Министр обороны Таран за 2020 год получил 753,1 тыс. грн, только матпомощь составила 75 тыс. грн

Министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил более 750 тыс. грн. Таким образом его среднее месячное денежное обеспечение (с учетом карантинных ограничений) составляло около 75 000 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос 24 канала.

Если быть точным то, согласно обнародованной информации, Андрею Тарану насчитали 753 171 грн:

март - 64391 грн

апрель - 47230 грн

май - 47230 грн

июнь - 47230 грн

июль - 47230 грн

август - 47230 грн

сентябрь - 80023 грн

октябрь - 73 173 грн

ноябрь - 148 604 грн

декабрь - 150 827 грн

Стоит отметить, что несколько месяцев, начиная с апреля, денежное обеспечение министру насчитывалось в размере 47 230 грн из-за действия карантина, тогда запрещалось выплачивать большие зарплаты госчиновникам.

В ноябре и декабре Тарану насчитали около 75 тыс. гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оздоровления.

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Стоит отметить, что военнослужащим ВСУ в 2020 году размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов уменьшили в 20 раз и выплачивали в размере 500-1300 грн, и только в случае если умер кто-то из близких родственников, или сам военнослужащий тяжело заболел неизлечимой болезнью, тогда он мог получить помощь в размере месячного денежного обеспечения (10000 - 19000 грн).

Напомним, Таран начал военную карьеру в 1992 году. Сначала работал в центральном аппарате Минобороны Украины, а впоследствии - в главном управлении разведки.

В 2015 - 2016 годах был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Однако в 2016 году его уволили в запас из-за возраста.