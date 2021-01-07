Киевлянка выбросила с 8 этажа трехлетнего ребенка. Мальчик остался жив, женщине выдвинуто обвинение в умышленном убийстве
Киевская прокуратура сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство женщине, которая выбросила своего 3-летнего сына из окна восьмого этажа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры N4 сообщено о подозрении 38-летней жительнице столицы в покушении на убийство малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка). В суд внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
6 января в 14:29 в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома на проспекте Шухевича выпал ребенок.
Травмированного 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу Охматдет в тяжелом состоянии. Его спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю.
В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. При задержании она была в неадекватном состоянии и сказала, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.
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С восьмого этажа (25 метров) все равно куда, хоть на воду.
Лишь бы ребёнок был здоров.
Он падал, вставал и шел. Иногда после этих выходов хромал то на одну, то на другую ногу, но и только.
А случаев смерти и инвалидного калечества других студентов, что из окон и балконов попадали - за историю общаги была масса. То есть есть люди феномены. Я это лично видел неоднократно.
https://www.mk.ru/incident/2015/12/23/upotrebiv-osobennyy-spays-otec-vyrezal-i-sel-serdce-trekhmesyachnoy-docheri.html
Хай дитинка росте здорова. І буде щаслива.
Решило оно повешаться, но заодно сперва детей убило, чтобы не скучно было одной.
Решило оно с женой посчитаться в ссоре - пострелял детей и сам застрелился - мол, на тебе благоверная последнбб мою гадость на земле - я твоих (и своих) деток кокнул тебе в отместку.
и так далее и далее.
Кстати, "не могу (не хочу, не положено и т. т.), потому, что у меня дети (детей кормить и т. п.). Это тоже из этого концерта, родаки используют своих детей в низменных и корыстных целях, только без убийства. Например, не хочет папашка долг платить пропойный и аргументирует: мне надо детей кормить. Ну как Высоцкий пел "милиция, отпустити нас, алкашей - плачут дома детки".
С этим феноменом, который сейчас очень сильно начал распространяться нужно отдельно и особо что-то решать - ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ В РУКАХ ПОЗОРНЫХ ПАПАШЕК И МАМАШЕК.