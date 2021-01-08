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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131

5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за прошедшие сутки:

▪️ госпитализованы - 2402 человека;
▪️ летальних случаев - 83;
▪️ выздоровели - 5131 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки - 20 192 (в том числе методом ПЦР - 16152, методом ИФА - 4040).

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 1 105 169 человек;
- выздоровели - 778 345 человек;
- летальных случаев - 19 588;
- проведено ПЦР-тестов - 5 733 555.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131 01

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131 02
За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Зашел в англоязычный твиттер, полно видео из пустых госпиталей - и амбулатория и стационары (Англия, Уэльс, Ирландия). Уже смеются с видео о пляшущих врачах - тоже много. Рассказывают о 30000 медиков которые ждут когда их снова позовут на работу.
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08.01.2021 08:47 Ответить
+1
Во, какой эфект дает локдаун!
Прошло всего 8 часов - количество заболевших и умерших упало в 2 раза,
Часов через 24 все будут здоровы!
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08.01.2021 08:31 Ответить
+1
где статистика смертности из за не на данной плановой медицинской помощи уроды?
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08.01.2021 08:35 Ответить
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Какая у него зряплата? суперовая же должность - машешь языком и пальцами и "получаешь "получку". Правда дикция у министра похожа на моего пса или собаку.... такая же несчастная "
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08.01.2021 08:25 Ответить
Колличество кейсов, кагбы уменьшается, народа выписывающегося из больниц все больше а власть усиливает карантин. Логичный вопрос: нафуя карантин?! Ответа мы так и не услышим, потому что страной правят дегенераты для которых логика и здравый смысл из области фантастики. А может они просто нагло нам врут по поводу стастики?!
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08.01.2021 08:26 Ответить
може тому,що в Англії з"явилася мутація з більшою швидкістю поширення..

і звідти прилетів недавно літак Ахмєтова..Ахмєтова хєр зупиниш,то хоча б вірус можна спробувати...
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08.01.2021 11:40 Ответить
Во, какой эфект дает локдаун!
Прошло всего 8 часов - количество заболевших и умерших упало в 2 раза,
Часов через 24 все будут здоровы!
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08.01.2021 08:31 Ответить
кол-во умерших упало в 3 раза, вчера было кажись 232
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08.01.2021 08:50 Ответить
Різдво ,тому куди менше тестувань..

більшість лабораторій взяли 1-2-3 вихідних
завтра теж 200 не набереться,зате післязавтра може бути під 500
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08.01.2021 11:42 Ответить
где статистика смертности из за не на данной плановой медицинской помощи уроды?
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08.01.2021 08:35 Ответить
Зашел в англоязычный твиттер, полно видео из пустых госпиталей - и амбулатория и стационары (Англия, Уэльс, Ирландия). Уже смеются с видео о пляшущих врачах - тоже много. Рассказывают о 30000 медиков которые ждут когда их снова позовут на работу.
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08.01.2021 08:47 Ответить
В детстве отец мне рассказывал сказку Корнея Чуковского "Тараканище" ,мне было очень страшно и я сильно плакаль....,мама помню говорила,сыночек,Андрюша,это всего лишь стихотворение...
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08.01.2021 09:01 Ответить
Тільки перший день лохдауну, а вже цифри менше. Діє.
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08.01.2021 09:27 Ответить
Идет Зеленский по рынку. Смотрит - стоит министр Степанов и ценник на прилавке: "Яблоки - 10 000 $ за 1 шт." Он спрашивает:
- Степанов, а почему у тебя яблочки такие дорогие?!
- Так это глазные, Владимир Александрович...
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08.01.2021 10:41 Ответить
Ну заражаются меньше по выходным это понятно, но почему смертность меньше в три раза ? Министр, объясни!
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08.01.2021 10:56 Ответить
Якщо записувати на "двохсторонню пневмонію"(як у рашці),то скоро в Україні відпаде потреба взагалі вакцинуватись ((((

https://myukraine.co.ua/2021/01/05/35-richnyj-**********-zgoriv-vid-pnevmoniyi-pered-tsym-pomer-batko-a-mama-perebuvaye-u-vazhkomu-stani/?fbclid=IwAR1pnp3Go-i0BysbMhE_9cfe4CJfdn4koP8eOUEEouU0JFtM0gJrM7OCZsY 35-річний українець згорів від пневмонії: перед цим помер батько, а мама перебуває у важкому стані
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08.01.2021 11:37 Ответить
 
 