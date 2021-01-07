Мы не отказались от введения локдауна с 8 января, учтя опыт других стран по празднованию Рождества, - Ляшко

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что от локдауна - жестких карантинных ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января - не отказались учитывая эпидемиологическую ситуацию в государстве и опыт других стран.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Ляшко написал в Фейсбуке.

"Когда стоит вопрос жизни людей, здесь безапелляционно: эпидемиологическая составляющая всегда превалирует над экономической!", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что уменьшение статистики заболевания COVID-19 не должно вводить в заблуждение. По его словам, нельзя пренебрегать серьезностью коронавирусной опасности учитывая такие факторы 6 января во мире зарегистрировано рекордное суточное количество случаев коронавирусной болезни - 781833.

"Нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой (на стационарном лечении находится 22 324 человека, ежедневно имеем около 2,5 тыс. новых госпитализаций, 150-200 летальных случаев, стабильным остается и процент занятости коек в отделениях интенсивной терапии)" , - добавил чиновник.

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Кроме того, отметил Ляшко, более трети населения (37%) нашей страны сейчас проживает на территориях, относящихся к красному уровню эпидемической опасности (147 административно-территориальных единиц, к внедрению карантина выходного дня было 199).

Также главный санврач обратил внимание на то, что с середины января в стране происходит традиционный рост количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний, в условиях пандемии коронавирусной болезни значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения.

"Опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней. Поэтому обращаюсь к каждому, давайте, все вместе, без манипуляций, сознательно выполнять противоэпидемические ограничения и делать свой вклад в преодоление пандемии коронавируса", - написал Ляшко.

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