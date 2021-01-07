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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство разрешило проводить тест на антиген коронавируса у въезжающих из оккупированных Крыма и Донбасса

Правительство разрешило проводить тест на антиген коронавируса у въезжающих из оккупированных Крыма и Донбасса

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №9 от 5 января 2021 года опубликовано на сайте Кабмина в четверг вечером.

Согласно ему ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" … обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – говорится в постановлении.

Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и акционерным обществом "Украинская железная дорога" на контрольных пунктах въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.

Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

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карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Треба проводити у них тест на знання української мови!
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07.01.2021 21:12 Ответить
+12
За чий рахунок?
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07.01.2021 21:12 Ответить
+8
Як ні - відбирати паспорт і розвертати назад на окуповану!
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07.01.2021 21:13 Ответить
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Треба проводити у них тест на знання української мови!
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07.01.2021 21:12 Ответить
Як ні - відбирати паспорт і розвертати назад на окуповану!
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07.01.2021 21:13 Ответить
И только после этого пенсию выдавать...))
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07.01.2021 21:25 Ответить
Зачем им тесты ? У них есть лучший антивирус - ,,гундяй ативирусный,, !!!
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07.01.2021 21:33 Ответить
Уряд дозволив проводити тест на антиген коронавірусу для осіб, які в'їжджають з окупованих Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 8325
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07.01.2021 22:13 Ответить
A ну скажи паляница.....
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07.01.2021 21:39 Ответить
в конце мягкая буква "я"..
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07.01.2021 21:44 Ответить
Угу, вот именно это мягкое "ця" и недоступно русской челюсти.
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07.01.2021 21:49 Ответить
Причем тут е парадокс из моего личного опыта. Зять - натурально, Американец(Чероки-Ирландско-Германского происхождения) освоил правильное произношение паляници буквально сходу. А вот доча(пАА-русски не говорит геть) - до сих пор путается .
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07.01.2021 21:54 Ответить
ничего все прийдет со временем....
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07.01.2021 21:57 Ответить
За чий рахунок?
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07.01.2021 21:12 Ответить
Вот как раз на главный вопрос и нет ответа. Т.е. толковать можно как хочешь, еще одна кормушка.
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07.01.2021 21:24 Ответить
за наш конечно...
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07.01.2021 21:50 Ответить
За рахунок Пенсійного фонду
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07.01.2021 23:45 Ответить
Фашисткая тряпка запрещена.
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07.01.2021 21:50 Ответить
у нас Зеля-миротворец...больше уважает ваших, чем наших.
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07.01.2021 21:53 Ответить
А при виїзді до усраілю ???😆
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07.01.2021 21:17 Ответить
если их идет толпа...то смысл? и где столько тестов набрать? и кто за эту блажь будет платить? и сколько ждать ответа и что делать в это время со сдавшим???
погорячились вы в желании полюбезничать с кормильцами...
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07.01.2021 21:19 Ответить
На наличие рускомирной хромосомы-глубинной скрепы нужно проверять....
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07.01.2021 21:21 Ответить
Нагадую, що 16 січня вже не так і далеко. Побачимо на муки рюзьгє ляпєчущіх.
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07.01.2021 21:26 Ответить
Я сегодня разговаривала с родителями, как раз моя сестра с ее семьей у них была (родители конечно жили при совке=>учили русский и говорят в большинстве на нем, но в последние годы стараются только по-украински)......так вот при разговоре мама спрашивает: если меня кто-то конкретно достал, как я его послать могу? Моя племянница (10 лет): Їди в дупу.😂
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07.01.2021 22:06 Ответить
Ппц, купу оборон повводили в цей лохдаун, а закривати пункти пропуску з Кримом і Даунбасом ніхто не збирається! А їх треба закривати остаточно - до деокупації!
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07.01.2021 21:35 Ответить
Купу заборон, галімий Т9...
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07.01.2021 21:36 Ответить
Шановні, коли я натискаю на посилання на http://fit4me.ru/bezopasnye-deserty-dlia-talii/ сайті http://fit4me.ru/bezopasnye-deserty-dlia-talii/ Кабміну у цій новині, то потрапляю на якийсь російський сайт http://fit4me.ru/bezopasnye-deserty-dlia-talii/? У всіх таке відбувається?
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07.01.2021 21:40 Ответить
нет. сцылка корректная отправляет на майнпейдж т.н. кабинета министрив.
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07.01.2021 21:44 Ответить
зто реформа.
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07.01.2021 21:42 Ответить
боже, яеке щастя, що в нас такий уряд!
а якби не дозволив?????
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07.01.2021 21:46 Ответить
наверное им бесплатно будут делать всотличии от нас....ониженашилюди!
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07.01.2021 21:46 Ответить
не так. как хрюкали безальтернативные мыролюбцы - тамжынашилюди.
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07.01.2021 21:47 Ответить
коронавірус - маладєц!
палітік, лідєр і самєц!
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07.01.2021 21:47 Ответить
Уряд дозволив проводити тест на антиген коронавірусу для осіб, які в'їжджають з окупованих Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 4061
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07.01.2021 22:10 Ответить
А смысл? Узнать болен человек или здоров - очень важно, а чем здоровый отличается от переболевшего с точки зрения борьбы с эпидемией? (особо учитывая что этим вирусом можно заразиться 2 - 3 раза)
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07.01.2021 22:15 Ответить
Фашистская тряпка запрещена в Украине.
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07.01.2021 22:27 Ответить
пошёл на йух поц!
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07.01.2021 22:34 Ответить
Уряд дозволив проводити тест на антиген коронавірусу для осіб, які в'їжджають з окупованих Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 1736
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07.01.2021 22:17 Ответить
За чий кошт банкет?
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07.01.2021 22:20 Ответить
тесты на лишнюю хромосому, плять...
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07.01.2021 22:32 Ответить
за чей счет тесты? в лабараториях Киева самый дешевый не ниже 500 гр. так если это бесплатно, может вы лучше украинцев а не сепаров такими ништяцкими тестами порадуете? а сепарам по фигу, у них путинский "новичок V" есть, вот пусть им и колятся!!!
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07.01.2021 22:33 Ответить
Нах их сюда пускать.... минное поле в три круга или отстрел.
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07.01.2021 23:46 Ответить
Пусть живут на х..й..ловскую пенсию,псины.
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07.01.2021 23:48 Ответить
У вежливых людей?
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08.01.2021 00:30 Ответить
Теперь могут ринуться толпы, просто провериться "на халяву". Разве, что "та сторона"" не будет их пропускать.
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08.01.2021 06:44 Ответить
Уряд дозволив проводити тест на антиген коронавірусу для осіб, які в'їжджають з окупованих Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 9059
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08.01.2021 08:57 Ответить
 
 