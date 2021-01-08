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Министр обороны Таран за 2020 год получил 753,1 тыс. грн, только матпомощь составила 75 тыс. грн

Министр обороны Таран за 2020 год получил 753,1 тыс. грн, только матпомощь составила 75 тыс. грн

Министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил более 750 тыс. грн. Таким образом его среднее месячное денежное обеспечение (с учетом карантинных ограничений) составляло около 75 000 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос 24 канала.

Если быть точным то, согласно обнародованной информации, Андрею Тарану насчитали 753 171 грн:

  • март - 64391 грн
  • апрель - 47230 грн
  • май - 47230 грн
  • июнь - 47230 грн
  • июль - 47230 грн
  • август - 47230 грн
  • сентябрь - 80023 грн
  • октябрь - 73 173 грн
  • ноябрь - 148 604 грн
  • декабрь - 150 827 грн

Стоит отметить, что несколько месяцев, начиная с апреля, денежное обеспечение министру насчитывалось в размере 47 230 грн из-за действия карантина, тогда запрещалось выплачивать большие зарплаты госчиновникам.

В ноябре и декабре Тарану насчитали около 75 тыс. гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оздоровления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата врачей в 4 тыс. грн - это стыдобище. Человек, от которого зависит жизнь, не может получать мизерную зарплату, - Голубовская

Стоит отметить, что военнослужащим ВСУ в 2020 году размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов уменьшили в 20 раз и выплачивали в размере 500-1300 грн, и только в случае если умер кто-то из близких родственников, или сам военнослужащий тяжело заболел неизлечимой болезнью, тогда он мог получить помощь в размере месячного денежного обеспечения (10000 - 19000 грн).

Напомним, Таран начал военную карьеру в 1992 году. Сначала работал в центральном аппарате Минобороны Украины, а впоследствии - в главном управлении разведки.

В 2015 - 2016 годах был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Однако в 2016 году его уволили в запас из-за возраста.

