РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11092 посетителя онлайн
Новости
15 587 118

"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк

Преодолев угрозу неуважения к верховенству права, демократическим нормам и стандартам, Соединенные Штаты станут только сильнее.

Об этом пишет в Фейсбуке лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчерашние события в Вашингтоне были вызовом мировой демократии. Недостойной является роль тех безумцев, которые спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей", - написал он.

Яценюк выразил уверенность в том, что американский политикум найдет правильные решения в ответ на провокации против основ американской демократии.

"Украина хочет единства Соединенных Штатов. Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена", - подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Яценюк напомнил, что в 2004 и 2014 гг. наша страна смогла выйти из кризисов, организованный политиками под управлением Москвы.

"Наш пример стоит упоминания сегодня. Мы сумели защитить право и демократию законным и цивилизованным способом. Америка станет сильнее. Мировая демократия станет сильнее. Украина станет сильнее. Верю в это", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27118) Яценюк Арсений (8011)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
Байден президент, а мне то, что теперь, делать?
"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк - Цензор.НЕТ 8383
показать весь комментарий
07.01.2021 18:03 Ответить
+48
"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2868
показать весь комментарий
07.01.2021 18:03 Ответить
+44
Что делать? Вернуть ЗЕ к пианино!
показать весь комментарий
07.01.2021 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сєня не розписуйся за всіх українців. Народний президент США це Трамп.
показать весь комментарий
07.01.2021 19:37 Ответить
Рыжий "Учитель" зеленого слизняка облажался.
показать весь комментарий
07.01.2021 20:28 Ответить
"Народний президент" - це типу "народних мерів" в "ДНР"?)
показать весь комментарий
07.01.2021 21:00 Ответить
Судячи по вчорашнім фото/відео, Трамп - президент реднеків і тупих бидло-люмпенів!

І так, Зе за Трампа і проти Байдена! Це показово!
показать весь комментарий
07.01.2021 21:34 Ответить
Судя по количеству "заспамленых" - петеботы Сеньку приравнивают к своему Барину .......
показать весь комментарий
07.01.2021 20:56 Ответить
Така ж сама "соросня"......
показать весь комментарий
08.01.2021 08:48 Ответить
Флора отримала новий вид - кролік-лизун...
показать весь комментарий
07.01.2021 21:18 Ответить
Флора это растительность. 😏
показать весь комментарий
07.01.2021 21:39 Ответить
Так имбецилов так и называют Овощи. Один был на Я и второй (какое совпадение) тоже на Я...
показать весь комментарий
07.01.2021 21:47 Ответить
Перечитайте. Там мова не про овочі, а про кроля.
показать весь комментарий
07.01.2021 22:02 Ответить
Саме так. Штурм Капітолію, люди Кадирова кричать "смєлєє, смєлєє", а потім танцюють чеченський танок ловзарг. https://censor.net/ua/news/3240613/smilyvishe_smilyvishe_u_mereji_pomityly_vyguky_rosiyiskoyu_movoyu_pid_chas_shturmu_budivli_kongresu/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75394221
"Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5116
показать весь комментарий
07.01.2021 21:48 Ответить
Все стает на свои места все становится понятно.
показать весь комментарий
07.01.2021 23:57 Ответить
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
"Вот приедет барин: будет землемерам!
- Думают крестьяне.- Скажет барин слово
- И землицу нашу отдадут нам снова".
показать весь комментарий
08.01.2021 07:25 Ответить
Яценюк, что там с исчезнувшими $$$ при возведении твоей стены и пр? Прибарахлился?! СУД -ТЮРЬМА -КОНФИСКАЦИЯ!
показать весь комментарий
08.01.2021 10:56 Ответить
"Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена"

Ат лизнул так лизнулИсточник: https://censor.net/ru/n3240672
показать весь комментарий
08.01.2021 11:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 