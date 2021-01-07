"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк

Преодолев угрозу неуважения к верховенству права, демократическим нормам и стандартам, Соединенные Штаты станут только сильнее.

Об этом пишет в Фейсбуке лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчерашние события в Вашингтоне были вызовом мировой демократии. Недостойной является роль тех безумцев, которые спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей", - написал он.

Яценюк выразил уверенность в том, что американский политикум найдет правильные решения в ответ на провокации против основ американской демократии.

"Украина хочет единства Соединенных Штатов. Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена", - подчеркнул он.

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Яценюк напомнил, что в 2004 и 2014 гг. наша страна смогла выйти из кризисов, организованный политиками под управлением Москвы.

"Наш пример стоит упоминания сегодня. Мы сумели защитить право и демократию законным и цивилизованным способом. Америка станет сильнее. Мировая демократия станет сильнее. Украина станет сильнее. Верю в это", - подытожил он.

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