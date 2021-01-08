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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Канада не согласна с суммой компенсации $150 тыс. от Ирана родственникам жертв сбитого самолета МАУ

Канада не согласна с суммой компенсации $150 тыс. от Ирана родственникам жертв сбитого самолета МАУ

Специальный советник премьера Канады Джастина Трюдо по авиакатастрофе самолета МАУ Ральф Гудейл заявил, что их страну не удовлетворяет предложение Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 по $ 150 000.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  CBC News, со ссылкой на самого Гудейла. 

Политик отметил, что окончательная сумма компенсации будет предметом переговоров между Канадой, Ираном и еще четырьмя странами, граждане которых были убиты.

Гудейл заявил: "Пока рано конкретным цифрам появляться в открытом доступе, поскольку переговорный процесс еще не состоялся. Ни одна из сторон еще не внесла никаких предложений".

Также читайте: Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах крушения самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Украина является жестким участником переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ: мы не позволим легко откупиться, - Кулеба

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Иран (1828) Канада (2099) МАУ (330)


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Топ комментарии
+7
просто кто-то из офиса перЗедента, а точнее чИловек Ермак, взял взятку у правительства Ирана, и согласился на унизительные 150тыщ баксов за погибшего человека..
это же "покращення"!.. это же "молодая команда!"..
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08.01.2021 01:23 Ответить
+7
Ермак не просто дурак!.. Ермак тупой придурок, который на неизвестные средства купил "Мерина" и начал резко обогащаться..
После Зеленского новый Президент и новый Генпрокурор порвут, коррупционеров Зеленского, Ермака, Татарова и всех других ублюдков..
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08.01.2021 01:40 Ответить
+6
он просто агент вражеского государства... - консерва в масле.
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08.01.2021 01:40 Ответить
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просто кто-то из офиса перЗедента, а точнее чИловек Ермак, взял взятку у правительства Ирана, и согласился на унизительные 150тыщ баксов за погибшего человека..
это же "покращення"!.. это же "молодая команда!"..
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08.01.2021 01:23 Ответить
Ермак же не дурак.
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08.01.2021 01:34 Ответить
он просто агент вражеского государства... - консерва в масле.
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08.01.2021 01:40 Ответить
Значит его надо вскрыть!
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08.01.2021 01:44 Ответить
каким предметом? лопатой, киркой, бнзопилой или скальпелем?
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08.01.2021 01:59 Ответить
Ермак не просто дурак!.. Ермак тупой придурок, который на неизвестные средства купил "Мерина" и начал резко обогащаться..
После Зеленского новый Президент и новый Генпрокурор порвут, коррупционеров Зеленского, Ермака, Татарова и всех других ублюдков..
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08.01.2021 01:40 Ответить
Дай Бог!
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08.01.2021 01:48 Ответить
Они все в кацапию свалят.
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08.01.2021 04:47 Ответить
а новый президент Зеленский порвал своего предшественника ворюгу Порошенко и всю кодлу которая грабила Украину ??? вот так же будет и с последующим недопрезидентом...
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08.01.2021 06:12 Ответить
У вас есть факты и доказательства"воровства"Порошенко ?
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08.01.2021 09:23 Ответить
если избиратели помогут...
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08.01.2021 06:55 Ответить
Не кажи гоп. В країні 73% ідійотів, ХЗ кого вони ще оберуть.
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08.01.2021 07:23 Ответить
Кто такие? ФИО давай
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08.01.2021 09:36 Ответить
До них "резко обогащались" все без исключения. Весьма сомнительно что последователи будут другими - люди не изменились о чем свидетельствует "тишь, гладь и благодать".
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08.01.2021 09:40 Ответить
Шрек Балабол.
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08.01.2021 10:56 Ответить
Новый президент?Зедебилы выберут себе нового пастуха, Бойко-Медведчука
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08.01.2021 13:23 Ответить
не в тему, а почему канадцы так хреновато играют в хоккей? - нема ответа....
заснул на половине 2го периода - ето был не хоккей,
ето было американское на Добранiчь, дiти...
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08.01.2021 06:04 Ответить
а что по этому поводу скажет министыр иностранных делов Украины димитрий кулеба и егойный прямой рукойводитель, отвечающий за внешнюю политику страны зелёньський? хотя, наверное, синьору-голодомору пофиг, а значит и министыр получает такие же указивкы...
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08.01.2021 07:51 Ответить
А Зеленский согласен и на 50 000 и даже на 10 000. Ему всё равно. Вспомните как он отмазывал Иран сразу после сбития самолёта. Он до последнего блокировал даже расследование этой трагедии и если бы на борту не было иностранцев то об этом в Украине уже и не вспоминали бы. Ткнули бы по гробу и по венку и всё. Кстати что это за очередной маразм о присвоении "Героев Украины" погибшему экипажу и установке им памятника? Да люди погибли и это трагедия но они не совершали героического подвига во славу государства,эдак мы обесценим самую высокую награду Украины которая должна даваться исключительно либо за боевые подвиги либо за трудовые.Хотя любая награда из рук этого "президента" уже изначально осквернена и обесценена.
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08.01.2021 10:26 Ответить
так это за 1 чел или за погибших всех? за одного вроде нормально
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08.01.2021 12:07 Ответить
Сбили самолёт не военные (армия) а корпус стражей...Что - то вроде Нацгвардии. Непонятно, зачем им выдали средства ПВО.
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08.01.2021 13:14 Ответить
 
 