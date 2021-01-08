Канада не согласна с суммой компенсации $150 тыс. от Ирана родственникам жертв сбитого самолета МАУ
Специальный советник премьера Канады Джастина Трюдо по авиакатастрофе самолета МАУ Ральф Гудейл заявил, что их страну не удовлетворяет предложение Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 по $ 150 000.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBC News, со ссылкой на самого Гудейла.
Политик отметил, что окончательная сумма компенсации будет предметом переговоров между Канадой, Ираном и еще четырьмя странами, граждане которых были убиты.
Гудейл заявил: "Пока рано конкретным цифрам появляться в открытом доступе, поскольку переговорный процесс еще не состоялся. Ни одна из сторон еще не внесла никаких предложений".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это же "покращення"!.. это же "молодая команда!"..
После Зеленского новый Президент и новый Генпрокурор порвут, коррупционеров Зеленского, Ермака, Татарова и всех других ублюдков..
заснул на половине 2го периода - ето был не хоккей,
ето было американское на Добранiчь, дiти...