Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призвал инициировать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что произошло в конгрессе вчера, было восстанием против США, и президент к нему подталкивал. Нельзя позволить, чтобы он даже еще день оставался у власти", - говорится в заявлении Шумера.

По его мнению, 25-я поправка к конституции США позволяет добиться этого, и тогда исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс.

Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

Ранее некоторые менее влиятельные конгрессмены-демократы озвучивали похожую идею. Республиканцы такие планы не поддерживают: пока что только один из них в конгрессе открыто заявил о готовности рассмотреть возможность быстрого отстранения Трампа от власти.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.