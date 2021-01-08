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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран будет привлечен к ответственности: Украина и еще четыре страны сделали совместное заявление в связи с крушением самолета МАУ, сбитого под Тегераном год назад

Иран будет привлечен к ответственности: Украина и еще четыре страны сделали совместное заявление в связи с крушением самолета МАУ, сбитого под Тегераном год назад

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция в годовщину трагедии самолета рейса PS752 вблизи Тегерана сделали совместное заявление, в котором пообещали привлечь Иран к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украина.

Год назад, рано утром 8 января 2020 г., самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

"Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких.

Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не согласна с суммой компенсации $150 тыс. от Ирана родственникам жертв сбитого самолета МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Украина является жестким участником переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ: мы не позволим легко откупиться, - Кулеба

Иран (1829) МИД (7000) самолет (3643) Тегеран (17)


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Топ комментарии
+5
Тебя, *** зеленая, походу с утра натянули без вазелина😜🍌
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08.01.2021 09:59 Ответить
+5
Может и ложыл, но ты его хватнул и себе в рот...
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08.01.2021 10:04 Ответить
+3
вове аятолы пришлют подарко и вава сольётся
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08.01.2021 09:26 Ответить
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вове аятолы пришлют подарко и вава сольётся
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08.01.2021 09:26 Ответить
Аятолл давно пора ставить на место.
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08.01.2021 09:31 Ответить
Амеры их с 1979го года ставят на место и успехов нет
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08.01.2021 13:44 Ответить
По самолету было выпущено 2 ракеты почти синхронно,с разницей в несколько секунд и с разных точек их дислокации типа позиций,спутники все фиксируют точно....
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08.01.2021 09:34 Ответить
Тебя, *** зеленая, походу с утра натянули без вазелина😜🍌
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08.01.2021 09:59 Ответить
Ты чего раскукарекался, петушок? Тебе клавишу вовремя не смазали или давно по ней не стучали?
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08.01.2021 10:02 Ответить
Может и ложыл, но ты его хватнул и себе в рот...
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08.01.2021 10:04 Ответить
Ах, ну да, у вас же все через жопу. 😁 Чем думаете, тем и хватаете! Такие вот вы " нормальные люди"
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08.01.2021 10:13 Ответить
Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении 2 лайнеров 737 Max-. Делим на два....
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08.01.2021 10:39 Ответить
ну шо, чергова заява прозвучала, чекаємо нступного 8 січня.
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08.01.2021 10:45 Ответить
Наступного 8 січня буде глибока стурбованість. Глибша, звичайно, ніж цьогоріч.
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08.01.2021 11:00 Ответить
Нота від МЗС точно буде. А нот, як відомо з уроків музики, сім. На сім років вистачить
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08.01.2021 11:01 Ответить
Российская установка, российские солдаты сбивают украинский самолёт. А Иран и Украина подписывают меморандум о человеческой ошибке. Ну ладно Иран нанял тех террористов из Москвы, А нам то это зачем. Хотя бубочка и есть та человеческая ошибка ег папы, и он может подписать этот меморандум.
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08.01.2021 12:06 Ответить
Ту над Чёрным морем сбила кацапия, а Украина взяла вину на себя.
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08.01.2021 13:41 Ответить
 
 