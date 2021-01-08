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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

Враг за сутки 8 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также  крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Отмечается, что огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой враг применял в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, а у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, на Приазовье, противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

"На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Слава Украине!" - скообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Также в штабе напомнили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки, 7 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 65 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4385 транспортных средств и 4909 человек.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 407 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 332 человека.

Враг за сутки 8 раз нарушил режим тишины на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС 01
Враг за сутки 8 раз нарушил режим тишины на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС 02

обстрел (27860) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8464
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08.01.2021 08:39 Ответить
+7
При Порошку відвойовували метр за метром, а при ЗЕ віддаємо. А какайа разніца?
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08.01.2021 09:03 Ответить
+5
Подивись на мапу до и після. І заштовхай собі ці тупі маніпуляції поглибше!
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08.01.2021 09:12 Ответить
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Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8464
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08.01.2021 08:39 Ответить
ЗЕперемиріє продовжується. Коли там вибори будуть?
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08.01.2021 08:42 Ответить
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08.01.2021 08:57 Ответить
Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7856
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08.01.2021 09:07 Ответить
При Порошку відвойовували метр за метром, а при ЗЕ віддаємо. А какайа разніца?
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08.01.2021 09:03 Ответить
Подивись на мапу до и після. І заштовхай собі ці тупі маніпуляції поглибше!
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08.01.2021 09:12 Ответить
Кого ти тут намагаєшся лікувати? Луганськ Донецьк, мовчу вже за Крим (Яник був діючим) були захоплені до виборів Президента. Слов"янськ, Краматорськ, Маріуполь та безліч інших населених пунктів звільнені саме за часи його правління Петра.
Йди о Мураєва з таким лайном!
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08.01.2021 09:38 Ответить
набір тупих методичок та маніпуляція фактами.
Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7818
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08.01.2021 09:52 Ответить
Що, чмо забанене, не вдалися під україномовного закосити?
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08.01.2021 10:02 Ответить
Щоб оцінити його дії потрібно володіти всією інформацією які були загрози на той час, а ми багато чого не знаємо.
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08.01.2021 09:16 Ответить
Чому це я повинен звітувати перед тобою? Я тобі сказав свою думку. Не подобається? Бувай.
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08.01.2021 09:21 Ответить
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08.01.2021 09:17 Ответить
Вибачте,але наші воїни відвойовують те що Порошенко віддав,і теж як і ЗЕ в обмін на стабілізацію відношень із ****** а не у відношенні визволення Украхни. Один віддав сепаратистам 500 кв.км території Українии разом із людьми які вірили в Україну за дарма давши вихід до моря а теперішній заборонив нашим ВСУ даже знешкоджувати тих хто вбиває наших воїнів.
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08.01.2021 10:40 Ответить
Це для того воно в РНБО усяких там Сівох та Фокіних назначає, знімаючи справжніх бойових генералів?
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08.01.2021 09:10 Ответить
7 января днепряне собрались на Аллее Героев, чтобы отдать дань памяти погибшим защитникам, помолиться за Украину, поблагодарить Господа за все благодеяния, возвестить радостную Рождественскую Весть и заколядовать.
Это уже стало рождественской традицией.

Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7607

.
Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9251

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"Ой, радуйся земле, Син Божий народився!"
Різдво зустрічають в колі рідних і друзів! Ми радіємо і звіщаємо один одному цю Різдвяну Новину словами -"Христос народився! Славімо Його!", а ще, співаюємо колядки.
От і сьогодні день Різдва Христового ми зустрічаємо в колі рідних і друзів, однодумців і побратимів на святому для нас місці - Алеї Героїв.
Це вже стало традицією, ми вже втретє, з благословення керуючого Дніпропетровської Єпархіїї ПЦУ, Владики Симеона, зібралися тут, перед обличчями загиблих Героїв, щоб помолитися за Україну, подякувати Богові за всі благодіяння до нас, звістити радісну Різдвяну Новину, заколядувати.
Бо наш "Бог же не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі."
Христос народився!
Славімо Його!
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08.01.2021 09:49 Ответить
Как там ,с новыми. Точками ,отвода? Скоро ?
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08.01.2021 10:10 Ответить
очі путєна не можуть брехати
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08.01.2021 10:14 Ответить
Имея такого отбитого соседа как РФ, просто преступление не состоять в военном блоке и не иметь надежных союзников.

Второй - даже полностью захваченную территорию можно и нужно освобождать.

Третий - эффективное изгнание оккупанта, в данном случае - за полгода, возможно только силой оружия. То есть, военное решение не просто существует, а оно является единственно правильным и эффективным.

Никакие переговоры и ультиматумы не решают подобных проблем.

И последнее - иметь слабую армию с такими соседями это - безусловное преступление, которое должно наказываться «по всей строгости».
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08.01.2021 12:14 Ответить
А. может, хватит уже этих перемирий? Смести всю эту сволоту на расею - та и всэ. Там же "мирных жителей" нет уже: они все сбежали, остались только сепары. Так чего про них заботиться?!
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08.01.2021 19:05 Ответить
Та шо нам еті абтсрєли !... В Букавєлі нікакіх абстрєлаф нєту ! Так, зе-№обнуті ?!!!!
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08.01.2021 22:02 Ответить
 
 