Украина получит вакцину против коронавируса от COVAX "в ближайшее время", - Ляшко

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время в рамках глобального механизма COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ такую информацию он обнародовал в Фейсбук в четверг вечером.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время", – написал Ляшко.

Как сообщалось, что Украина получит 8 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Государство продолжает работать над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз, а также продолжает переговоры со всеми другими производителями вакцин от COVID-19, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.

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