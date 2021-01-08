РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5780 посетителей онлайн
Новости
18 072 170

Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник

Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник

Полицейский скончался от травм, полученных при беспорядках в Капитолии в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Офицер Брайан Сикник был ранен во время столкновений с протестующими в среду, 6 января. Он умер в больнице в четверг вечером, 7 января.

Известно, что это пятый человек, погибший в результате штурма здания Конгресса.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Смелее, смелее!": В сети заметили выкрики на русском языке во время штурма здания Конгресса США. ВИДЕО

Конгресс США (1242) США (27145) штурм (534)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
Ось що буває коли при владі кловун-неадекват.
показать весь комментарий
08.01.2021 09:51 Ответить
+43
Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник - Цензор.НЕТ 9774
показать весь комментарий
08.01.2021 09:55 Ответить
+32
Порошенко уже два года нет у власти. А вы,слабоумные неудачники ,все ноете и стоните как вам бедным хреново, все никак не понимая ,что вы сами виноваты,что сидите всегда в сраке.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У охраны капитолия не оказалось оружия. Совпадение?
показать весь комментарий
08.01.2021 10:39 Ответить
Дуже жалко американських поліціянтів. До кінця несли свою почесну варту. Повага і співчуття !
показать весь комментарий
08.01.2021 10:31 Ответить
Американці вміють віддавати шану своїм героям. А торнадівці досі в катівні за свою відданість Україні.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:57 Ответить
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 7176
показать весь комментарий
08.01.2021 10:32 Ответить
Реально Доня будбурював до бунту.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:55 Ответить
При штурме школы в Беслане погибло 186 детей...,а всего 333 человека...
показать весь комментарий
08.01.2021 10:35 Ответить
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 7924
показать весь комментарий
08.01.2021 10:37 Ответить
Недавно полицейские застрелили чернокожего гангстера, которого хоронили в золотом гробу, после чего вся белая Америка встает на колени перед чернокожими.
При попытке граждан отстоять свой выбор застрелили белую женщину, ветерана ВВС, воевавшую за США. Интересно, кто перед кем теперь встанет на колени?
показать весь комментарий
08.01.2021 10:35 Ответить
Мне кажется что Майдан в Мацкве будет по интересней, батракам интересно что твориться за кремлёвской стеной,Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 120
показать весь комментарий
08.01.2021 10:36 Ответить
на мацквабаде не может быть майдана. там только бунт мордовских рабов и хороняк возможен и то только за нового царька.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:15 Ответить
Нужно было во время Майдана украинцам пройтись по средним и крупным чиновникам и вернуть себе то, что эти мрази взятками накопили себе и своим выводкам. Но что имеем то имеем
показать весь комментарий
08.01.2021 11:25 Ответить
Імпічмент?
показать весь комментарий
08.01.2021 10:38 Ответить
Достроковi
показать весь комментарий
08.01.2021 10:44 Ответить
Молодець! Зєлю геть?
показать весь комментарий
08.01.2021 10:53 Ответить
Ще раз нагадую, сЮЛІма, що САМЕ ТИ ПРИВІВ ЦЕ ЗБІГОВИСЬКО ДО ВЛАДИ, отже - ЇЖ, ПОКИ ОЧІ ПОВИЛАЗЯТЬ.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:10 Ответить
Так, вашій ботофермі Пєці забороняють закликати до дострокових. Бо ви ж продажні.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:23 Ответить
Розплачся і розкажи нам, що ти задарма побіг на виборах на зЁ працювати. Оце й буде відповідь про те, хто ПРОДАЖНИЙ ПРИВІВ ЦЕ ЗБІГОВИСЬКО ДО ВЛАДИ.
Їж, сЮЛІма, бо це саме ти замовив це лайно. Смакуй, бо ти цього хотів.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:32 Ответить
ванько, знову хавальник розкриваєш? ти 73відсотковий і це - факт... коли тебе тицяють пикою, жери мовчки!
показать весь комментарий
08.01.2021 11:35 Ответить
Армия ,язык,вера вам уродам была херовая,на хлеб не намажеш. Теперь гниды хлебайте зелёное гавно большой ложкой.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:52 Ответить
Ну, у нас просто сцикливий гнусявий недомірок-кловун в кріслі президента. Пливе по течії. Штурмувати Раду не піде по любому. Як і захищати країну від Макшанії. Так шо якщо шо - просто втіче в Оман чи ще куди.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:39 Ответить
