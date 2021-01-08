За сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131
5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за прошедшие сутки:
▪️ госпитализованы - 2402 человека;
▪️ летальних случаев - 83;
▪️ выздоровели - 5131 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки - 20 192 (в том числе методом ПЦР - 16152, методом ИФА - 4040).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 105 169 человек;
- выздоровели - 778 345 человек;
- летальных случаев - 19 588;
- проведено ПЦР-тестов - 5 733 555.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
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і звідти прилетів недавно літак Ахмєтова..Ахмєтова хєр зупиниш,то хоча б вірус можна спробувати...
Прошло всего 8 часов - количество заболевших и умерших упало в 2 раза,
Часов через 24 все будут здоровы!
більшість лабораторій взяли 1-2-3 вихідних
завтра теж 200 не набереться,зате післязавтра може бути під 500
- Степанов, а почему у тебя яблочки такие дорогие?!
- Так это глазные, Владимир Александрович...
https://myukraine.co.ua/2021/01/05/35-richnyj-**********-zgoriv-vid-pnevmoniyi-pered-tsym-pomer-batko-a-mama-perebuvaye-u-vazhkomu-stani/?fbclid=IwAR1pnp3Go-i0BysbMhE_9cfe4CJfdn4koP8eOUEEouU0JFtM0gJrM7OCZsY 35-річний українець згорів від пневмонії: перед цим помер батько, а мама перебуває у важкому стані