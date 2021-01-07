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Трамп сделал самый большой подарок Путину - подорвал веру в демократию, - Пелоси о событиях 6 января в Капитолии

Трамп сделал самый большой подарок Путину - подорвал веру в демократию, - Пелоси о событиях 6 января в Капитолии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сегодняшней пресс-конференции назвала действия президента Дональда Трампа 6 января подарком главе российского государства Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ видео выступления опубликовано в ее Twitter.

По мнению Пелоси, 6 января Трамп "сделал наибольший из его многочисленных подарков Путину".

"Этот президент – инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп", – сказала Пелоси.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Трамп Дональд (5635) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+47
мені давно цікаво, яку ще купу лайна повинна висрати московія на голову Західному світові, що вони нарешті отямилися і почали нищити її реальними санкціями
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07.01.2021 23:48 Ответить
+42
Трамп зробив найбільший подарунок Путіну - підірвав віру в демократію, - Пелосі про події 6 січня в Капітолії - Цензор.НЕТ 446
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07.01.2021 23:42 Ответить
+26
Демократія вистояла, і це саме головне. Мають бути створені якісь запобіжники для боротьби з брехнею та дезинформацією у всесвітньому масштабі.
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07.01.2021 23:46 Ответить
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А по мне так укрепил веру в демократию. Демократические институты отработали достойно. Настоящим героем этой истории стал конгресс.
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08.01.2021 19:19 Ответить
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