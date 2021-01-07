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Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти

Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призвал инициировать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что произошло в конгрессе вчера, было восстанием против США, и президент к нему подталкивал. Нельзя позволить, чтобы он даже еще день оставался у власти", - говорится в заявлении Шумера.

По его мнению, 25-я поправка к конституции США позволяет добиться этого, и тогда исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс.

Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

Ранее некоторые менее влиятельные конгрессмены-демократы озвучивали похожую идею. Республиканцы такие планы не поддерживают: пока что только один из них в конгрессе открыто заявил о готовности рассмотреть возможность быстрого отстранения Трампа от власти.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

США (27131) Трамп Дональд (5635) Сенат США (511)


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Топ комментарии
+31
Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 7718
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07.01.2021 22:28 Ответить
+25
Давно пора!этого путинского пса гнать!
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07.01.2021 22:22 Ответить
+24
Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 8788
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07.01.2021 22:26 Ответить
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Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади - Цензор.НЕТ 9081
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08.01.2021 01:36 Ответить
Тобто винний не Трамп, який завів своїх прихильників на штурм Конгресу, а Байден? Даааа, де б не жили москалі, а видно їх одразу
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08.01.2021 06:53 Ответить
непогано так себе республіканці підставили. Дуже довго тепер будуть від трампа відмиватися.
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08.01.2021 08:38 Ответить
Отстранить Трампа и еще в очко его наказать публично за нанесенную травму и вред идеям демократии!
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08.01.2021 09:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BoXohtuaJOU Ось вам типовий "руськагаварящий корінний" американець біля Капітолія
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08.01.2021 12:14 Ответить
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