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Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января

Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что изучит роль абсолютно всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне.

По сообщению американского телевидения, расследование коснётся и президента США Дональда Трампа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы изучаем роль всех действующих лиц. (...) Если соберём доказательства того, что кто-то совершил преступление, ему предъявят обвинения", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать роль Трампа в произошедшем.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27131) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+27
Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января - Цензор.НЕТ 360
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08.01.2021 01:58 Ответить
+26
Зарание извиняюсь что не по теме ....
***
Зєлін відпочинок 100 000 за добу. ФОПу - 8000 на весь карантин.
Виходить подачка ФОПу на весь карантин це 2 годинки Зелєбоби тількі на проживання в отелі. Ловіть Зебіли, жріт-тє, не обляпайтесь !!!

Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января - Цензор.НЕТ 1812
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08.01.2021 05:28 Ответить
+25
Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января - Цензор.НЕТ 4399
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08.01.2021 02:13 Ответить
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Страница 3 из 3
Не смеши мои тапки.
Оскорбление оппонента - признак отсутствия аргументов.
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08.01.2021 10:43 Ответить
Это не оскорбление. Это (уже) правда тебе в глаза!
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08.01.2021 10:45 Ответить
Я готовий послухати вашу версію побудови США. Я добре знаю як влаштовані мізки у рузькіх, куди б вони не виїхали із прекрасної расєї скрепи із них не витравить ніяка ліберастія.
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08.01.2021 10:50 Ответить
Я уже ответил: соросовская "антифа" устроила кровавую провокацию. Коммунисты, леваки всякие всегда так делают. Вы забыли как на Майдане кто-то кричал 'москалей на ножи" ? С этой записью московская пропаганда уже шесть лет носится, своих крепостных пугает "бендеровцами".
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08.01.2021 10:57 Ответить
Якщо не важко дай посилання про москалів на ножі, ну заодно "про распятого мальчіка".
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08.01.2021 11:15 Ответить
У тебя талоны на гугл закончились, наверное.
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08.01.2021 11:25 Ответить
Цього просто не було, тупі лапоточники такі фейки клепають по 10 штук щодня, щоб виправдати свої злочини.
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08.01.2021 11:36 Ответить
Возможно.
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08.01.2021 14:26 Ответить
Через Майдан пройшли сотні тисяч людей, про себе багато хто і багато чого казали. Але від ведучих, від виступаючих (різних по рівню екстреми людей) такого ("москалів на ножі!") не звучало. Вирішальним був заклик Володимира Парасюка - "на штурм!", коли він відштовхнув на трибуні Кличка (котрий щось нямлив про "спокій", "мир" і "переговори"), і пішло криваве побоїще на Інститутській і біля Жовтневого...
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08.01.2021 14:19 Ответить
Я лишь рассказал какие байки циркулируют в российском агитпропе.
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08.01.2021 14:26 Ответить
Знатно ты нагадил на Цензоре за сутки. Пригожин тебе две миски с похлебкой пододвинет ногой под стол...
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08.01.2021 17:00 Ответить
Так як влаштована влада в Америці?
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08.01.2021 11:16 Ответить
Ось тобі посилання про антифа https://www.youtube.com/watch?v=dCgL1W3Zhig&t=580s
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08.01.2021 11:18 Ответить
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08.01.2021 17:56 Ответить
Можно сказать одно рыжий клоун явно попал! Теперь ,его радостная жизнь может окончится на зоне с теми кто штурмовал ,и это очень вероятно.Теперь все политики будут бегать от этого дохлого клоуна как от чумы,там не любят обгадившихся.
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08.01.2021 09:51 Ответить
послание Трампа Путину - «Босс, я сделал все, что мог…!».Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня - Цензор.НЕТ 74
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08.01.2021 10:17 Ответить
Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня - Цензор.НЕТ 7521
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08.01.2021 10:26 Ответить
Трампуша, тікай на Ростов.
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08.01.2021 10:28 Ответить
Мабудь, таки, не встигне...
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08.01.2021 10:41 Ответить
А процедуру извращённого надругательства над чубатым дураком будут освещать в мировых СМИ или этот "процесс" будет, таки, закрытым, хто в курсе ???
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08.01.2021 10:40 Ответить
Тут и без особого расследования все ясно. Но этого требует процедура предъявления обвинения.
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08.01.2021 10:56 Ответить
Роль Трампа в свершившихся преступлениях на лицо. Он организатор и провокатор всего происшедшего, с учетом наличия погибших это высшая мера наказания или как минимум 100 лет заключения. Вот и посмотрим независимость и беспристрастность американского законодательства. И это только по эпизоду попытки гос. переворота. А там на нем статей как на приблудной шавке блох.
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08.01.2021 11:01 Ответить
відео про казламордих лаптєй в США https://www.youtube.com/watch?v=dCgL1W3Zhig&t=580s
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08.01.2021 11:23 Ответить
вождь "краснокожих рашистских гуронов" ,по прозвищу "рыжая лиса" ,организовал захват главного американского вигвама(Капитолия)
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08.01.2021 11:36 Ответить
Трампу має бути пред"явлено звинувачення і притягнуто до юридичної відповідальності за підбурювання а, можливо і організацію безпорядків, що призвели до важких наслідків (людських жертв). Причім - ще на посаді Президента США...
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08.01.2021 13:46 Ответить
здание Конгресса вроде как свободно для посещения. так что "проникнуть" туда очень легко правда хз чи билеты покупать нужно ...
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08.01.2021 13:53 Ответить
"we won by much but our victory was stolen by those who now siting there and decide the future of Amerika, so go and fight for what you voted!"
а теперь скажите мне, ето призыв или не он?
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08.01.2021 14:02 Ответить
https://www.cnn.com/videos/politics/2021/01/05/ted-cruz-trump-relationship-foreman-pkg-****-vpx.cnn Ted Cruz's fight for the man he once called 'sniveling coward'
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08.01.2021 14:03 Ответить
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