За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131

5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за прошедшие сутки:

▪️ госпитализованы - 2402 человека;

▪️ летальних случаев - 83;

▪️ выздоровели - 5131 человек;

▪️ осуществлено тестирований за сутки - 20 192 (в том числе методом ПЦР - 16152, методом ИФА - 4040).

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 1 105 169 человек;

- выздоровели - 778 345 человек;

- летальных случаев - 19 588;

- проведено ПЦР-тестов - 5 733 555.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

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