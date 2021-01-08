Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Отмечается, что огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой враг применял в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, а у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, на Приазовье, противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.
"На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Слава Украине!" - скообщили в пресс-центре штаба ООС.
Также в штабе напомнили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
Так, за минувшие сутки, 7 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 65 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4385 транспортных средств и 4909 человек.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 407 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 332 человека.
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Йди о Мураєва з таким лайном!
Это уже стало рождественской традицией.
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"Ой, радуйся земле, Син Божий народився!"
Різдво зустрічають в колі рідних і друзів! Ми радіємо і звіщаємо один одному цю Різдвяну Новину словами -"Христос народився! Славімо Його!", а ще, співаюємо колядки.
От і сьогодні день Різдва Христового ми зустрічаємо в колі рідних і друзів, однодумців і побратимів на святому для нас місці - Алеї Героїв.
Це вже стало традицією, ми вже втретє, з благословення керуючого Дніпропетровської Єпархіїї ПЦУ, Владики Симеона, зібралися тут, перед обличчями загиблих Героїв, щоб помолитися за Україну, подякувати Богові за всі благодіяння до нас, звістити радісну Різдвяну Новину, заколядувати.
Бо наш "Бог же не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі."
Христос народився!
Славімо Його!
Второй - даже полностью захваченную территорию можно и нужно освобождать.
Третий - эффективное изгнание оккупанта, в данном случае - за полгода, возможно только силой оружия. То есть, военное решение не просто существует, а оно является единственно правильным и эффективным.
Никакие переговоры и ультиматумы не решают подобных проблем.
И последнее - иметь слабую армию с такими соседями это - безусловное преступление, которое должно наказываться «по всей строгости».