На Галапагоські острови
показать весь комментарий
08.01.2021 10:43 Ответить
На Галапагоси не вийде - там дуже суворий фіто і ветеринарний контроль. Таке створіння туди просто не пропустять, щоб не зіпсувати місцевих ігуан.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:10 Ответить
А якже цю істоту пропустили зараз ?
показать весь комментарий
08.01.2021 11:13 Ответить
На жаль, 73% ідіотів...
показать весь комментарий
08.01.2021 11:13 Ответить
Дуже забагато. Тих ідіотів було всього 27%.)
показать весь комментарий
08.01.2021 11:18 Ответить
Доигрался в "великого". Хотелось бы сказать: "и тебя вылечат", но, - не хочется. Тут "дела посерьезней будут". Сидеть ему, не переседеть.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:43 Ответить
А вот теперь,уже кому-то,светит пожизненный срок!
показать весь комментарий
08.01.2021 10:49 Ответить
Гаага впереди.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:52 Ответить
ага
показать весь комментарий
08.01.2021 10:53 Ответить
Прокуратура США изучает роль Трампа в штурме Капитолия
показать весь комментарий
08.01.2021 10:52 Ответить
Мне кажется, Байдену нужно будет заботиться о своей безопасности больше, чем любому другому президенту. Кто знает, на какие меры может пойти загнанная бункерная крыса, имея такого союзника, как поехавший с катушек Трамп.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:57 Ответить
Ростов не резиновый, интересно а Трамп поддерживает страусов)
показать весь комментарий
08.01.2021 11:02 Ответить
Рідні загиблих повинні подати, на рудого клована, до суду...
показать весь комментарий
08.01.2021 11:03 Ответить
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 42
показать весь комментарий
08.01.2021 11:06 Ответить
По ходу Трампушку в Москве зарядили нужными идеями специалисты института им. Сербского.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:08 Ответить
РАБссия предоставила Дональдосу Трампеску страницы в Одноклассниках и вКонтакте,...свободу слова не астававить товаристч Цукерберг... сказал Путлереску...
показать весь комментарий
08.01.2021 11:10 Ответить
Мабуть це останній рік існування московії,Амінь!
показать весь комментарий
08.01.2021 11:11 Ответить
Декабрьская засуха в Крыму привела к усилению водного кризиса
показать весь комментарий
08.01.2021 11:14 Ответить
Мою страницу в Фейсбуке Марк Цукерберг блоки раза три на 30 дней,в связи с тем что я обозвал РАБссию Мавзолейным фашистским быдлом в 2015 году
показать весь комментарий
08.01.2021 11:15 Ответить
Трап раздумывает над помилованием самого себя
показать весь комментарий
08.01.2021 11:20 Ответить
Ну все, теперь рыжего друга ***** точно на электростуле зажарят.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:24 Ответить
Звісно це не мої справи, але, як на мене, то перевибори вирішили б цей роскол у американському суспільстві. Тільки кандидати від обох партій мають бути інші. Переконаний, що потужна Америка потрібна американцям. І мені теж.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:27 Ответить
це дійсно - не твоє собаче діло... ти вже наобирало, чмо
показать весь комментарий
08.01.2021 11:38 Ответить
Може і чмо, але не продажне, як ти
показать весь комментарий
08.01.2021 12:10 Ответить
ванюха, це ж примітивно... але ти ж на більше не здатний
показать весь комментарий
08.01.2021 13:25 Ответить
Гірко заплач, сЮЛІма, і розкажи нам, як ти задарма привів це збіговисько до влади. Це й буде відповідь про те, хто продажний...
показать весь комментарий
08.01.2021 13:57 Ответить
прийди розкажи цю хрінь моєму песику... він напевно тебе зрозуміє.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:39 Ответить
і бабу Люлю як іншого кандидата... а що?
показать весь комментарий
08.01.2021 11:41 Ответить
В американському суспільстві нема ніякого розколу. Байден набрав на 5 мільйонів більше голосів і 309 виборців. Які нах перевибори???
показать весь комментарий
08.01.2021 11:29 Ответить
Був би я американцем, то проголосував би за Джеймса Меттіса. Байдуже, від якої партії б він не висувавсь. Це був би другий Вашингтон
показать весь комментарий
08.01.2021 12:08 Ответить
а як же Йуля ? принчипессу газову амерам не пристроїш?
показать весь комментарий
08.01.2021 12:49 Ответить
Обвинения предъявили 55 участникам осады... это мелочи.., главное обвинение должно быть лысо-чубатому зачинщику и провокатору.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:37 Ответить