Минобороны (9423) заработная плата (2400) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+16
Я вас скажу больше, у нас преститутка Зеленского, некая толстопопая шмара прошедшая на госдолжность без конкурса, имеет 50 000 гр. в месяц чистого оклада, а с премией и надбавками, за "непорочную" службу, имеет и все 150 000 гр. в месяц.
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08.01.2021 11:24 Ответить
+12
разве это много для министра обороны страны?у нас меры райцентров с населением 10 тысяч получают по 600 тысяч грн в год -
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08.01.2021 11:20 Ответить
+9
Вот "казанова" Хомяк-Хомчак имеет новое воинское звание "четырёхквартирный генерал", а МО выше по званию чем НГШ, интересно его, Тарана звание в этом, новом, ЗЕлёном табеле о рангах. Ст.111 УКУ коя ему инкриминировалась и была спущенна на тормозах тут видимо не учитывают.
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08.01.2021 11:22 Ответить
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Страница 2 из 2
Как вы тупые долбодятлы не понимаете, что СКРОМНУ зарплату получают те люди, которым платят минималку 5 тыс. грн, в год получается 60 тыс. грн, А если гнида зашибает 753 тысячи в год, что более чем в 10!!! раз превышает годовую минималку и еще берет материальную помощь, это жлобное алчное существо. Не пойму вас зелебобики, что у вас за тяга такая выгораживать, оправдывать и лизать дупы всяким подонкам и подлецам.
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08.01.2021 13:40 Ответить
эта непосильная мат-помощь (мат - от народа по данному поводу).
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08.01.2021 12:50 Ответить
Ума отказаться от матпомощи в пользу раненых бойцов конешно не хватило. Давай, давай, пригодится....
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08.01.2021 12:55 Ответить
Отказаться? Зачем отказываться от того, что сам себе и назначил? Премии, надбавки, матпомощи они назначают себе сами.
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08.01.2021 13:43 Ответить
Зарплат небольшая - как для министра...Матпомощь получают все контрактники в ВСУ.Переведите в доллары и вы все поймете...Рядовой в США в год получает 65-72 тысячи долларов....Минист обороны в Украине -26721.08 копейки как по мне((((....Когда будем военным в Украине платить нормально?????
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08.01.2021 13:26 Ответить
753000 грн в год это далеко не по 26721 грн, в месяц или туго с математикой. Дело не в том какая у него зарплата, а дело в том сколько он получает на руки вместе с премиями, компенсациями, материальной помощью и другими доходами. Тем более все мы прекрасно понимаем, что у ЛЮБОГО министра есть левые доходы, и повышение им зарплаты ни как не влияет на понижение коррупции, как брали взятки так и будут брать, только уже большие суммы.
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08.01.2021 13:47 Ответить
Прочитай сначала внимательно - я в ДОЛЛАРЫ ПЕРЕВЕЛ....26721 ДОЛЛАР В ГОД....Это смешная сумма....Рядовой в США в год получает примерно в среднем 68000 долларов....почти в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ НАШЕГО МИНИСТРА((((.....
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08.01.2021 13:54 Ответить
Не вижу в этом ни чего нелогичного. У нас страна другая, если большинство получают 5000 грн, в месяц, в среднем зарплаты 10000 грн, то с какого перепугу наши министры должны получать сотни тысяч долларов в год? Приучили к широкой жизни ушлепков, вот они и стонут, про маленькую зарплату, хотя в МЕСЯЦ получают БОЛЬШЕ чем моя мать пенсионерка пенсию за ДВА, а иногда и за ПЯТЬ ЛЕТ!!! Все зарплаты чиновников нужно прировнять к минимальной зарплате в Украине с коэффициентом не более 5-7 да хрен с ним 10 зарплат, без всяких надбавок, мат помощи, премий и т.д.
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08.01.2021 14:12 Ответить
Да вот в МО с зарплатой все логично.....Там выслуга лет (стаж) звание секретность + 20 %,командировочные....И к примеру от рядового получающего 12 тысяч в месяц до министра обороны - шкала по наростающей ПЛАВНАЯ.... Минист получает для нашей страны сопоставимо адекватную зарплату....А вот возьмем НАФТОГАЗ и КОБОЛЕВЫХ ,возьмем ДРУГИХ реально получающих МИЛЛИОНЫ В ДЕНЬ....ВОТ о них разговор....но мин обороны нужно оставить в покое...Ибо как говорили мудрые ВОЙНА самая тяжелая работа в мире...а наша страна в состоянии войны...
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08.01.2021 15:05 Ответить
а срок по полной пока не получил?
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08.01.2021 13:27 Ответить
И в чем прикол?. Ну получает........ не особо-то и впечатляет цифра. Вопрос в другом - как он работает?
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08.01.2021 13:38 Ответить
Дык эпоха же бедности уже преодолена.
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08.01.2021 14:28 Ответить
Судя по происходящему, она еще и не начиналась. Всё познается в сравнении. Как по мне, стало хуже именно после того, как барыги воровать перестали.
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08.01.2021 14:34 Ответить
Хіба можливо стільки прожирати за місяць??? Сама допомога, як декілька річних пенсій середнього українця!!! Що ви витворяєте? Негідники!!!
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08.01.2021 14:02 Ответить
Как видно из поста, чтобы получить матпомошь гужно иметь оклад больше 47 тыс грн в месяц.
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08.01.2021 14:25 Ответить
Да он просто нищий по сравнению с руководителями госмонополий. Надо бы еще выплатить пару лимонов на оздоровление - а то уже на себя не похож, вроде только из окопа вылез.
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08.01.2021 14:27 Ответить
Ой, та кому это сейчас интересно? Тем кто теперь "не интересуется политикой"? Это ведь даже не про дальнее окружение Пороха!
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08.01.2021 16:07 Ответить
в царській росії був такий собі міністр оборони Сухомлинов. всю каденцію ганяв по росії з перевірками, дер прогонні ( командировочні), за що офіцерський корпус дав йому кликуху "корнет Отлетаев", навіть сам цар його виговорював за отримання крупних сум прогонних. сухомлинов відповідав, я на службі государевій. Однак в 1915 році, вже звільненого, його за шпіонаж разом з бувшим адьютантом Мясоєдовим упекли в Крести за шпіонаж в користь Німеччини, а потім вже інша влада розстріляла. А наш видав злочинний наказ про переслідування військових за відсіч ворогу, зірвав оборонзамовлення,позбавив нормального харчування воїнів і т.д. І саме головне підозрювався у 2015 році у шпіонажі в користь ворога. Це не збіг, це ціленаправлена політика запродаців. А його конфідент горбулін вже головний в обронпромі Товариш смешко пропагує ненависть до України- Ющенко розвалив СБУ, отруєння не було, він труївся кавуном, Геть так само северний рейх говорить і тими ж словами про отруєння навального, Запроданці в зборі. Платіть тугрики, армія ваша.
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08.01.2021 16:14 Ответить
Чому причепилися до Тарана? Він працює в тих можливостях і в тім оточенні, яке є. На нього тиснуть з усіх сторін, бажаючі поритися у бюджеті МО, Вовік із своїми "шмарами" з ОП, дуже "вумні" журнаглисти і т.п. і т.п.
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08.01.2021 16:19 Ответить
Мат помощь - материальная помощь малоимущим!
Мне тогда положено штук 5.
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08.01.2021 17:55 Ответить
то совсем мало для министра обороны. сколько там муженко получал?
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09.01.2021 07:38 Ответить
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