Иран будет привлечен к ответственности: Украина и еще четыре страны сделали совместное заявление в связи с крушением самолета МАУ, сбитого под Тегераном год назад

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция в годовщину трагедии самолета рейса PS752 вблизи Тегерана сделали совместное заявление, в котором пообещали привлечь Иран к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украина.

Год назад, рано утром 8 января 2020 г., самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

"Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких.

Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не согласна с суммой компенсации $150 тыс. от Ирана родственникам жертв сбитого самолета МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Украина является жестким участником переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ: мы не позволим легко откупиться, - Кулеба