Как это ни парадоксально, но Украина оказалась более цивилизованной и демократичной страной, чем Соединенные Штаты! В 2005 году у нас была подобная ситуация. Народ Украины не признал победу Янукоовоща и заявил о массовых фальсификациях на выборах. При этом не было разбито ни одной витрины, не сожжено ни одной машины и никакие здания не брались штурмом, а было обращение в Верховный суд Украины. Суд подтвердил фальсификацию выборов и назначил перевыборы. Все согласились с решением Верховного суда, и пошли на новые выборы. Вопрос: так кто из нас «банановая республика» и где верховенство права и настоящая демократия? Поучать, горазды все, а вот быть настоящим примером для подражания, на это способны немногие.
показать весь комментарий
08.01.2021 11:46 Ответить
Тим не меньш поліція Вашингтону спрацювавла на відмінно. Конгресменів врятували ціною свого життя. Низький уклін
показать весь комментарий
08.01.2021 12:40 Ответить
сильно не кланяйся бо "засадять".
показать весь комментарий
08.01.2021 12:54 Ответить
Одна важная поправка - в 2005г.в Украине была очевидная фальсификация результатов выборов, о чем фиксировали многие факты. В США на выборах 2020г.ни один суд не подтвердил ни одного факта нарушений во время выборов (что и неудивительно, т.к. в Америке, в отличие от Украины, это невозможно).
показать весь комментарий
08.01.2021 13:06 Ответить
По мнению Трампа и его сторонников фальсификации были тоже очевидными, о чем они неоднократно заявляли и заявляют до сих пор. Это правда, что американский суд не подтвердил ни одного факта. Тем более - в настоящем правовом государстве, нужно было подчиниться решению суда, а не штурмовать Капитолий, а ни пошли на штурм еще до решения конгресса. У нас, пирахуй даже успел объявить результаты выборов, и че? Об этом я и написал в своем комментарии.
показать весь комментарий
08.01.2021 14:20 Ответить
Так и я о том же. В Украине если люди выходили на протест, то в основном обоснованно и по делу (проплаченные ьитушкив счёт не идут). Американцы же (легковерная часть) тупо повелись на ложную пропаганду и хотелки со стороны Трампа.
показать весь комментарий
08.01.2021 14:58 Ответить
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 5456
показать весь комментарий
08.01.2021 11:53 Ответить
То так. Хіба знали що бджоляр таке сцикло і чмо(((
показать весь комментарий
08.01.2021 12:11 Ответить
На рижому кловані всі ці смерті. Покидьок.
показать весь комментарий
08.01.2021 12:20 Ответить
А як могли б американці діяти по- українськи. Вийти не 10 тисяч під капітолій. а 100 тисяч. І не просто вийти а не розходитись. без всяких штурмів. а на вихідні щоб там було 2 мільони. І так протягом місяця чи двох. без вбивств і побиття вітрин і спалення машин. Тоді б це був Майдан а не погром. Майдан це не зібратися , майдан це НЕ РОЗХОДИТИСЯ. Саме так хотіли зробити з Майдану погром 1 грудня 2013 року під АП провокатори з цепками і на тракторах. Якби це їм вдался то зараз і досі сидів би яник чи навіть **** а всі хто був на Майдані всі б були або вбиті або в тюрмах.
показать весь комментарий
08.01.2021 12:32 Ответить
100%
показать весь комментарий
08.01.2021 12:37 Ответить
З одного боку так, в американському суспільстві не дуже сильна культура протестів, як і у Франції, будь-який виступ традиційно переростає в розгром магазинів, зпалення автівок, і так далі. З іншого боку, якби тоді під АП все взяли штурмом і встановили дійсно революційну владу, сьогодні ми не мали б ОПЗЖ в парламенті, Венедіктову, вибрики констсуда, відкритого кордону та торгівлі з росіянами, та багато чого іншого.
показать весь комментарий
08.01.2021 12:52 Ответить
Не вийшло б. Бо потім сЮЛІма однаково проголосував би за якесь лайно. Так само, як і у 19-у.
показать весь комментарий
08.01.2021 14:02 Ответить
Упертое,ревностное зацикливание на одной идее,не допускающее критики, называется параноя... лечится временем......
показать весь комментарий
08.01.2021 15:22 Ответить
Практика показує, що ТЮкнуті невиліковні
показать весь комментарий
08.01.2021 17:32 Ответить
И ведут нас женщины,как баранов на веревочке.....
показать весь комментарий
08.01.2021 20:37 Ответить
А якби не взяли штурмом владу? думали про це? І до речі після всіх штурмів і погоромів довелося б все одно іти на вибори і отримувати штурмовщикам хрен цілих хрен десятих з хвостиком відсотків.
показать весь комментарий
08.01.2021 17:54 Ответить
самопомилование не поможет,
только Ростоff
показать весь комментарий
08.01.2021 16:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 