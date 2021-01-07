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Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум на 2 недели, - Цукерберг

Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум на 2 недели, - Цукерберг

Аккаунты президента США Дональда Трампа заблокировали как минимум до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, так как действующий глава государства использовал их для распространения призывов к насилию.

Об этом сообщил в Фейсбуке основатель и владелец соцсети Марк Цукерберг, информирует Цензор.НЕТ.

"Его (Трампа. - Ред.) решение использовать свои аккаунты для оправдания, а не для осуждения действий его сторонников у здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, поскольку полагали, что их эффект - и, вероятно, их цель - провокация дальнейшего насилия", - написал Цукерберг.

По его словам, после того, как Конгресс утвердил победу Джозефа Байдена на выборах, приоритет всех США - обеспечить, чтобы оставшиеся до инаугурации 13 дней прошли мирно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену

"Мы считаем, что риски, позволяющие Президенту (Трампу. - Ред.) продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку его учетных записей в Facebook и Instagram на неопределенный срок и, как минимум, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", - добавил Цукерберг.

Автор: 

Facebook (391) США (27118) Цукерберг Марк (48) Трамп Дональд (5635) Instagram (49)


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Топ комментарии
+24
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум на 2 недели, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 262
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07.01.2021 19:25 Ответить
+21
Трамп, добро пожаловать в Одноклассники и ВКонтакте...а что, твои мечты побывать в россии сбываются)
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07.01.2021 19:24 Ответить
+18
тебя забанили в Фейсбуке, твитторе и Инстаграмме?!.. тебя зовут Трамп?!
Выход есть: российская социальная сеть "Тристаграмм" и капитан ФСБ Жопоруков будет деликатно следить за твоим правописанием..
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум на 2 недели, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 3008
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07.01.2021 19:29 Ответить
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Додіка банять скрізь, як нашого Antisvina.
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07.01.2021 23:45 Ответить
Носок штопаный!
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07.01.2021 23:49 Ответить
Доречі, його рускагаварящіх пропагандонів теж банять. Саню із Флоріди та Леона Вайншвайна забанили, тільки про Пашу Дальнойоба не знаю. Я б цих кремлівських мальчіков в трусіках по-бандерівські розіп'яла десь за мкадом, бо в Америці їм так все не подобається. Цікаво, а якого біса ці трампони не вертаються у рідну говєнь?
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07.01.2021 23:52 Ответить
Нужно заблокировать всех, кто недоволен властью!
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08.01.2021 08:39 Ответить
Вот она, демократия и свобода слова.
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08.01.2021 10:08 Ответить
Трамп не виправдав сподівань любителів шахер-махерів.
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08.01.2021 11:51 Ответить
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