"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк
Преодолев угрозу неуважения к верховенству права, демократическим нормам и стандартам, Соединенные Штаты станут только сильнее.
Об этом пишет в Фейсбуке лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчерашние события в Вашингтоне были вызовом мировой демократии. Недостойной является роль тех безумцев, которые спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей", - написал он.
Яценюк выразил уверенность в том, что американский политикум найдет правильные решения в ответ на провокации против основ американской демократии.
"Украина хочет единства Соединенных Штатов. Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена", - подчеркнул он.
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Яценюк напомнил, что в 2004 и 2014 гг. наша страна смогла выйти из кризисов, организованный политиками под управлением Москвы.
"Наш пример стоит упоминания сегодня. Мы сумели защитить право и демократию законным и цивилизованным способом. Америка станет сильнее. Мировая демократия станет сильнее. Украина станет сильнее. Верю в это", - подытожил он.
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І так, Зе за Трампа і проти Байдена! Це показово!
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
"Вот приедет барин: будет землемерам!
- Думают крестьяне.- Скажет барин слово
- И землицу нашу отдадут нам снова".
Ат лизнул так лизнулИсточник: https://censor.net/ru/n3240672