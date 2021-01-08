"Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж

В первый день локдауна в Украине магазин АТБ перетянул полки с запрещенными к продаже товарами красной лентой, среди которых колготки, носки, пакеты, лампочки и бытовая химия.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"На часах 1:54 ночи!! Почти два часа как введен локдаун. Магазин АТБ, перетянутые полки красной лентой запрещающей покупку определенных товаров. На одной полке находятся разные категории из постановы Кабмина. Одни можно, другие нет.

Про Логику молчу, нет больше сил об этом говорить...Кабмин спасает людей от колготок, хоть от чего-то спасет...", - написал он.

Также Леонов отметил, что если покупателю нужен пакет, то его нужно попросить, так как предлагать его не могут: "Видимо пакеты случайно попали в список запрещенных товаров, завтра перепроверю...".

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"Пост посвящается тем, кто больше всего кричал, что постанова фейк!!!" - добавил он.







Фото: Леонов/Facebook

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.