Ответить
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Гарне Різдво на вулиці - дощ зливою...
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07.01.2021 15:37 Ответить
У нас до 14-00 поливало.
Час солнце светило, сейчас опять тучи заходят
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07.01.2021 15:42 Ответить
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 797
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07.01.2021 15:37 Ответить
сракопад! поберегите 5 точку...
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07.01.2021 15:38 Ответить
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 4738
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07.01.2021 15:38 Ответить
А просто посыпать лёд песочком - не?
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07.01.2021 15:42 Ответить
Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки - Цензор.НЕТ 127
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07.01.2021 15:47 Ответить
Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки - Цензор.НЕТ 1544
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07.01.2021 15:48 Ответить
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!
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07.01.2021 15:49 Ответить
Капець.... А мені завтра в дорогу. Ще й після російського Різдва купа алконавтів на дорозі буде....
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07.01.2021 15:59 Ответить
Не уверен в себе?
Сиди дома.
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07.01.2021 16:05 Ответить
Я не впевнений у подібних тобі.
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07.01.2021 16:06 Ответить
Т.е. таки неуверен.
Так повторю, сиди дома.
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07.01.2021 16:14 Ответить
Уяви, є люди котрі не на ботофермі Фьодорова ;ЗЕ!диджитал; з дому біля компа працюють.
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07.01.2021 16:32 Ответить
я не уверена, но... все равно еду
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07.01.2021 16:24 Ответить
 
 