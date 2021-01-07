Правительство разрешило проводить тест на антиген коронавируса у въезжающих из оккупированных Крыма и Донбасса
Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №9 от 5 января 2021 года опубликовано на сайте Кабмина в четверг вечером.
Согласно ему ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.
"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" … обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – говорится в постановлении.
Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и акционерным обществом "Украинская железная дорога" на контрольных пунктах въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.
Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
погорячились вы в желании полюбезничать с кормильцами...
а якби не дозволив?????
палітік, лідєр і самєц!