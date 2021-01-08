РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9387 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
54 242 305

"Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж

В первый день локдауна в Украине магазин АТБ перетянул полки с запрещенными к продаже товарами красной лентой, среди которых колготки, носки, пакеты, лампочки и бытовая химия.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"На часах 1:54 ночи!! Почти два часа как введен локдаун. Магазин АТБ, перетянутые полки красной лентой запрещающей покупку определенных товаров. На одной полке находятся разные категории из постановы Кабмина. Одни можно, другие нет.

Про Логику молчу, нет больше сил об этом говорить...Кабмин спасает людей от колготок, хоть от чего-то спасет...", - написал он.

Также Леонов отметил, что если покупателю нужен пакет, то его нужно попросить, так как предлагать его не могут: "Видимо пакеты случайно попали в список запрещенных товаров, завтра перепроверю...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями" - "слуга народа" Леонов

"Пост посвящается тем, кто больше всего кричал, что постанова фейк!!!" - добавил он.

Кабмин спасает людей от колготок: слуга народа Леонов показал, как в Украине заработал локдаун 01
Кабмин спасает людей от колготок: слуга народа Леонов показал, как в Украине заработал локдаун 02
Кабмин спасает людей от колготок: слуга народа Леонов показал, как в Украине заработал локдаун 03
Фото: Леонов/Facebook

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Кабмин спасает людей от колготок: слуга народа Леонов показал, как в Украине заработал локдаун 04

карантин (16729) Слуга народа (2636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Леонов Алексей (13) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+74
Те кто думают что это шоу имеет какое-то отношение к "вирусу", нуждаются в срочном психиатрическом освидетельствовании.

А вообще, Шмыгаль-Степанов-Ляшко и проч. - готовьтесь к 111-й статье УК.
Бежать вам некуда по-любому.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:46 Ответить
+38
"Кабмін рятує людей від колготок": "слуга народу" Леонов показав, як в Україні "запрацював" локдаун - Цензор.НЕТ 5984
показать весь комментарий
08.01.2021 11:07 Ответить
+33
Це відповідь тим, хто вважає Шмигаля розумним. Хочу їм ще раз нагадати, що окуляри і лисина - не ознака розуму, зате такі от переліки - саме ознакавідсутноств розуму.
показать весь комментарий
08.01.2021 10:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Генетическая месть зеленой жертвы аборта.
показать весь комментарий
09.01.2021 05:22 Ответить
ЗПСШ - не Ковід, лікуються, а зальот через 9 місяців сам мине...
показать весь комментарий
09.01.2021 08:47 Ответить
Дивні , дуже дивні коменти.
До чого тут ваша зе-влада ? Так лаєте її ...
І прихильники всіх дій з "боротьби", які донестями ставили у приклад країни Заходу та закликали до таких же "рішучих" заходів в Україні.Enjoy ! And have fun !

Тут точно так само.
От ще скопіюють вам комендантську годину для повного щастя, щоб знали, що бажання збуваються, ще більше понаписуєте.
показать весь комментарий
09.01.2021 02:01 Ответить
Степанов, передай своим холуям, что ковид приходит и уходит, а вот попробуйте-ка искорените ВИЧ!
Даже наше "тупое полено"(С), Премьер штата Виктория, Эндрюс, глуп, но дже ему в голову не пришло запретить продавать презервативы.
Степанов, под Богом ходишь, сбежать с Украины тебе не дадут, кровь придется в Украине переливать, не боишься СПИД получить при переливании?
А холуи твои не боятся?

"Через 2-4 часа после заражения ВИЧ, инфицированный человек может стать источником инфекции для других людей. Обследование на наличие в организме ВИЧ необходимо поводить через 3 и 6 месяцев после сомнительного контакта, когда в крови появляются антитела, в достаточном для проведения анализа количестве."

Понял, Степанов?
П*дар ты гнойный, Степанов.
показать весь комментарий
09.01.2021 05:33 Ответить
Я не ЛОХ ..... и не ДАУН -- вот поэтому всем вам.... ЛОХДАУН
показать весь комментарий
09.01.2021 12:37 Ответить
Страница 4 из 4
 
 