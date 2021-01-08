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Украина получит вакцину против коронавируса от COVAX "в ближайшее время", - Ляшко
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время в рамках глобального механизма COVAX.
Как передает Цензор.НЕТ такую информацию он обнародовал в Фейсбук в четверг вечером.
"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время", – написал Ляшко.
Как сообщалось, что Украина получит 8 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Государство продолжает работать над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз, а также продолжает переговоры со всеми другими производителями вакцин от COVID-19, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.
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Як на мене, обіцянка в таких словах діючої влади - це як обіцянка провести "зустріч в нормандському форматі".
Более неопределенной формулировки трудно придумать.
Украина - это кто конкретно? Народ? Весь народ? Зеленский? Его 10 друзей?
"В ближайшее время" - это когда? Кому-то ближайшее это через час. А кому-то ближайшее через год. Так когда?
Слава Петру Алексеевичу, за Зеленый тариф для каждого желающего!!!
1. Медики
2.полиция
3. Старше 65 лет
Похоже кабмину не выгодно ПРОЗОРІСТЬ вакцинации - все хотят тайно сделать - себе Pfizer , а украинцам какую-нибудь дрянь
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/# 8 год ·
Елена Кудренко:
Сейчас я сделаю рекламу российской "вакцине", базирующуюся исключительно на заявлениях самих россиян, получивших эту прививку. Вы почитайте, а потом расскажите соседям или сослуживцам, электорату Медведчука, который за производство этой вакцины в Украине задницу рвет. И правильно ли быть подопытной живностью для непонятной российской дряни?
Итак:
1. "После прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса... Чаще всего после прививки у добровольцев поднималась температура до 38,5-40 градусов (!!!!)"
"Ведущая женских тренингов Екатерина Дорогова отметила, что после первой инъекции у нее тоже была повышена температура (37,5 градусов). Медиаменеджер Андрей Василенко помимо высокой температуры (40,2 градуса) отметил другие побочные эффекты. У мужчины после второй вакцины (делается спустя две недели после первой) были проблемы с сердцем и тахикардия, а также высокий C-реактивный белок."
"Другие добровольцы заметили головную боль и легкую тошноту, один из участников испытания вакцины Николай Емец рассказал об уменьшении веса." - lenta.ru
2. "... через несколько часов после прививки начало "ломать" ноги и глаза - даже смотреть было больно, особенно в стороны, позже начало знобить и трясти, поднялась температура до 38,6 градуса.
По словам Василия, 8 дней у него было ощущение, что он простыл. Мужчина решил делать другой укол через 21 день от первой вакцинации.
27-летний сотрудник НИУ ВШЭ из Москвы Михаил также рассказал о побочках - у него через несколько часов после прививки поднялась температура и начала болеть кожа, как при гриппе, болела поясница и была сильная усталость..." - meduza.io
3. Сама памятка для вакцинируемых: "В случае повышения температуры более 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов держится в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача (!!!!)"
4. "Эффективна эта вакцина или нет, уже не так важно. Главное - мы снова впереди всей планеты. Даже если окажется, что "Спутник" плох, ничего страшного. К зиме появится ещё одна, а то и две вакцины, какая-нибудь да сработает" - а это с сайта "Радио Свобода".
И еще:
"Andrey Vasilenko
26 жовтня 2020 р. ·
Вчера прошел ревакцинацию - сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо - никаких побочных реакций. Но сегодня утром начались "сюрпризы": с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 часам составила 40.2. И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто "в никуда". 40.2 - и все тут. Пульс - 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают - согреться крайне сложно. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов. Стало полегче - озноб немного "унялся". Связался с представителями телемедицины и группой курирующих врачей - они вызвали "скорую". Приехали не очень быстро - за это время я успел сделать себе укол Кетонала (сам себе, конечно же), и температура начала медленно спадать. К приезду "скорой" спала до 37.8. Провели обследование, сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда... "
А теперь желающие - кто первый в Украине на прививку неисследованной х...ней для повышения рейтингов Медведчука?
Маргарита Симоньян написала в соцсетях: "Я никому не хочу ни рекомендовать эту прививку, ни отговаривать от нее".
В России семье "добровольца", который умрет от нее, платят 2 млн рублей. Тому, кто останется инвалидом - 1,5 млн. А сколько заплатят вам, в Украине?
Вам плохо живется без российской "вакцины"?
Тогда мы идем к вам (с).
26 жовтня 2020 р. · а из каких соцсетей добыта информация?