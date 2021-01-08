"Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж

"Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж
В первый день локдауна в Украине магазин АТБ перетянул полки с запрещенными к продаже товарами красной лентой, среди которых колготки, носки, пакеты, лампочки и бытовая химия.
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.
"На часах 1:54 ночи!! Почти два часа как введен локдаун. Магазин АТБ, перетянутые полки красной лентой запрещающей покупку определенных товаров. На одной полке находятся разные категории из постановы Кабмина. Одни можно, другие нет.
Про Логику молчу, нет больше сил об этом говорить...Кабмин спасает людей от колготок, хоть от чего-то спасет...", - написал он.
Также Леонов отметил, что если покупателю нужен пакет, то его нужно попросить, так как предлагать его не могут: "Видимо пакеты случайно попали в список запрещенных товаров, завтра перепроверю...".
"Пост посвящается тем, кто больше всего кричал, что постанова фейк!!!" - добавил он.
Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
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До чого тут ваша зе-влада ? Так лаєте її ...
І прихильники всіх дій з "боротьби", які донестями ставили у приклад країни Заходу та закликали до таких же "рішучих" заходів в Україні.Enjoy ! And have fun !
Тут точно так само.
От ще скопіюють вам комендантську годину для повного щастя, щоб знали, що бажання збуваються, ще більше понаписуєте.
Даже наше "тупое полено"(С), Премьер штата Виктория, Эндрюс, глуп, но дже ему в голову не пришло запретить продавать презервативы.
Степанов, под Богом ходишь, сбежать с Украины тебе не дадут, кровь придется в Украине переливать, не боишься СПИД получить при переливании?
А холуи твои не боятся?
"Через 2-4 часа после заражения ВИЧ, инфицированный человек может стать источником инфекции для других людей. Обследование на наличие в организме ВИЧ необходимо поводить через 3 и 6 месяцев после сомнительного контакта, когда в крови появляются антитела, в достаточном для проведения анализа количестве."
Понял, Степанов?
П*дар ты гнойный, Степанов.