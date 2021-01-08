Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник

Полицейский скончался от травм, полученных при беспорядках в Капитолии в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Офицер Брайан Сикник был ранен во время столкновений с протестующими в среду, 6 января. Он умер в больнице в четверг вечером, 7 января.

Известно, что это пятый человек, погибший в результате штурма здания Конгресса.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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