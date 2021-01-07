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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин опубликовал постановление о послаблениях в торговле во время ужесточенного карантина

Кабмин опубликовал постановление о послаблениях в торговле во время ужесточенного карантина

Кабинет министров Украины внес в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" изменения послабляющие торговлю.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующее постановление от 5 января 2021 года №9 опубликовано на сайте правительства в четверг вечером.

В частности, согласно постановлению, правительство разрешило продажу бытовой химии, периодической прессы, сбор и заготовку отходов.

Помимо того, разрешена торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

"Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", – сказано в постановлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зимний карантин более мягкий, чем весенний локдаун, - Зеленский

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
не..ну вы только посмотрите..и всё (подчеркиваю - всё) из перечисленного есть в епицентре ))) он никак не может закрываться )))) никак!!!
думаю даже кое-что будет и в баре велюра выставлено ))) ну там..семена)))) корма))))
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07.01.2021 21:04 Ответить
+18
Это какбы риторический вопрос😜
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07.01.2021 21:08 Ответить
+12
не не...прессу и химию вернули....)))
а вот лампочки - то излишества..очередь собирут...обсопливятся все ))))
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07.01.2021 21:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хоч з піпіфаксом проблем не буде...😁
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07.01.2021 20:56 Ответить
Каратин light. Так чтобы и рыбку съесть и поле перейти.
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07.01.2021 21:00 Ответить
На даний момент Україна повністю забезпечена масовими розповідями ЗЕ-пропагандонів про стабілізацію економіки і обіцянками "покращення життя а-ля - януковощ"...
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07.01.2021 21:27 Ответить
где запчасти покупать если поломка а ехать надо тем кто в такси и на перевозках КЛОУНЫ ???
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07.01.2021 21:02 Ответить
запчасти нельзя - ковид!
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07.01.2021 21:04 Ответить
Епицентр будет работать?
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07.01.2021 21:02 Ответить
Это какбы риторический вопрос😜
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07.01.2021 21:08 Ответить
весьма надеюсь (ремонт затеял )
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07.01.2021 22:38 Ответить
не..ну вы только посмотрите..и всё (подчеркиваю - всё) из перечисленного есть в епицентре ))) он никак не может закрываться )))) никак!!!
думаю даже кое-что будет и в баре велюра выставлено ))) ну там..семена)))) корма))))
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07.01.2021 21:04 Ответить
животным надо как то харчеваться и Велюр самое место для них
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07.01.2021 23:55 Ответить
Семена... в январе.... посевная, бл...ть! Кретины!
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07.01.2021 21:06 Ответить
та не придирайтесь ))))
семена бывают разные ))))
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07.01.2021 21:10 Ответить
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07.01.2021 22:38 Ответить
Зедебіли, що поробиш...
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07.01.2021 21:10 Ответить
не не...прессу и химию вернули....)))
а вот лампочки - то излишества..очередь собирут...обсопливятся все ))))
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07.01.2021 21:11 Ответить
Те кто до сих пор не поняли что все эти "пандемичные карантины" не имеют никакого отношения ни к какому "вирусу", являются неизлечимыми клиническими идиотами.
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07.01.2021 21:11 Ответить
Их всех нужно срочно лечить... конской дозой "Спутника V"
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07.01.2021 23:15 Ответить
Другого выхода нет
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07.01.2021 23:21 Ответить
Адресная доставка:
- лампочки или прокладки для крана
- круга для болгарки или клемы для провода
- двух шурупов для полки или навесного замка
Зе-дауны в сферическом кубе !!!
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07.01.2021 21:13 Ответить
Адресная доставка, как и весной, будет осуществляться с черного входа.
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07.01.2021 22:13 Ответить
так никто и не растолковал санитарному врачу и массажисту что такое карантин и пандемия...
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07.01.2021 21:13 Ответить
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 7128
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07.01.2021 21:13 Ответить
Крім Епіцентру нема супермаркетів?
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07.01.2021 21:53 Ответить
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 1071
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07.01.2021 22:20 Ответить
Цензор, почему под жопой Тищенка находится кнопка "Мне нравится"?
Там должна быть другая: "Цуко, это жоппа мне нихрена не нравицца!! Она меня, мля, просто бесит!"
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07.01.2021 23:22 Ответить
всмотрись получше. у него как у Ким)))
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07.01.2021 23:45 Ответить
* эта жоппа..
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08.01.2021 00:00 Ответить
тепер це "..iсторико-культурнi заповiдники.."
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07.01.2021 22:22 Ответить
Идиотизм крепчает. как понять смысл фразы "Послабления во время усиленного режима". Похоже нашлись пропавшие на таможне 9 кг кокаина..
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07.01.2021 21:14 Ответить
- Карантин будет ужесточен !
- А послабления ?..
- А послабления будут послаблены !!
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07.01.2021 21:17 Ответить
ЭПИЦЕНТРКабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 8140
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07.01.2021 21:18 Ответить
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 1678

...
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07.01.2021 21:29 Ответить
ВЕКабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 3143ЛЮР
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07.01.2021 21:30 Ответить
Юзiк i "тойота"
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07.01.2021 22:01 Ответить
- Карантин будет ужесточен !
- А послабления ?..
- А послабления будут послаблены !
- Как, как ?
- Да не просто "как-как", а согласно директиве ОП засрать всем мозги мы должны конкретно !!
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07.01.2021 21:31 Ответить
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 9042
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07.01.2021 21:34 Ответить
аборт был бы кстати...
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07.01.2021 23:06 Ответить
Звичайно, що заборонити торгівлю легше, ніж налагодити її без скупчення людей. Взагалі, спорідненим до укр. керувати є англ. care (увага, турбота).
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07.01.2021 21:47 Ответить
Головне, що насіння дозволили купувати...може, садити будуть...
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07.01.2021 22:12 Ответить
Біднота збідніє,а багатії збагатіють.І це все за згоди цієї самої бідноти.
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07.01.2021 22:25 Ответить
А чому ви форумчани негодуєте? В нас дурість що до карантинів ще лайтова.В світі ще гіршу дурість вводили,яка нічого не дала.
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07.01.2021 22:28 Ответить
 
 