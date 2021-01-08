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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Венедиктова: Начато исследование планшета, обнаруженного на месте крушения рейса МАУ под Тегераном

Венедиктова: Начато исследование планшета, обнаруженного на месте крушения рейса МАУ под Тегераном

В декабре 2020 года Иран передал Украине планшет, найденный на месте крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады", - написала Венедиктова.

Она добавила, что на данный момент в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", - отметила генпрокурор.

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Также она напомнила, что Украина недавно получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета "МАУ".

"На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют", - подытожила Венедиктова.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Венедиктова: Начато исследование планшета, обнаруженного на месте крушения рейса МАУ под Тегераном 01

Иран (1829) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+14
Аж страшно это же какой турборежим, в планшете уже наверное и микросхемы посгнивали.
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08.01.2021 11:27 Ответить
+14
срочно выделить 20 лимонов грн. на исследование планшета, всё держать под контролем, сейчас секретарь их Харьковского вуза покажет как надо правильно работать.
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08.01.2021 11:30 Ответить
+10
Тише,тише Ирка...не так быстро.
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08.01.2021 11:24 Ответить
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Тише,тише Ирка...не так быстро.
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08.01.2021 11:24 Ответить
Не спугнуть бы удачу!
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08.01.2021 11:27 Ответить
Начато скачивание первой игрушки. Прохождение будет подробно освещаться в СМИ.
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08.01.2021 12:55 Ответить
У прокуратуры нет полномочий расследовать что либо,Прокуратура имеет право вести только надзор за соблюдением Конституции и Законодательства Украины.Других полномочий у прокуратуры больше нет...,НАДЗОР.Точка.
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08.01.2021 11:26 Ответить
Аж страшно это же какой турборежим, в планшете уже наверное и микросхемы посгнивали.
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08.01.2021 11:27 Ответить
в планшете случайным образом обнаружатся неопровержимые доказательства не виновности иранской стороны...
тогда пво ирана было приведено в боевую готовность по ряду причин
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08.01.2021 11:51 Ответить
Ты только не перепутай планшет с паштетом
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08.01.2021 11:30 Ответить
I Гоголя з Гегелем )
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08.01.2021 14:00 Ответить
Как там прокаченные отношения с Оманом ,сколько ваша сопля на коротких ножках контрактов подписала,зесрань?шо даже безвиза нет?))))
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08.01.2021 11:30 Ответить
срочно выделить 20 лимонов грн. на исследование планшета, всё держать под контролем, сейчас секретарь их Харьковского вуза покажет как надо правильно работать.
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08.01.2021 11:30 Ответить
Заправлены в планшеты космические карты
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08.01.2021 11:54 Ответить
Зважаючи на компетенцію "розслідувачів", результатом може бути короткий відосік, де покійний пілот літака кричить на планшет:" визиваю агонь на сєбя... ".
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08.01.2021 11:33 Ответить
Серьёзно???
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08.01.2021 11:37 Ответить
Уряяя,-планшет це добре,могли б просто "болта" віддати.
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08.01.2021 11:38 Ответить
кто то что то понял?
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08.01.2021 11:48 Ответить
ну как тебе сказать.... Венедиктовой кто то сказал шо Боинг был подключен к планшету по юсб кабелю и там храница вся секретная информация, с помощью этого планшета пилот может управлять самолётом сидя на унитазе с помощью секретного модуля вая-фая по секретному протоколу обмена данными, поэтому настало время пилить бабло и взламывать секретные чипы.
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08.01.2021 12:32 Ответить
Представляю сколько времени понадобится для начала "исследования" дел Татарова и Коломойского.....
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08.01.2021 12:03 Ответить
Клоунада і квартал 95. А що самольот ще літає і не збитий. ?
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08.01.2021 12:12 Ответить
Какого планшета? С какого самолета,кто что может исследовать ,если Иран все самописцы передал Франции для исследования.А обломки самолета находятся в Иране? Что ты исследуешь,брехунье зедебильное!
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08.01.2021 12:21 Ответить
И? Нафига исследовать "планшет", если Иран признал, что сбил самолет? Или надо доказать, что на борту был украинский террорист и все выплаты/компенсации только Бене надо выплатить?
Пы.сы. Членам экипажа "приватної авіакомпанії" уже звания "героев" выдали
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08.01.2021 12:25 Ответить
Ирану доверять нельзя. Вдруг обманывает.
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08.01.2021 13:04 Ответить
Потом будут исследовать ботинок, найденный на месте катастрофы, потом шариковую ручку, потом...
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08.01.2021 12:25 Ответить
это всё, шо венедиктова за год удосужилась сделать? ну кроме аферы мужа на 700 тысяч.
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08.01.2021 13:01 Ответить
.."классная шутеечка.. ха-ха.."(с).. блин, какая же она дура..
зебилы, вы, дебилы-экспериментаторы - чемпионы.. объяснять в чём - нет смысла
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08.01.2021 13:57 Ответить
Ну так хочаб планшет дослідять... Скриньки ж не дали дослідити, зелені соплі все просрали. Про збиття літака ракетами заявили спочатку в Канаді а Сцикло соплі жує і досі.
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08.01.2021 14:11 Ответить
Охренительно!
Наверное, если бы не планшет, то самолет в который попало две ракеты, благополучно бы сел?
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08.01.2021 15:09 Ответить
Наверняка на месте катастрофы было найдено множество различных вещей пассажиров. Фены, губные помады, пудры, ручки, зубные щетки... короче есть что еще изучать... Следствие может еще очень нас удивить. Может это и не ракета вовсе виновата, а случайно упавшая зубочистка, замкнувшая проводку...
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08.01.2021 15:51 Ответить
...почему только начато...
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08.01.2021 21:04 Ответить
 
 