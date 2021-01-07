Трамп сделал самый большой подарок Путину - подорвал веру в демократию, - Пелоси о событиях 6 января в Капитолии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сегодняшней пресс-конференции назвала действия президента Дональда Трампа 6 января подарком главе российского государства Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ видео выступления опубликовано в ее Twitter.



По мнению Пелоси, 6 января Трамп "сделал наибольший из его многочисленных подарков Путину".



"Этот президент – инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп", – сказала Пелоси.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.