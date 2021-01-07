Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности
В пятницу, 8 января, в Украине ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Об этом ГСЧС сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
8 января ночью в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве и Киевской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Спасатели призывают водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать опасных маневров.
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+7 Перехватчик
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+4 Шрек Баблокат
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+4 Огусто
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Час солнце светило, сейчас опять тучи заходят
Сиди дома.
Так повторю, сиди дома.