Венедиктова: Начато исследование планшета, обнаруженного на месте крушения рейса МАУ под Тегераном

В декабре 2020 года Иран передал Украине планшет, найденный на месте крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады", - написала Венедиктова.

Она добавила, что на данный момент в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", - отметила генпрокурор.

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Также она напомнила, что Украина недавно получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета "МАУ".

"На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют", - подытожила Венедиктова.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.