Киевлянка выбросила с 8 этажа трехлетнего ребенка. Мальчик остался жив, женщине выдвинуто обвинение в умышленном убийстве

Киевская прокуратура сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство женщине, которая выбросила своего 3-летнего сына из окна восьмого этажа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры N4 сообщено о подозрении 38-летней жительнице столицы в покушении на убийство малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка). В суд внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

6 января в 14:29 в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома на проспекте Шухевича выпал ребенок.

Травмированного 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу Охматдет в тяжелом состоянии. Его спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю.

В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. При задержании она была в неадекватном состоянии и сказала, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.

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